Taylor Swift anuncia nuevo disco en los MTV VMA

Ciudad de México.- Taylor Swift se impuso este domingo en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, en los que su canción All Too Well recibió el premio principal a mejor video del año.

Antes de cerrar la ceremonia, Swift hizo una gran sorpresa: Está por lanzar un nuevo anuncio.

“Me parecía que sería un momento divertido para contarles que mi nuevo álbum saldría el 21 de octubre”.

Así lo dijo Taylor Swift desde el escenario del Prudential Center de Nueva Jersey, donde también se llevó el premio a mejor video de formato largo por su proyecto.

YA VISTE: Bad Bunny sorprendió en los MTV VMA

Taylor Swift elogió a otras mujeres en la categoría de video del año que apareció a Doja Cat y Olivia Rodrigo y agradeció a sus seguidores incondicionales en su discurso.

“No habríamos podido hacer este cortometraje si no fuera por ustedes, los fans”, dijo. “No podría haber vuelto a grabar mis álbumes si no fuera por ustedes, ustedes me dieron la valentía para hacerlo”.

Al llevarse el premio a mejor video de formato largo, Swift agradeció a varios de sus colaboradores incluyendo a los actores Sadie Sink y Dylan O’Brien, quienes lo protagonizaron.

npq

SS