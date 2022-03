Hijo de Consuelo Duval, héroe sin capa

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante Sasha Sökol reveló su dolorosa historia personal, cuando sufrió abuso sexual por parte del productor Luis de Llano Macedo y recibió el apoyo de miles de mujeres por su valentía.

¿Pero qué hizo que Sasha se decidiera a hablar, a superar la vergüenza y el miedo, como ella misma escribió en su cuenta de Twitter? Las imperdonables declaraciones del productor Luis de Llano en una entrevista con Yordi Rosado para su programa de Youtube.

Ahí el productor minimizó la relación pederasta que sostuvo con la menor de edad durante cuatro años, calificándola como “cool”, apenas dos días antes del Día de la Mujer, lo que desató las emociones ocultas en Sasha por décadas.

YA VISTE: “Luis de Ya no” abusó de mí: Sasha

De forma totalmente desfachatada Luis de Llano le respondió a Yordi que sí tuvo un romance con Sasha, pero evitó decir que ella era menor de edad.

“Si tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito… Yo no sé si se enamoró de mí o no. Yo sí estuve enamorado un rato, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una suerte de imagen paterna”.