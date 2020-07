Livia Brito se disculpa por golpear a paparazzi

View this post on Instagram

🙏🏻 Súmate a esta causa: #justiciaparaernestozepeda #nomasviolencia. Pedimos a las autoridades mexicanas que hagan pagar a #liviabrito y su novio por las agresiones hacia el fotografo #ErnestoZepeda. Que su fama no pase por encima de nadie. ADEMÁS que indignación que ahora pretendan demandarlo por daño moral, por las declaraciones que dio sobre el tema en distintos #mediosdecomunicacion. Increíble @liviabritopes, increíble!