Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso con romántica publicación

Ciudad de México.- La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce sorprendieron al mundo este martes al anunciar oficialmente su compromiso matrimonial con una serie de fotos compartidas en Instagram. El mensaje que acompañó la publicación decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.

En las imágenes se aprecia a la pareja en un entorno floral, con Kelce arrodillado y un primer plano del anillo de Swift: un deslumbrante diamante corte cojín montado en oro, que rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores.

Una historia que empezó con una pulsera

La relación entre la estrella del pop y el campeón de tres Super Bowls se remonta a 2023, cuando Kelce intentó regalarle a Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante un concierto del Eras Tour.

Tiempo después, la cantante reveló a la revista Time que la pareja ya estaba unida desde antes de que se les viera juntos públicamente. “Para cuando fui a ese primer partido, ya éramos pareja”, dijo en 2023.

Ese debut ocurrió en septiembre, cuando Taylor asistió a un partido de los Kansas City Chiefs, que desató una ola de especulación mediática que pronto se confirmó como una historia de amor real.

Complicidad y apoyo mutuo

¿Travis Kelce le dará el anillo de compromiso a Taylor Swift durante el Super Bowl?¿Travis Kelce le dará el anillo de compromiso a Taylor Swift durante el Super Bowl?

La relación de casi dos años se ha caracterizado por muestras de cariño espontáneas que han cautivado a sus fanáticos: el beso en el campo tras la victoria de los Chiefs en el Super Bowl 2024, y la aparición sorpresa de Kelce en el escenario durante un concierto de ella en Londres.

En una entrevista con Time, la cantante explicó cómo enfrentan la fama como pareja: “Cuando dices que una relación es pública, significa que voy a verlo hacer lo que ama, nos apoyamos mutuamente, hay otras personas y no nos importa. Simplemente estamos orgullosos el uno del otro”.

YA VISTE: Martha Higareda espera gemelos

Compromiso con futuro

Más allá de la expectación mediática, la pareja ha dado señales de que su vínculo se sustenta en valores sólidos. Durante una conversación pública, Swift destacó que la “bandera verde” que la conquistó fue la capacidad de Kelce para mantener amistades y su naturaleza leal.

El anuncio de su compromiso marca el siguiente capítulo en una historia que, como muchas de las canciones de la artista, parece salida de una película romántica. Ahora, millones de seguidores esperan la boda que promete ser uno de los eventos más comentados.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp