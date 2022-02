Natalia Téllez ya es mamá y así presentó a su bebé

Ciudad de México.- Para Kate del Castillo, la oportunidad de ser parte de una historia de acción como una “mujer madura” en la serie “La reina del sur” es algo que debería ser más común en proyectos y además celebra que la historia se aleje del tema del narcotráfico.

“En estas épocas era para que nos escribieran mejores personajes y de acción. Las mujeres somos mujeres de acción desde que nacemos, tenemos que serlo para sobrevivir… Teresa es una mujer fuerte porque la vida la ha hecho fuerte, y creo que en general las mujeres lo somos, no hay fortaleza si no hay vulnerabilidad, cuando tienes malas experiencias en la vida creces y sales adelante”.

Así lo consideró Kate del Castillo en una conferencia de prensa virtual para anunciar el estreno de la tercera temporada.

Aunque confesó que es a la primera temporada a la que más cariño le tiene, la actriz comentó que ha disfrutado esta nueva etapa de la historia, pues la serie ha ido dejando atrás los temas del narcotráfico paulatinamente, al grado de que promete que la tercera entrega será “una serie completamente de acción”.

Con la controversia por la sorpresiva muerte del cantante Diego Verdaguer y la incertidumbre sobre si estaba vacunado o no, la prensa le preguntó a la actriz por sus padres, que públicamente han manifestado su rechazo a la vacuna anticovid.

Su padre, el también actor Eric del Castillo ha hablado abiertamente de su negativa a vacunarse y aunque Kate asegura que tiene las dos dosis, confesó que en un principio no quería vacunarse.

“Es muy fácil juzgar, yo tengo mi manera de pensar, mis padres también y no se las voy a cambiar, simplemente porque no puedo, lo he intentado. Ellos no salen de su casa, creen que así están bien. Yo tampoco quería vacunarme y creo que es muy temprano para juzgar”.