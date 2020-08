Amaga gobernador de Jalisco con renunciar a la Conago

Ciudad de México.- No hay lugar en México en el que El Tri no se haya presentado y ningún formato al que le tengan miedo, así lo asegura su vocalista Alex Lora.

En esta nueva normalidad El Tri se ha adaptado a los conciertos en línea y se debuta esta noche en los autoconciertos.

“Hemos tocado en hoyos ‘funky’, auditorios, explanadas, conciertos de todo tipo de lugares, pero esta tocada es única porque la raza (el público) desde su automóvil va a estar disfrutándola”.

Este no es un concierto más para El Tri

Considera que será especial, pues aunque ha estado activo en redes sociales con conciertos semanales, está convencido de que es necesario que la gente viva de forma presencial la música.

“Va a ser todo un nuevo concepto para rocanrolear. Estamos muy motivados porque el 15 de febrero fue nuestra última tocada antes de la pandemia, ya van a ser seis meses de eso y todos estamos desesperados, todos queremos gritar ¡¡¡Que viva el rocanrol!!!, es un desahogo que se necesita”.

Al espectáculo no le faltarán temas emblemáticos de la agrupación como “Todo me sale mal”, “Cuando tú no estás” o “ADO” por lo que Lora asegura que teme un poco lo que pueda pasar cuando las toquen, pues suele enloquecer a su público con ellas.

También estarán presentes temas inéditos que compuso durante esta pandemia: “Sobrevivir”, “Héroes de blanco”, “El virus del amor”, entre otros.

“El 11 octubre del 2020 será el aniversario número 52 de la historia del Tri, hicimos el álbum número 52 para festejar el aniversario pero aparte de que tenemos que hacer algún evento especial también tenemos un nuevo álbum”.

Dice el líder de El Tri que gracias a la pandemia ocasionada por el coronavirus ahora todo tiene una nostalgia más peculiar.

“Es como la canción que tenemos “Nostalgia” del álbum “Fin de siglo” (1998), ahora se acopló para nostalgia de antes del virus, porque recordamos con nostalgia antes de que viniera esta situación, pero buenos recuerdos, buenos tiempos, todo eso lo recordamos hoy 14 de agosto”.

