Galilea Montijo fuera del especial de Año Nuevo de Televisa

Ciudad de México.- Jóvenes jaliscienses asumieron el desafío de rodar en plena pandemia la película “Cuando ya no estés aquí” (“When you are gone”), ganadora como mejor largometraje en el Roma Short Film Festival 2021. Estrenará en cines el 17 de febrero de 2022.

Roma Short Film Festival, con sede en Roma, Italia, es un festival de nueva creación que tiene como objetivo apoyar a cineastas emergentes que superan, con creatividad, diversos obstáculos. “Cuando ya no estés aquí” (“When you are gone”) fue realizado justo cuando la industria cinematográfica se detuvo por completo para evitar la propagación del Covid-19.

El largometraje, que se llevó a cabo con todas las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, tiene un tema universal y es un thriller/drama, completamente en inglés, con el objetivo de tener un mercado más amplio de venta.

Se trata de la historia de James, un arquitecto talentoso que, cuando está a punto de lograr el éxito económico de sus sueños, su esposa es secuestrada y ejecutada, lo cual cambia su vida y deriva en delirios de persecución y paranoia.

Aquí te dejamos el tráiler de “Cuando ya no estés aquí” (“When you are gone”)

Originalmente, el director Rafael Altamira escribió el guion para rodarse en Vancouver, Canadá, pero por las restricciones finalmente se grabó en la Zona Metropolitana de Jalisco, bajo la producción de Liz Díaz y el mismo Altamira.

Las locaciones en Guadalajara muestran una ciudad cosmopolita que no se reconoce.

El reto de la realización de la cinta fue mayúsculo ya que se casteó talento internacional para protagonizar el filme, pues además de artistas nacionales, cuenta con las actuaciones de Andrew Forner, Kelsie McDonald, Tom Blackburne, Sarah Nichols y Eduardo Aznar, quienes tuvieron que viajar a México.

La cinta inició recientemente su ruta por festivales de cine y además de resultar ganadora en el Roma Short Film Festival 2021, también fue la más vendida, en menos de seis horas, para sus dos proyecciones en la Gran Fiesta del Cine Mexicano, celebrada en la capital jalisciense en octubre de 2021.

Reconocimientos de “Cuando ya no estés aquí”

También obtuvo reconocimientos como Best Thriller en el Diamond Eye International Film Festival en San Petersburgo, Rusia, y Quarter Finalist en el New York International Film Awards celebrado en Manhattan.

