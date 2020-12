Así venció María León a Paty Cantú en ¿Quién es la Máscara?

Ciudad de México.- Después de 10 semanas de participar como Disco Ball, la cantante María León ganó la segunda edición de ¿Quién es la Máscara?, al vencer a Paty Cantú, encubierta como Mapache.

En tercer lugar quedó Polar (Edén Muñoz) y en cuarto Zombie (Jesse Huerta).

La noche del domingo, última emisión de la competencia los cuatro participantes disputaron la final, primero con un tema navideño: All I want for Christmas is you.

Enseguida se aclaró el misterio tras el personaje de Zombie, Jesse Huerta, quien junto con su hermana Joy, tiene una exitosa carrera musical.

El público decidió que Oso Polar fuera el tercer lugar y antes de que se quitara la máscar, Juanpa Zurita y Carlos Rivera revelaron que se trataba de Eden Muñoz, de Calibre 50.

Finalmente los televidentes tuvieron la última palabra al decidir que el ganador sería Disco Ball, claro, antes ambas interpretaron su último número musical con algunos invitados.

Antes de que Disco Ball se quitara la máscara, Yuri y Juanpa Zurita, atinaron a decir que se trataba de María León.

¿Quién es la Máscara? en su edición 2020 fue conducido por Omar Chaparro, y los investigadores fueron: Consuelo Duval, Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

