Orden de aprehensión vs Inés Gómez Mont ¿ya huyó?

Ciudad de México.– Además de actriz Verónica Langer también es maestra en la UAM y aprende de sus jóvenes alumnos, parte de esta experiencia la retomó para su personaje en la película Clases de Historia, en la que interpreta a una profesora.

Verónica es una profesora de secundaria que se encuentra en la etapa final de su vida, debido a que padece un cáncer terminal, por un incidente con su alumna Eva (Renata Vaca) pierde su trabajo. Curiosamente lo que inicia como una disculpa marca el inicio de una nueva relación de amistad y complicidad entre ambas que le da motivos para querer vivir.

Por este papel Verónica Langer obtuvo el Premio Ariel como Mejor Actriz, pues implicó enfrentarse a nuevos retos, a ir más allá de todo lo que ha hecho en su carrera.

Platicamos en entrevista con sus creadores

Verónica Langer:

“Ella es una mujer que está muy deprimida. De pronto Eva la saca de su zona de confort y la exaspera y eso hace que abra sus sentidos y rompa su rutina y la lleva a hacer cosas insospechadas”.

Renata Vaca:

“Hay muchas cualidades que me gustan de mi personaje, esa energía. Cómo se avienta por lo que disfruta, y la relación de aprendizaje que inicia con Vero”.

Marcelino Islas Hernández (director)

“Quería contar una película luminosa, que te hiciera sentir bien al verla y todo comenzó platicando con Vero de escribir esta historia, construir este personaje que está muriendo porque tiene cáncer porque se lo detectaron muy tarde y ella prefiere no tratarse, prefiere secarse, desaparecer lentamente, y entonces conoce a Vero y este choque la hace cuestionarse y vivir plenamente hacia la muerte”.

¿De qué trata Clases de Historia?

Verónica es maestra de historia en una escuela secundaria y tiene cáncer terminal. Su vida se vuelve monótona, con un matrimonio seco, sus hijos adultos lejos de casa y la rutina bien insaturada. Ella no quiere someterse a un tratamiento para sanarse. A una de sus clases llega una nueva alumna con apariencia de no querer estar ahí. Eva está sola todo el tiempo y no se integra.

Vero teme perder el trabajo por su enfermedad. Ambas tienen una pelea que provoca la salida de Vero de la escuela y la suspensión de Eva de las clases. Con ese tiempo libre y el pretexto de una disculpa comienzan a pasar tiempo juntas y desarrollar un vínculo muy íntimo de complicidad. Juntas van a encontrar motivos para seguir viviendo, para reconectar con sus orígenes.

Clases de Historia ya está en cines del circuito cultural o de arte.

npq

