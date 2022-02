Eugenio Derbez confiesa cómo fue su boda falsa con Victoria Ruffo

Ciudad de México.- Cuatro jóvenes poblanos subieron una azotea y dieron un mini concierto con temas del cuarteto de Liverpool, sus vecinos los grabaron y el video se hizo viral, tanto que ya les llaman los Beatles de Puebla o Beatles poblanos.

El concierto improvisado ocurrió en Villa Frontera, Puebla; subieron sus guitarras eléctricas, batería y bocinas, y cantaron algunos de los más grandes éxitos de los Beatles.

No se sabe con exactitud cuándo fue el concierto y quién grabó el video, pero los chicos ya fueron conocidos con el mote de los Beatles Poblanos, y no por su talento o parecido a Ringo, Paul, John y George; sino por la osadía de dar una concierto en una azotea emulando a sus ídolos.

Los Beatles Poblanos interpretaron Get Back, tema del álbum Let It Be, que es el que fue grabado.

Recordemos que en 1969 los Beatles subieron a la terraza de los estudios Apple Corps, en Londres.

El video se hizo viral alrededor del lanzamiento de The Beatles: Get Back – The Rooftop Performance en plataformas, para celebrar el concierto que el cuarteto dio en la azotea de los estudios Apple.

Te dejamos aquí el video:

Poblanos se suben a una azotea en Villa Frontera y tocan “Get Back” y ya los llaman los “Beatles Poblanos”. Imagina vivir en Suiza y perderte esto. #BenditaPuebla #Rock #QueAgradablesSujetos #EsoYaSeHabiaVisto pic.twitter.com/tYYU4wESge — Pelón Rodríguez (@Juglar_lunatico) January 31, 2022

