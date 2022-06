KCAMéxico Kids ChoiceAwards Ellos son los prenominados

Ciudad de México.- Nickelodeon Latinoamérica confirmó hoy la décimotercera entrega anual de los Nickelodeon Kids’ Choice Awards México 2022 (#KCAMexico) y reveló la lista de sus pre-nominados.

De la competitiva lista de pre-nominados, los fans serán los únicos en decidir con su voto quiénes serán los 4 finalistas nominados en cada una de las 21 categorías.

Desde el 27 de junio hasta el 24 de julio los fans podrán votar para sus prenominados favoritos en su sitio web.

Podrán hacerlo así: En IG comentando en cualquier posteo de la cuenta de @NickelodeonLA usando el hashtag del prenominado + el hashtag #KCAMéxico; y en Twitter usando el hashtag del prenominado favorito + el hashtag #KCAMexico en cada uno de sus tuits, comentarios, respuestas o RTs.

Ellos son algunos de los prenominados de los Kids’ Choice Awards #KCAMéxico 2022:

ACTOR FAVORITO

Mauricio Abad

José Giménez Zapiola

Emilio Osorio

Santiago Achaga

Sebastián Silva

Kevsho

Ralf

Iker García

ACTRIZ FAVORITA

Macarena García

Ana Tena

Isi Vives

Estefi Merelles

Evaluna

Ángela Rincón

Maia Reficco

Clara Galle

SHOW FAVORITO

Bob Esponja

iCarly

Club 57

Entrelazados

Polinesios Revolution

High School Musical La Serie

Juanpa + Chef

Escandalosos

NICK SHOW FAVORITO

Bob Esponja

Club 57

The Loud House

Los Casagrande

Los Pitufos

Danger Force

Kamp Koral

Rugrats

ARTISTA LATINO

Camilo

Sebastián Yatra

Karol Sevilla

Danna Paola

Piso 21

Manuel Turizo

Sofía Reyes

Reik

DE CREADOR A ARTISTA

Ingratax

Mont Pantoja

Kenia Os

Bruses

Humbe

Polinesios

María Becerra

Leon Leiden

CANCIÓN VIRAL

Sebastián Yatra | Tacones Rojos

Zzoilo & Aitana | Mon Amour

Camilo | Índigo

Danny Ocean | Fuera del Mercado

Yahritza Y Su Esencia | Soy El Único

Morat | Llamada Perdida

Paulo Londra | Plan A

Sofía Reyes & María Becerra | Marte

HIT DEL AÑO INTERNACIONAL

Imagine Dragons X J.I.D | Enemy

Harry Styles | As It Was

Camila Cabello Ft. Ed Sheeran | Bam Bam

Coldplay & BTS | My Universe

Justin Bieber | Ghost

Olivia Rodrigo | Traitor

Shawn Mendes | When You’re Gone

5 Seconds of Summer | Complete Mess

GRUPO K-POP FAVORITO

Super Junior

Blackpink

BTS

EXO

TXT

Seventeen

Red Velvet

Momoland

ARTISTA GLOBAL FAVORITO

Dua Lipa

BTS

Rosalía

Camila Cabello

Harry Styles

Shawn Mendes

Olivia Rodrigo

Justin Bieber

CHALLENGER DEL AÑO

Domelipa

Calle Y Poché

Jimena Jiménez

Jashlem

Amaranta

Kevlexd

Gibby

Ferv

CREADOR MÁS DIVERTIDO

Yolo Aventuras

Skabeche

Fede Vigevani y La Vecibanda

Los Rulés

Polinesios

Paco De Miguel

Jair Sanchez

Daniela Rodrice

Este año la premiación favorita de los niños #KCAMéxico incluye dos nuevas categorías en reconocimiento al talento de Argentina y Chile.

