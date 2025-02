Super Bowl LIX: Kendrick Lamar da show de medio tiempo patriótico y polémico

El rapero Kendrick Lamar subió al escenario del Super Bowl LIX , con una actuación cargada de energía. Su presentación en el medio tiempo fue una de las más esperadas, pero no alcanzó las expectativas a juzgar por las opiniones divididas en redes sociales.



Antes del triunfo de Philadelphia Eagles sobre Kansas City Chiefs, el rapero amenizó el medio tiempo.



Un espectáculo patriótico y polémico

Desde los primeros segundos, Lamar dejó claro que su show iba más allá de la música. La escenografía reflejaba un tono patriótico, con elementos visuales que hacían referencia a la historia y la cultura afroamericana. Su interpretación de Not Like Us, canción que muchos consideran una indirecta a Drake, avivó la conversación en redes.

Los invitados sorpresa también jugaron un papel clave. Serena Williams y Samuel L. Jackson hicieron apariciones especiales.

En redes sociales las opiniones se dividieron. Algunos elogiaron la fuerza del rapero y su habilidad para transmitir mensajes poderosos. Otros criticaron la falta de espectáculo visual comparado con ediciones anteriores.

Los memes no tardaron en aparecer. En X, muchos usuarios señalaron que esperaban un show más impactante en términos de producción. Sin embargo, los fans del rap destacaron la autenticidad y el talento de Lamar.

¿El peor show o una obra maestra?

Medios como ESPN y Univision mencionaron que este fue un show diferente a los anteriores: menos espectáculo visual, más contenido social. Algunos lo consideraron el peor en la historia del Super Bowl, mientras que otros lo vieron como un acto de resistencia y orgullo cultural.

Kendrick Lamar logró lo que pocos artistas: generar conversación. Su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LIX será recordada, para bien o para mal, como una de las más comentadas de los últimos años.

