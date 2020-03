Alex Lora recomienda fe, paciencia y tolerancia en cuarentena

El cantante Alex Lora , líder de El Tri, recomienda a los mexicanos tener paciencia, tolerancia y sobre todo fe, en esta crisis de salud por la pandemia de COVID-19.

El músico de formación católica y devoto de la Virgen de Guadalupe, expresó que es importante tener fe.

“Yo desde niño le he pedido a la virgencita de Guadalupe que me de la gracia de poderme dedicar al rocanrol y el hecho de dedicar mi vida plenamente a esto desde hace 51 años es un milagro que me concedió”.

Así lo expresó el rockero en una entrevista en la que se refirió también a la pandemia del coronavirus que estamos enfrentando.

“Después de todas las crisis que hemos tenido desde que tengo uso de razón, no solo a nosotros sino en todo el mundo, como este momento que estamos viviendo, no veo por que no encomendándonos a Dios y con la bendición de la Virgen de Guadalupe podamos salir adelante”.

Alex Lora platicó que él y su esposa Chela se encontraban hace unas semanas en Estados Unidos, haciendo promoción musical en Los Ángeles, cuando empezó en ese país el ascenso en la propagación del virus por lo que decidieron regresar a México.

Lo hicieron justo cuando el presidente Donald Trump ordenará el cierre de la frontera con México, excepto para viajes esenciales, pero pudieron regresar sin problema.

Los Lora decidieeron aislarse voluntariamente durante 15 días para no afectar a sus seres queridos y llevan una semana en cuarentena en su casa en esta ciudad.

“Parece que nosotros la libramos, pero por el bien de aquellos que pudieran acercarse estamos en cuarentena, aunque claro que estamos en contacto y cotorreamos”, dijo con su particular estilo a la agencia Notimex en una llamada telefónica.

Relató que en el avión en el que volvieron de Los Ángeles viajaban solo unas 12 personas, en una aeronave para uans 300 personas.

YA VISTE: Plácido Domingo sale del hospital, está en Acapulco

Alex Lora ha aprovechado el encierro para componer “algunas rolas”, además de escuchar música, mientras su domadora realiza las tareas del hogar, pues se encuentran completamente solos.

Los Lora están en contacto permanente con sus fans a través de sus redes sociales.

“Es una situación muy triste. El gobierno si tiene qye ver, pero uno es el que se cuida y cuida a las personas que quiere. Si no te protejes cómo puedes esperar que otros lo hagan”.

“Yo lo que les recomiendo es que se claven a leer y escuchar música y no tanto en las redes sociales o la televisión.

Que eleven su espíritu y traten de aprovechar el tiempo, cada persona puede ser tan libre como quiera y en este momento estamos entendiendo la libertad como algo con lo que uno goza”.

Como la música en el caso de Alex Lora.