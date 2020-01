History anuncia a los ganadores de Una idea para cambiar…

Ciudad de México.- El actor Harrison Ford estará en México la próxima semana para presentar su nueva película “El llamado salvaje”.

El intérprete del icónico Han Solo de la saga Star Wars es el protagonsita de una cinta completamente diferente.

Adaptada de la novela, The call of the wild, 20th Century Fox, lleva a la pantalla la historia de Buck.

“El llamado salvaje” trata sobre un ermitaño en Yukon (Harrison Ford), y su amistad entrañable con un perro malcriado llamado Buckon, que nadie había podido someter y es enviado al fin del mundo; juntos emprenden la aventura de sus vidas.

¿De qué trata El llamado salvaje?

Es la historia de Buck, un perro de gran corazón, cuya dichosa vida doméstica se pone de cabeza cuando es arrancado de manera repentina de su hogar en California.

Viaja entonces a los yermos exóticos del Yukón en Alaska, durante la fiebre del oro de la década de 1890.

Buck es el miembro más nuevo de un trineo tirado por perros dedicado a la entrega del correo.

El can experimenta la aventura de toda una vida, que lo llevará a encontrar finalmente su verdadero lugar en el mundo y convertirse en su propio dueño.

El llamado salvaje es una cinta que combina acción viva con animación.

Emplea efectos visuales y tecnología de animación de vanguardia para poder reproducir en la película los animales como personajes fotorrealistas íntegros y con emociones auténticas.

Dirigida por Chris Sanders a partir de un guion de Michael Green, basado en la novela de Jack London, la película es producida por Erwin Stoffs.

Estrena el 21 de febrero.

Después de la oportunidad que le dio George Lucas para debutar en cine con el personaje de Han Solo, Harrison Ford ascendió hasgta convertirse en un actor de icónicos personajes en las sagas de Star Wars e Indiana Jones.

