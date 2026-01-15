“Gloria Rocha, “La Madrina”, cambió mi vida”

Ciudad de México.— La industria del doblaje latinoamericano despidió a Gloria Rocha Contreras, conocida como “La Madrina”, quien murió el 14 de enero, día de su cumpleaños número 94.
Durante más de cinco décadas, Gloria Rocha mantuvo una relación cercana con actores de doblaje que hoy reconocen su influencia profesional y humana dentro del medio.
Su legado no solo quedó en los personajes que dirigió, sino en las trayectorias que impulsó desde el estudio, donde combinó exigencia técnica con acompañamiento personal.
Actores, directores y talentos emergentes coincidieron en que Rocha no solo asignaba papeles, sino que confiaba en las voces cuando aún buscaban un lugar.
Esa confianza se reflejó especialmente en franquicias como Dragon Ball, Dragon Ball Z y Sailor Moon, donde su dirección marcó estilos y definió tonos memorables.
Tras conocerse su fallecimiento, las reacciones de actores de doblaje evidenciaron el vínculo que mantuvo con quienes trabajaron bajo su guía.
El legado humano de “La Madrina” en las voces que formó
Cristina Hernández, conocida como la voz de Alegría en la franquicia Intensamente, reconoció que el trabajo de “La Madrina” le cambió la vida.
“No saben cuánto le agradezco que haya transformado mi vida en lo que la transformó”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.
La actriz llamó a sus seguidores a conocer a la recién fallecida directora, así como valorar lo que tienen y no perder “ningún minuto”.
Por su parte, Eduardo Garza, voz de Krillin en Dragon Ball Z, recordó que Gloria Rocha encabezó proyectos que cambiaron la vida de millones de personas.
Garza destacó que su trabajo no solo dejó huella en la pantalla, sino también en quienes aprendieron a entender el doblaje como una responsabilidad artística.
En tanto, Mario Castañeda, voz de Goku, compartió que Gloria Rocha transformó su carrera hace tres décadas al confiar en él cuando aún consolidaba su camino profesional.
En entrevistas previas, Castañeda señaló que su forma de dirigir combinaba claridad, respeto y una visión que permitía a los actores crecer dentro y fuera del estudio.
Gerardo Reyero, reconocido por interpretar a Freezer, recordó a Rocha como una mujer que amó profundamente el doblaje y plasmó su estilo en cada proyecto.
Reyero agradeció la oportunidad de trabajar con ella y afirmó que su influencia permanece en la manera en que hoy se construyen los personajes.
Para muchos talentos, su respaldo representó una puerta de entrada a producciones que exigían disciplina, sensibilidad y compromiso profesional.
Patricia Acevedo, voz de Sailor Moon, agradeció públicamente la confianza, la guía y el trato cercano que Rocha mantuvo durante su trabajo conjunto.
Acevedo señaló que Gloria Rocha no solo ofrecía oportunidades, sino que acompañaba a los actores en momentos decisivos de su desarrollo artístico.
“Fue mi madrina. Gracias a ella, viajo por todo América Latina y se fue en su cumpleaños. Gracias, Madrina por lo que me enseñaste”, dijo visiblemente emocionada en un video publicado en redes sociales.
JAHA
Entretenimiento
El telón baja para un referente de la comedia: Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’
Adiós a El Polivoz
Ciudad de México.- Eduardo Manzano, figura cumbre del humor blanco en México “El Polivoz”, falleció este 4 de diciembre a los 87 años. Su partida fue confirmada por su familia, y puso fin a una trayectoria de más de seis décadas que definió la comedia televisiva nacional.
La información fue difundida en un emotivo comunicado compartido en redes sociales por su hijo, Lalo Manzano, quien rindió homenaje al legado de su padre. Aunque el deceso ocurrió el día anterior, la confirmación oficial generó una oleada de mensajes y recuerdos por parte de colegas, amigos y millones de seguidores.
“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo”.
En su despedida, Lalo Manzano compartió unas palabras que resumen el impacto del primer actor en la vida de quienes lo conocieron y lo admiraron:
“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”.
Un legado inmortal: Los Polivoces
Eduardo Manzano nació en 1938 y alcanzó la cúspide de la fama masiva en las décadas de los sesenta y setenta, al formar, junto a Enrique Cuenca (fallecido en el año 2000), el legendario dúo cómico conocido como Los Polivoces. Su programa de televisión no solo fue un éxito de audiencia, sino un fenómeno cultural que cambió el panorama del entretenimiento.
El ingenio y la química entre Manzano y Cuenca dieron vida a personajes que se incrustaron permanentemente en el imaginario colectivo. Manzano se inmortalizó interpretando a inolvidables creaciones como:
El comandante Agallón Mafafas: Un militar bravucón y cómico, de frases características.
Gordolfo Gelatino: El galán con un aire de inocencia perpetua, hijo de la Naborita.
Don Teofilito: El hombre de la tercera edad con comentarios ingeniosos y una crítica social sutil.
Estos personajes, junto con muchos otros, demostraron la versatilidad de Manzano para el sketch y el humor blanco, lo que le ganó el apodo de “El Polivoz” (el de muchas voces).
La reinvención de Don Arnoldo
Tras el fin de la dupla original, Manzano demostró que su talento podía sostener proyectos en solitario, pero su legado se revitalizó por completo en el siglo XXI con su papel en la exitosa serie de comedia Una familia de diez, producida por Jorge Ortiz de Pinedo.
Desde 2007, Manzano interpretó al entrañable Arnoldo López Conejo, el abuelo de la familia que pasaba sus días en el sofá, siempre con un comentario oportuno y sarcástico, conectando con nuevas generaciones que no habían crecido con Los Polivoces.
Aunque en los últimos años su salud se había visto mermada, en 2021 enfrentó un serio problema de salud relacionado con una infección biliar que requirió hospitalización, Manzano nunca dejó de mostrar su profesionalismo y humor. Su familia no reveló la causa de su deceso al momento de esta publicación.
El mensaje de despedida de su hijo concluye con una poderosa afirmación sobre su calidad humana:
“Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz”.
Con su partida, se cierra un capítulo fundamental de la televisión y la comedia mexicana.
npq
Programa
Ya está listo “El Cascanueces”, el ballet ideal para iniciar a los niños en el arte
Un clásico navideño de la CDMX
Ciudad de México.- La víspera navideña en esta ciudad no está completa sin El Cascanueces. Este ballet clásico, con música de Piotr Ilich Chaikovski, regresa al corazón de la capital para celebrar su temporada 2025 en el Auditorio Nacional. Más de 20 temporadas lo convierten en el espectáculo dancístico más emblemático de la época.
Esta producción de la Compañía Nacional de Danza (CND) es un montaje de ensueño que ha conquistado a más de un millón de espectadores desde su estreno en este recinto en 2001. En escena, convergen 240 artistas, representados por el talento de los bailarines solistas de la CND, y la participación de estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana, quienes dan vida a personajes entrañables como Clara, Fritz, los ratones y los angelitos.
Puerta de entrada al arte de la danza
Más allá del vestuario y la escenografía que recrea el esplendor del siglo XIX con un toque contemporáneo, El Cascanueces es un evento diseñado para el disfrute familiar. Como lo comenta Mariana Torres, solista de la CND, la historia que sucede en Nochebuena es la vía perfecta para que los padres acerquen a sus hijos al arte y la danza por primera vez.
“Es un cuento de un reino fantástico que sueña la niña Clarita. No se lo pueden perder porque esto hace que vaya toda la familia y es una buena manera de introducir a todos al arte”, señaló la solista, destacando el carácter familiar de la puesta en escena.
La experiencia se eleva con la música en vivo interpretada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que estará bajo la batuta del director azerbaiyano Ayyub Guliyev, un factor que añade una riqueza a la coreografía.
El mensaje de esperanza de la Navidad
La atemporalidad de El Cascanueces, basado en el cuento de E.T.A. Hoffmann, reside en su poderoso mensaje de esperanza, imaginación y madurez, de acuerdo con The Boston Ballet. La travesía de la joven Clara, que ve a su juguete Cascanueces transformarse en un príncipe, simboliza la transición de la infancia a la adolescencia.
Es una aventura onírica que celebra la capacidad de la imaginación para transformar la realidad, promoviendo la valentía y la unidad familiar como los pilares de la temporada navideña, ha señalado antes la Orquesta Sinfónica de Minería.
Para disfrutar de este ballet clásico, que fue totalmente renovado en 2017 para aprovechar las dimensiones del Auditorio Nacional, la CND ofrecerá 10 funciones del 18 al 23 de diciembre.
Agéndalo:
- 18 y 19 de diciembre: 19:30 horas.
- 20, 22 y 23 de diciembre: 12:00 y 18:00 horas.
- 21 de diciembre: 12:00 y 17:00 horas.
¡Una cita obligada para vivir la magia navideña en la CDMX y crear recuerdos artísticos imborrables!
npq
Programa
Institutos para el Matrimonio y la Familia en México: la red que impulsa la raíz de la sociedad
Ciudad de México.- En México existe una red de institutos dedicados a reforzar a la familia, a través del estudio, acompañamiento y formación de quienes trabajan con matrimonios y hogares, una labor que hoy cobra nueva relevancia frente a los cambios culturales.
El modelo más influyente en la región es el Instituto para el Matrimonio y la Familia (IMF) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que acaba de cumplir 20 años y cuyo enfoque ha inspirado a instituciones mexicanas.
El IMF de la UCA celebró su aniversario con la jornada “Familia, umbral de la esperanza”, realizada en el Campus Papa Francisco de Buenos Aires.
“La familia es umbral de la esperanza porque ella constituye el punto de ingreso hacia un bien arduo, pero real y posible”, destacó Alejandra Planker Aguerre, directora de la UCA, de acuerdo con información publicada en aica.org.
Institutos mexicanos: una labor formativa que busca llegar al corazón del hogar
En el país operan centros académicos que trabajan con una visión semejante. El más amplio es la Sección Mexicana del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, integrado a la Red de Universidades Anáhuac.
Su misión es ofrecer investigación, formación universitaria y orientación pastoral fundamentada en una lectura integral de la persona.
El Pontificio Instituto Juan Pablo II fue fundado el 13 de mayo de 1981. Su sede mexicana funciona en la Universidad Anáhuac México Norte y cuenta con planteles en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Sureste y León, desde donde extiende sus programas a más de 20 ciudades.
Además, forma parte de una red global con secciones en Estados Unidos, España, Brasil, Benín e India, y centros asociados en Líbano, Filipinas y República Dominicana.
En su mensaje institucional del 8 de septiembre de 2017 en Roma, el instituto explicó que su propósito es promover “la familia como escuela de humanidad, como recurso que debemos cuidar, proteger y acompañar”, un enfoque que se mantiene vigente en su modelo de formación orientado a la vida comunitaria y eclesial.
ILEF: cuatro décadas de trabajo terapéutico y preventivo con familias
Otro actor clave es el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia (ILEF). Fundado en 1984, trabaja en la formación de especialistas en salud mental que atienden directamente a familias, parejas e individuos.
Su objetivo central es ofrecer herramientas para la prevención y el tratamiento terapéutico frente a cambios acelerados y desafíos emocionales.
El ILEF se ha consolidado como una institución civil referente para psicólogos y terapeutas familiares. Su visión académica se dirige a fortalecer dinámicas sanas de convivencia y promover factores protectores en la vida doméstica.
El instituto también desarrolla programas de acompañamiento y actualización profesional, manteniendo un enfoque interdisciplinario cercano a las necesidades reales de las familias mexicanas.
Un modelo regional: el IMF de Argentina y su impacto en México
La celebración por el 20 aniversario del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA ha sido seguida con interés en México por su influencia como modelo formativo.
“Celebrar los 20 años del Instituto para el Matrimonio y la Familia es reconocer una historia que ha sabido sembrar esperanza en tiempos inciertos”, destacó Mariana Kappelmayer, del área de Orientación y Acompañamiento a la Familia.
GDH
Programa
Parteras tradicionales mexicanas ayudan a Dinamarca a reducir muerte materna e infantil
Realizan Seminario de intercambio
Ciudad de México.- La sabiduría ancestral de las parteras mexicanas está cruzando fronteras para ayudar a mejorar uno de los sistemas de salud más avanzados del mundo: el de Dinamarca. Este país, reconocido globalmente por su eficacia y acceso universal a servicios médicos, mira hacia México en busca de una pieza clave para proteger la salud materna e infantil: el modelo de atención primaria de las parteras tradicionales.
Anne Mette Vega Brondbjerg, consejera en temas de salud de la Embajada danesa en México, informó que delegaciones de especialistas de su país están viajando a estados como Chiapas y Chihuahua para aprender y estudiar el actuar de las parteras mexicanas y el concepto del parto humanizado.
La atención temprana, clave en el inicio de la vida
El objetivo primordial de esta inusual, pero significativa, colaboración es fortalecer la salud materna e infantil. Dinamarca, a pesar de su excelencia médica, que incluso atiende a miembros de la realeza y a todos sus ciudadanos de manera gratuita, nutre su sistema de otras experiencias, e identifica las áreas de oportunidad que pueden marcar la diferencia.
“La atención temprana es crucial si queremos disminuir la muerte infantil y la muerte materna”.
Este esfuerzo conjunto, que lleva más de una década de intercambio, se enfoca en cómo las parteras manejan los embarazos, interviniendo los obstetras únicamente en caso de complicaciones.
Esto no solo promueve nacimientos más naturales, sino que asegura un seguimiento más cercano y humano de la mujer embarazada, justo lo que se busca reforzar.
La labor de las parteras históricamente ha sido la primera línea de defensa para la vida en comunidades vulnerables de México, ahora sirve de guía global.
La Embajada de Dinamarca aprovechó el Seminario Building Healthy Futures realizado en nuestro país para intercambiar esfuerzos de México. Esta acción reconoce que el conocimiento tradicional, centrado en el respeto, la paciencia y el acompañamiento, es un activo invaluable.
El seminario fue organizado por Danida Fellowship Centre, es una institución autónoma dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca que impulsa proyectos de investigación en alianza con expertos y expertas de países en desarrollo. Además de la Embajada de Dinamarca en México y la Universidad Iberoamericana, a la que apoya este centro para impulsar el talento.
npq
