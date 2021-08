Pedro Sola se contagió de Covid ¡y ya está vacunado!

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El conductor del programa Ventaneando, Pedro Sola, se encuentra aislado en su casa pues salió positivo a la prueba de Covid-19, informó en sus redes sociales el periodista de espectáculos Alex Kaffie.

De acuerdo con Kaffie, Pedro Sola se siente bien y sólo tiene síntomas leves como catarro.

El equipo de Ventaneando, que ha informado puntualmente de los casos de actores y famosos contagiados de Covid, en este caso mantuvo el silencio.

En abril pasado el comentarista de Ventaneando dio a conocer en su cuenta de Twitter que ya había recibido su primera dosis de la vacuna anticovid, en el Campo Marte, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Incluso felicitó al gobierno de la ciudad por su organización.

“Hoy es un día muy feliz para mí, fui a vacunarme en el Campo Marte aquí en la delegación Miguel Hidalgo, me tocaba por mi letra de apellido, llegué como a las 10 de la mañana, y estoy sorprendido por la eficiencia, la velocidad y la atención, por el gusto, por el tratamiento que te dan en ese lugar”.

Y relató la atención especial que recibieron las personas de la tercera edad que no pueden valerse por sí mismas:

“Le permiten a las personas muy mayores, que no pueden valerse por sí mismas, que entren con un familiar, a los que llevan silla de ruedas los llevan por otro lado, hay sillas de ruedas para las personas que no llevan pero que no pueden caminar muy bien. Es increíble la atención, todo es rápido, todo es expedito, todo es cariñoso, atento; les dieron yo creo que un curso a toda esta gente que está atendiendo para que las cosas fueran perfectas”.