Superman ¡ya es papá! Henry Cavill recibe a su primer hijo

Después de reportar que su pequeña hijita, una bebé de apenas unas semanas de nacida, estaba grave, el comediante Mike Salazar agradeció en sus redes sociales el apoyo y las oraciones recibidas porque la nena “ya está fuera de peligro”.

“Les compartimos estas buenas noticias de nuestra hija. Gracias de corazón a todos los que oraron por su salud”, expresó el comediante en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde apareció junto a su esposa Brenda Garza y la recién nacida, quien ya se encuentra bien y alimentándose.

Mike Salazar mostró su gratitud hacia el poder de Dios y la oración de todas las personas que se unieron para pedir por la salud de su hija Andrea Romina.

“Estamos muy agradecidos con Dios, nuestra hija está fuera de peligro. Gracias a todos por estar al pendiente; también a los doctores que tomaron las decisiones correctas de la mano de Dios para sacar adelante a mi hija”.

El comediante regiomontano también reconoció el esfuerzo del equipo médico y agradeció especialmente a las enfermeras, destacando su humanidad y vocación al atender a la bebé, a quien describió como una guerrera que siempre luchó en cuidados intermedios.

“Pero sobre todo, muchas gracias a Dios por nunca soltarnos de su mano”.



El poder de la oración y la medicina, juntos lograron el milagro



Por su parte, su esposa subrayó la importancia de la oración durante este proceso. “La oración fue lo más importante”, señaló desde la habitación del hospital donde aún permanece la pequeñita, quien ya no presenta crisis de tos después de superar la bronconeumonía que sufrió.

Tras dos semanas de ansiedad e incertidumbre, la familia Salazar se mostró feliz, unida y agradecida.



Mike Salazar es un hombre de éxito con valores y fe

Mike Salazar, conocido como “El Caballero de la Comedia”, ha destacado en el mundo del stand-up por su estilo limpio y familiar. En una época donde las groserías se han vuelto comunes, Salazar se mantiene firme en su regla de divertir sin ofender. Comenzó su carrera a los 18 años y se inspiró en grandes comediantes como Jorge Falcón, Teo González y Gilberto Gless, aprendiendo de ellos a no usar palabras altisonantes.

Esta filosofía le ha permitido ganarse un lugar especial en el mundo de la comedia. “El Caballero de la Comedia” es reconocido por su capacidad de ofrecer shows aptos para toda la familia. “Siempre digo que puedo hacer un show para la familia, solo mujeres, solo hombres o público mixto”, ha dicho Salazar.

Además de su éxito profesional, Mike es un padre dedicado. Protege a sus hijos, Ángel y Rodrigo, de contenidos inapropiados para su edad. “Hay cosas que no quiero que escuchen, no porque sean muy fuertes, sino porque no tienen la edad para entenderlo”, explica.

La historia de la recuperación de la hija de Mike Salazar ha conmovido a sus seguidores, quienes celebran junto a él este gran paso hacia la salud y el bienestar familiar.



