Anuncia Boeing el recorte de 16 mil empleados

Ciudad de México.- Este día del niño, Discovery Kids festeja a los más pequeños del hogar con una programación especial para disfrutar y divertirse en familia.

Películas como Hotel Transylvania, Stuart little, y los mejores episodios de Power Players, Mini Beat Power Rockers y muchas series más, son parte la oferta.

La programación especial de DiscoveryKids inicia el 30 de abril y durará hasta el 1 de mayo.

Además de disfrutar de estas historias los niños tendrán la oportunidad de ver lo mejor de sus series favoritas y disfrutar de las actividades, juegos y libros interactivos desde cualquier dispositivo, a cualquier hora y en cualquier lugar a través de la app Discovery Kids Plus.

Jueves 30 de abril

8:30 AM – Peppa: Golden Boots

9:00 AM – Hotel Transylvania

11:40 AM – Maratón Power Players

1:30 PM – Ploddy al rescate

10:05 PM – Los pequeños traviesos

Viernes 1 de mayo

8:30 AM – Peppa: Around the world

9:00 AM – Los pequeños traviesos

11:40 AM – Maratón Power Players

10:05 PM – Monster House: La casa de los sustos

