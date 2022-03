Luis de Llano se disculpa con Sasha: No he cometido delito

Ciudad de México.– Después de varias semanas de que Sasha Sokol revelara el abuso que que sufrió por parte de Luis de Llano cuando era menor de edad, finalmente el productor se disculpó con la cantante.

¿Pero será suficiente?

Luis de Llano Macedo publicó un comunicado en sus redes sociales en el que asegura conducirse con la verdad durante toda su vida:

“No he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral”.

Y se quejó de las “falsas especulaciones” publicadas por los medios de comunicación.

“Antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas”.

Así inició su disculpa Luis de Llano, y enseguida admitió que sostuvo una relación amorosa con Sasha.

“Mi relación con Sasha Sokol siempre abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión… …Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto”.

TE RECOMENDAMOS: Así reveló Sasha el abuso de Luis de Llano

La mayor preocupación del productor Luis de Llano son las opiniones vertidas en los medios:

“En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y, publicados a partir del 8 de marzo del 2022 son meras y falsas especulaciones”.

Finalmente agradeció el apop “incondicional” de su esposa, hijas, hijos y colaboradores, familiares y amigos.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube