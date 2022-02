Arturo Elías Ayub se despidió de Shark Tank México

Ciudad de México.- Después de agotar conciertos en el Palacio de los Deportes y haber encabezado el Corona Capital, The Strokes regresará a México, esta vez para presentarse por primera vez en el imponente escenario del Foro Sol, el jueves 19 de mayo.

Los neoyorkinos estarán acompañados de The War On Drugs y Mac DeMarco, en lo que promete ser una de las noches más impresionantes del 2022 para el rock en la Ciudad de México.

En el 2019 cuando Julian, Albert, Nikolai, Nick y Fabrizio subieron al escenario principal del Corona Capital, tres años después, pandemia de por medio, están de regreso.

Este 2022, además de disfrutar a The Strokes en Corona Capital Guadalajara y en Tecate Pa’l Norte en Monterrey, también los tendremos en una fecha en el Foro Sol.

Con más de 20 años de trayectoria, la banda liderada por Julian Casablancas se ha convertido en una agrupación que ha tenido influencia en el sonido del rock para muchos grupos del Siglo XXI.

Con su álbum debut de 2001, Is This It, The Strokes conquistó al público internacional por su sonido divertido y letras pegajosas, como “Someday”, “Last Nite” y “Hard to Explain”.

A inicios del 2020, los intérpretes de “Reptilia” lanzaron su sexto álbum de estudio, The New Abnormal, una producción con un sonido energético y estilizado que les regresó los reflectores y les otorgó el Grammy al Mejor Álbum de Rock.

La preventa será el 9 y 10 de febrero, y un día después se abrirá la venta general.

