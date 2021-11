Fue la policía: Papá de Octavio Ocaña

Eternals es la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel que es dirigida por una ganadora del premio Oscar, Chloé Zhao, quien lidera el relato de diez superhéroes provenientes del espacio, una tarea titánica que debió enfrentar la realizadora y fan.

La cineasta china reconocida este año por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la categoría de Mejor Dirección por la celebrada película Nomadland, dirige ahora a un grupo épico y diverso. Estos superhéroes se ven obligados a reencontrarse para defender el mundo de los Desviantes, una peligrosa amenaza que parecía perdida en la historia.

Chloé Zhao asegura que no sólo se sintió atraída Eternals como realizadora, sino que además cumplió con él un sueño de fan.

“El MCU es apasionante. Es un mundo de grandes personajes y aventuras épicas. Está hecho por personas que realmente aman contar historias y tienen un inmenso respeto por sus fans. Entré en el proceso como cineasta y también como fan. Poder hacer una película independiente, pero también celebrar lo que vino antes que nosotros, expandir la mitología y dar forma al futuro del MCU, fue un desafío emocionante y es un honor ser parte de él”.

Desde los inicios del proyecto Eternals, los productores Kevin Feige y Nate Moore querían convocar a alguien que los inspirara y tuviera auténtico entusiasmo por la nueva película de Marvel.

“Chloé tiene una cualidad única: es igualmente hábil encontrando momentos verdaderamente humanos y entregando contenido de ciencia ficción potente. Nos fascinó verla trabajar con el elenco de Eternals. Capturó esos momentos especiales que le dan corazón y credibilidad a las películas del MCU, permitiendo que cada uno de los Eternos tuviera su propia voz. Y no tiene miedo de abrazar el humor en momentos inesperados, dándole forma al tono de la película”.

Así lo señalóMoore.

Chloé Zhao explica una escena de “Eternals”

Asumir la dirección de Eternals era una tarea enorme. La película no solo presenta diez personajes nunca antes vistos en el MCU, sino que además tiene un alcance épico en términos de temporalidad: el relato abarca más de siete mil años en la Tierra y en el espacio, con saltos constantes entre el pasado, el presente y el futuro.

Por otra parte, muchas de las escenas fueron grabadas en exteriores, en varios momentos del día y de la noche. Desde el punto de vista logístico, Chloé Zhao debió estar al frente de un enorme equipo técnico y artístico, moviéndose constantemente entre numerosas locaciones.

Al respecto, la actriz Angelina Jolie, quien interpreta a Thena en la película, comenta:

“Chloé es una elección extraordinaria. Sabía que traería algo diferente, pero realmente no sabía cómo lo haría, ya que esta es una gran película. No sabía cómo sería capaz de equilibrar tanto. Lo que no me sorprendió es lo auténtica que era. Esta película épica se siente muy personal, muy emocionante y muy humana. Creo que ese es su don”.

Eternals, la nueva película de Marvel Studios, llegará a salas de cine disponibles el 4 de noviembre.

