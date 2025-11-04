Todo nació de una charla íntima sobre nuestros padres: Guillermo del Toro

Ciudad de México. El ganador del Oscar, Guillermo del Toro, regresó a la capital mexicana para presentar a los fanáticos y al público el proyecto que calificó como el sueño de toda su vida: su adaptación de Frankenstein para Netflix.

La celebración, que reunió a miles de seguidores, tuvo lugar la noche del lunes 3 de noviembre en el histórico Colegio de San Ildefonso. El evento contó con la presencia de los protagonistas Oscar Isaac (Víctor Frankenstein) y Jacob Elordi (La Criatura).

Si bien la presencia del cineasta generó una ovación, el momento más memorable llegó durante el conversatorio. Del Toro y Oscar Isaac conmovieron a los asistentes al revelar que la nueva adaptación de Frankenstein nació de una conversación íntima sobre sus propios padres, el dolor y la religión.

El cineasta confirmó que Frankenstein es una reflexión íntima sobre la paternidad y el perdón.

Inspirada en sus propios padres

El actor Oscar Isaac compartió cómo se gestó su participación en el filme, una idea que el cineasta tapatío le propuso hace tres años. La conversación inicial no trató sobre el guión, sino sobre los cimientos emocionales de sus vidas.

“Cuando nos reunimos en casa de Guillermo hace tres años, nunca me imaginaba que me fuera a proponer darle vida a Víctor Frankenstein”, relató Isaac. El actor detalló que todo inició con una conversación sumamente personal.

“Todo inició con una conversación muy íntima sobre nuestros padres, de su dolor y la religión… al momento de verlo reflejado en un guión y después de haberlo leído acabamos en lágrimas pues se sentía tan personal, estábamos hablando de nuestras historias.”

Esta confesión subrayó que la complejidad de las relaciones familiares son el verdadero motor de esta versión del cuento de Mary Shelley.

Frankenstein, la película definitiva de su filmografía

El cineasta, que califica esta película como un sueño cumplido, explicó la relevancia de este proyecto.

“Me emociona más allá de las palabras el poder estar en mi país presentando Frankenstein, un proyecto que deseé realizar desde que comencé a soñar con traer a la vida seres fantásticos”, expresó Del Toro.

Para Del Toro, la adaptación de esta historia fundamental supuso un riesgo necesario, que, aseguró, valió la pena.

“Creo firmemente que para estar ante la presencia del arte necesitamos arriesgarnos y para mí, el reto de adaptar una de las historias que creo más fundamentales dentro de toda la historia del cine, fue un riesgo que valió la pena correr. No sólo a nivel personal sino también a nivel artístico, esta película es un momento monumentalmente definitivo en mi vida”.

Finalmente, el director resumió el poderoso tema de la película, destacando que su mensaje central radica en el vínculo humano y el anhelo de pertenencia

“Esta historia sobre el perdón, la paternidad y la búsqueda de un lugar en el mundo habla el lenguaje más universal, el de ser humano”. La criatura de su infancia

El actor australiano Jacob Elordi, quien interpreta a la Criatura, también compartió su experiencia de rodaje. Si bien el proceso resultó ser un desafío físico y mental, Elordi lo relegó a un segundo plano por la alegría compartida en el set.

Guillermo del Toro, conmovido, describió el momento exacto en que sintió que su sueño de infancia se materializó al ver a su Criatura en acción: “Con Jacob hubo un momento muy hermoso, cuando entró a la cabaña, lo tomé de la mano y en ese momento sentí que la criatura que yo había visto de niño acababa de entrar a mi set.”

Convive con fans

Guillermo del Toro, con su ya característico carisma, convivió con decenas de fans antes de la proyección, recibiendo innumerables muestras de cariño.

La celebración de Frankenstein en el antiguo hogar del arte, la ciencia y el pensamiento, San Ildefonso , confirma la visión del cineasta: sus historias de monstruos son, en el fondo, los relatos más puros y emotivos sobre la condición humana.

