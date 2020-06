Marlene Favela confirma su divorcio

Ciudad de México.- Después de los rumores que circularon durante varias semanas, la actriz Marlene Favela confirmó que sí solicitó el divorcio de su esposo George Seely.

La mexicana aclaró en sus redes sociales que la decisión de separarse de su esposo no está relacionada con su regreso al medio del espectáculo, como se especuló.

Este lunes Marlene Favela hizo pública su situación en su redes sociales, un video en su perfil de Facebook:

“Quiero decirles que sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio. Esto se los quiero compartir porque no quiero que sigan inventando cosas… era el momento de dar el siguiente paso.

Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, eso quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo.

Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso”.

Marlene Favela agregó que jamás hablará mal del padre de su hija porque es un hombre al que respeta y al que quiso mucho.

“Quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porquen ella no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión”.

https://www.facebook.com/watch/?v=781723662362814

Incluso reveló que no piensa pedir pensión para la pequeña Bella, de apenas ocho meses de nacida, pero dejó ver que el papá no tiene los medios para mantenerla.

“Yo la he mantenido al cien por ciento desde que nació y no él no quiera o no le importe sino porque su situación ahorita no se lo permite”.

