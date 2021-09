Inés Gómez Mont se defiende y Erika Buenfil la llama ‘prófuga’

Ciudad de México.- Después de varios días Inés Gómez Mont rompió el silencio para defenderse de las acusaciones que le imputa la Fiscalía y se declaró inocente de los delitos que le atribuyen, por lo que la respuesta de los usuarios fue inmediata.

Inés Gómez Mont recibió toda clase de críticas en redes sociales y hasta salió a relucir el horrible comentario que hizo en Ventaneando hace 13 años, cuando reveló que el hijo de Erika Buenfil era nieto del ex presidente Ernesto Zedillo.

Por lo que la reina de TikTok no se quedó callada y le regresó la humillación.

Resulta que en varias de esta publicaciones etiquetaron a Erika Buenfil y ella comentó:

“Mi hijo es de Ernesto. Pero ella? Está prófuga, creyó que me hacía daño. Solo se adelantó sin derecho de hablar. Allá donde anda?”

Comentario que celebraron su cientos de miles de fans y seguidores.

Inés Gómez Mont reapareció en su cuenta de Instagram

Afirmó que no pertenece al crimen organizado y se quejó de que las autoridades la colocan al mismo nivel que narcotraficantes.

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito.

En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia.

Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”.

