“Gloria Rocha, “La Madrina”, cambió mi vida”

Ciudad de México.— La industria del doblaje latinoamericano despidió a Gloria Rocha Contreras, conocida como “La Madrina”, quien murió el 14 de enero, día de su cumpleaños número 94.

Durante más de cinco décadas, Gloria Rocha mantuvo una relación cercana con actores de doblaje que hoy reconocen su influencia profesional y humana dentro del medio.

Su legado no solo quedó en los personajes que dirigió, sino en las trayectorias que impulsó desde el estudio, donde combinó exigencia técnica con acompañamiento personal.

Actores, directores y talentos emergentes coincidieron en que Rocha no solo asignaba papeles, sino que confiaba en las voces cuando aún buscaban un lugar.

Esa confianza se reflejó especialmente en franquicias como Dragon Ball, Dragon Ball Z y Sailor Moon, donde su dirección marcó estilos y definió tonos memorables.

En pleno cumpleaños…. que tristeza 😢 pic.twitter.com/RDeYHY813U — Deadpool Akatsuki (@DeadpoolAk23063) January 15, 2026

Tras conocerse su fallecimiento, las reacciones de actores de doblaje evidenciaron el vínculo que mantuvo con quienes trabajaron bajo su guía.

Te recomendamos leer: “Estaríamos juntas”: Luciana, hija de Lorena Rojas, conmueve al hablar de su madre

El legado humano de “La Madrina” en las voces que formó

Cristina Hernández, conocida como la voz de Alegría en la franquicia Intensamente, reconoció que el trabajo de “La Madrina” le cambió la vida.

“No saben cuánto le agradezco que haya transformado mi vida en lo que la transformó”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

La actriz llamó a sus seguidores a conocer a la recién fallecida directora, así como valorar lo que tienen y no perder “ningún minuto”.

Por su parte, Eduardo Garza, voz de Krillin en Dragon Ball Z, recordó que Gloria Rocha encabezó proyectos que cambiaron la vida de millones de personas.

Garza destacó que su trabajo no solo dejó huella en la pantalla, sino también en quienes aprendieron a entender el doblaje como una responsabilidad artística.

En tanto, Mario Castañeda, voz de Goku, compartió que Gloria Rocha transformó su carrera hace tres décadas al confiar en él cuando aún consolidaba su camino profesional.

En entrevistas previas, Castañeda señaló que su forma de dirigir combinaba claridad, respeto y una visión que permitía a los actores crecer dentro y fuera del estudio.

Hace 30 años Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje, cambió mi vida…! Hoy les pido que levanten sus manos y me den su energía para enviar una Genkidama al cielo…!! Gracias Gloria, tu trabajo tocó el corazón de millones…! D.E.P. 🙏🏻🙏🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) January 14, 2026

Gerardo Reyero, reconocido por interpretar a Freezer, recordó a Rocha como una mujer que amó profundamente el doblaje y plasmó su estilo en cada proyecto.

Reyero agradeció la oportunidad de trabajar con ella y afirmó que su influencia permanece en la manera en que hoy se construyen los personajes.

Escribo esto recordando a una mujer que amó el doblaje imprimiendo su estilo en cada proyecto y haciéndolo épico e inolvidable para muchas generaciones, gracias, gracias, gracias por tanto Gloria Rocha! Freezer también llora por ti Guerrera, descansa en paz 🌹❤️‍🩹 pic.twitter.com/KTKh598gni — Gerardo Reyero Muñoz (@GerardoReyero) January 15, 2026

Para muchos talentos, su respaldo representó una puerta de entrada a producciones que exigían disciplina, sensibilidad y compromiso profesional.

Con las emociones muy encontradas hoy. Te agradezco madrina por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes que, quien lo iba a decir, me dieron otra vida. Ya te extrañaba desde antes. Espero que estés en un mejor lugar. ❤️🙌🏻 pic.twitter.com/4Z3sUUW3mv — Rene Garcia (@renegarciaactor) January 14, 2026

Patricia Acevedo, voz de Sailor Moon, agradeció públicamente la confianza, la guía y el trato cercano que Rocha mantuvo durante su trabajo conjunto.

Acevedo señaló que Gloria Rocha no solo ofrecía oportunidades, sino que acompañaba a los actores en momentos decisivos de su desarrollo artístico.

“Fue mi madrina. Gracias a ella, viajo por todo América Latina y se fue en su cumpleaños. Gracias, Madrina por lo que me enseñaste”, dijo visiblemente emocionada en un video publicado en redes sociales.

@sailorpatymoon Gloria Rocha, hoy tu voz vive en el cielo, pero aquí en la tierra seguirá resonando para siempre. Gracias por tu talento, por tu generosidad y por cada enseñanza que dejaste en el camino. Me diste mucho más que papeles en el doblaje: me regalaste confianza, guía y amor por este arte. Te quise, te quiero y te recordaré siempre. Descansa en paz, querida Gloria. #actrizdedoblaje #gloriarocha #descansaenpaz #patyacevedo ♬ sonido original – Patricia Acevedo

JAHA