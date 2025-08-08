Programa
Cierre de clínicas de Planned Parenthood provoca un cambio de paradigma en EU
La organización ha cerrado distintas clínicas este año
Washington. — La organización Planned Parenthood confirmó el cierre de sus clínicas en Luisiana. El canal local WAFB informó que enfrentaron presiones legales, políticas y financieras por parte del gobierno estatal.
Estas instalaciones estaban previstas como centros regionales para la realización de abortos. Así lo señaló Louisiana Right to Life, una organización provida con fuerte presencia en el estado.
Benjamin Clapper, director ejecutivo de esta entidad, declaró: “Planned Parenthood y la industria del aborto abandonan Luisiana. Pero el movimiento provida ha venido para quedarse”.
Clapper: “Siempre serviremos tanto a la madre como al bebé”
Clapper afirmó que el cierre demuestra que Planned Parenthood “nunca fue una organización sanitaria legítima, sino una entidad dedicada al aborto”. También indicó que las mujeres seguirán teniendo acceso a servicios médicos en el estado.
De acuerdo con WDSU6, además de abortos, las clínicas ofrecían servicios de “cuidado afirmativo de género” y brindaban asistencia para abortos fuera del estado. Actualmente, Luisiana prohíbe casi todos los abortos. Según el Instituto Guttmacher, se trata de uno de los estados más restrictivos del país.
El periodista David Daleiden celebró el cierre
David Daleiden, activista y periodista provida, publicó un mensaje en la red social X donde celebró el cierre. Recordó que hace una década grabó imágenes encubiertas de miembros de Planned Parenthood en Luisiana.
“Esa franquicia regional anunció hoy el cierre de todas sus clínicas restantes”, escribió. Daleiden también acusó a la organización de emprender una “guerra judicial” para ocultar grabaciones comprometedoras.
Planned Parenthood mantiene presencia en Texas
Pese al cierre en Luisiana, Planned Parenthood sigue operando 29 clínicas en Texas. Estas son gestionadas por otras filiales regionales, según medios locales.
Aunque Texas también mantiene restricciones al aborto, algunas clínicas pueden referir a pacientes hacia otros estados o brindar acceso a píldoras abortivas mediante servicios externos.
Cierres similares se extienden en otras regiones
Catholic News Agency reportó que el cierre de clínicas se ha extendido en todo el país. Esto se relaciona con una ley presupuestaria firmada por Donald Trump que bloquea temporalmente los fondos federales para proveedores de abortos.
Más para leer: Planned Parenthood: los engaños en clínicas abortivas a embarazadas
Aunque dicha ley fue suspendida judicialmente, Planned Parenthood habría comenzado a cerrar instalaciones en previsión. El profesor Michael New, académico católico, señaló que en 2025 ya se anunciaron 40 cierres de clínicas de Planned Parenthood en distintos estados.
Impacto local y reemplazo de servicios tras cierres de Planned Parenthood
Desde la llegada al poder de Trump, numerosos cierres de clínicas de Planned Parenthood impactaron profundamente a las comunidades. El movimiento provida destacó que representó una oportunidad para desplegar redes de apoyo alternativas centradas en la vida.
Reacción en comunidades locales
En Iowa, el cierre de cuatro clínicas redujo las opciones a solo dos: en Des Moines y Iowa City. El activista Michael New lo celebró como una victoria, y sostuvo que ese vacío abrió puertas al acompañamiento personal desde centros en favor de la vida. Declaró:
“Una clausura de Planned Parenthood es una victoria, pero aún hay mucho trabajo que hacer”.
En Tyler, Texas, grupos como 40 Days for Life elogiaron el cierre y expresaron que su presencia orante alentaba a muchas mujeres a reconsiderar su decisión.
Servicios que emergieron como alternativa
Organizaciones en defensa de los derechos fundamentales fortalecieron sus redes para brindar atención integral. La red Care Net amplió su presencia y ofreció asesoría, vitaminas prenatales, pañales, fórmulas y hasta ultrasonidos. Los centros atendieron a mujeres en gestación que ya no hallaban respaldo médico en sus comunidades.
En tanto, en Nueva York, tras el cierre de la clínica de Manhattan, voluntarios provida organizaron vigilias de oración y consejería, interpretando el suceso como respuesta a años de oraciones.
JAHA

Faitelson y Zamogilny reavivan el debate sobre el maltrato animal
El maltrato animal, a debate
Ciudad de México. — David Faitelson generó una nueva controversia tras un fuerte intercambio con su compañero de TUDN, Damián “El Ruso” Zamogilny sobre maltrato animal. El detonante fue un video donde un perro viaja dentro de un avión comercial, generando reacciones opuestas entre los comentaristas.
Zamogilny expresó su inconformidad por redes sociales: “Es un animal y por tal no debería estar viajando con seres humanos. Uno nunca puede predecir el comportamiento de un animal. Tampoco los deberían sacar a pasear a los centros comerciales y menos tenerlos en los restaurantes”.
La respuesta de Faitelson no tardó. Lo llamó “un simple exjugador de futbol (y de los más mediocres)” y calificó el comentario como “muy estúpido”, lo que desató una cadena de reacciones. La discusión escaló cuando Zamogilny acusó a Faitelson de intentar desestabilizar al Cruz Azul con información sin sustento sobre el director deportivo Iván Alonso.
Más allá del enfrentamiento, el caso reavivó un debate de fondo: la humanización de animales puede considerarse una forma de maltrato, según diversos especialistas.
Expertos advierten que humanizar a perros o gatos puede representar maltrato animal
Vestir a perros como humanos, llevarlos en carriolas o subirlos a vuelos largos puede generar altos niveles de estrés. Especialistas lo consideran una forma de maltrato.
La humanización de animales de compañía ha crecido en ciudades como Ciudad de México, Madrid y Nueva York. Sin embargo, etólogos y veterinarios advierten sobre sus riesgos.
La Fundación Affinity de España ha señalado que tratar a los animales como personas afecta negativamente su salud mental y su comportamiento natural. No es un acto inocente.
Te recomendamos leer: Vestir a perros es maltrato animal
Colocar ropa, perfumes, gafas o pintauñas a perros puede generar ansiedad, alterar su temperatura corporal o afectar sus sentidos. Son acciones más estéticas que necesarias.
Viajar en avión: una experiencia traumática para muchos animales
Subir a un vuelo puede representar una experiencia muy estresante para los animales, sobre todo si deben viajar en bodega o durante varias horas.
La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) explicó que los perros expuestos a ruidos intensos y encierros prolongados pueden sufrir desorientación, vómito o episodios de pánico.
Varias aerolíneas, como Delta y Lufthansa, han actualizado sus normas por casos de descompensación en mascotas. Algunas incluso reportaron muertes por golpes de calor o hipoxia.
Un informe de The Humane Society alertó sobre los riesgos de volar con animales que no tienen certificación emocional o condiciones para estar en cabina.
Especialistas recomiendan evitar los vuelos salvo que se trate de traslados indispensables o emergencias. El bienestar debe anteponerse a la comodidad del dueño.
Plazas, cafés y restaurantes: entornos que pueden abrumar
Algunos tutores llevan a sus animales a restaurantes o centros comerciales, lo cual puede provocarles estrés por ruido, aglomeraciones y estímulos visuales o táctiles.
El Colegio de Médicos Veterinarios de la UNAM explicó que los perros necesitan descanso, rutinas previsibles y socialización controlada, no ambientes saturados de estímulos humanos.
Además, forzar a un animal a estar quieto en una silla, comer comida humana o posar para fotos contradice su naturaleza. A menudo sufren sin mostrarlo.
El respeto a su especie también es bienestar
La organización internacional World Animal Protection advirtió que el maltrato no siempre implica golpes o abandono. También incluye acciones que limitan el comportamiento animal natural.
Forzar a perros o gatos a adoptar hábitos humanos, como dormir en camas verticales, usar mochilas o asistir a eventos masivos, puede causar daños físicos o emocionales.
La mayoría de los animales domésticos se adaptan a la vida urbana, pero necesitan espacio, rutina, juego libre y límites claros para mantener su salud integral.
JAHA
Ciencia
El poder “mágico” de dar y recibir abrazos
Un abrazo puede cambiar el estado de ánimo
Ciudad de México. — El acto de abrazar generó múltiples beneficios físicos y emocionales, según investigaciones recientes en neurociencia y psicología. Este gesto simple activó zonas del cerebro vinculadas con la seguridad, el apego y la calma.
La Universidad de Carolina del Norte demostró que los abrazos aumentaron los niveles de oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, mientras disminuyeron el cortisol, la hormona del estrés.
Los científicos estudiaron a 38 parejas. Aquellas que se abrazaron durante al menos 20 segundos mostraron presión arterial más baja y mayor sensación de apoyo emocional.
El contacto físico afectuoso mejora el sistema inmune y favorece el sueño
La Carnegie Mellon University realizó un estudio con más de 400 adultos para observar el efecto del contacto físico y los abrazos durante episodios de estrés. Quienes recibieron abrazos constantes presentaron menos síntomas de resfriado común.
El doctor Sheldon Cohen, autor principal del estudio, explicó que el apoyo emocional amortiguó los efectos negativos del estrés en el sistema inmunológico.
Más para leer: Lactancia materna disminuye la resistencia bacterial
La psicóloga clínica María Teresa Mata afirmó que el contacto físico, como los abrazos, activó receptores cutáneos conectados al sistema nervioso parasimpático. Este sistema calmó el cuerpo, redujo la ansiedad y favoreció un descanso más profundo.
Dar abrazos también activa el bienestar en quien los ofrece
Un estudio publicado en Psychological Science en 2018 encontró que quienes ofrecieron abrazos en contextos de tensión emocional reportaron mayor estabilidad del estado de ánimo. (Murphy et al., 2018)
Los investigadores siguieron a 404 personas durante 14 días. Registraron emociones diarias y experiencias interpersonales. El acto de dar un abrazo protegió contra el deterioro emocional después de un conflicto.
“Abrazar mejora el vínculo, reduce la agresión y fortalece la confianza”, explicó en entrevista la doctora Tiffany Field, directora del Touch Research Institute de la Universidad de Miami.
Field también señaló que el contacto físico temprano influye en el desarrollo infantil. Bebés que recibieron más contacto físico mostraron mayor crecimiento, mejor estado inmunológico y mayor regulación emocional.
Abrazos breves también tienen impacto positivo en la vida diaria
Un experimento de la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania, midió la duración óptima de un abrazo. Los investigadores descubrieron que un abrazo de 10 segundos bastó para generar beneficios emocionales inmediatos. (Syrjämäki et al., 2022)
Los participantes que recibieron abrazos de 10 segundos o más reportaron niveles más altos de bienestar que aquellos que no recibieron ningún tipo de contacto físico.
Los beneficios se mantuvieron estables incluso horas después del abrazo.
JAHA
Estados
Guanajuato: ¿Cuántas mujeres hay presas por abortar?
“No se criminaliza a la mujer”, dice una experta
Ciudad de México. — El Congreso Estatal de Guanajuato decidió proteger la vida de los no nacidos al votar en contra de dos iniciativas que buscaban despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación.
Actualmente, la legislación estatal contempla el aborto como delito en el artículo 158 del Código Penal estatal.
“Aborto es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”, explicó a Siete24 Noticias Susana Miguel, abogada de la Fundación Aguirre Chávez Jáuregui.
La legislación actual, a decir de la experta, no criminaliza a la mujer por abortar, pues no hay ninguna mujer encarcelada en el estado por este delito.
“Ese argumento se ha usado mucho, pero no es real”
Detalló que existen alrededor de 18 carpetas de investigación, pero ninguna es contra mujeres embarazadas. Las investigaciones apuntan a quienes realizaron los abortos.
Guanajuato legisló apegado a su soberanía
La abogada afirmó que Guanajuato se apegó a su soberanía y decidió no seguir el exhorto de la Suprema Corte.
“La Corte emitió una recomendación, no una orden. Los estados tienen libertad para legislar conforme a sus principios”, afirmó Miguel.
“Si los estados deciden legislar, deben hacerlo con base en un periodo breve, cercano a la concepción, como lo marca la Corte”.
Al respecto: Con definición, diputada deja sin argumentos a promotores del aborto en Guanajuato: Dales Voz
Sin embargo, aseguró que entre más tiempo pase, el concebido se desarrolla más y el proceso es más riesgoso.
A decir de la abogada, el caso de Guanajuato podría marcar un parteaguas en caso de que los estados decidan discutir en los congresos locales el tema.
Derecho a la vida cuenta con respaldo legal
Miguel recalcó que el derecho a decidir no está reconocido en tratados internacionales, mientras que el derecho a la vida sí tiene respaldo legal.
“Desde la concepción existe un ser humano distinto al cuerpo de la mujer. Es único e irrepetible”, declaró.
Explicó en ese sentido que el concebido tiene valor y dignidad como ser humano. “No es el cuerpo de la mujer, es otro cuerpo, único e irrepetible”, dijo.
JAHA

Los riesgos de abusar de suplementos alimenticios
Ciudad de México.- El consumo de suplementos alimenticios crece en México. Cápsulas, polvos, extractos y vitaminas se han vuelto parte de la rutina de muchas personas. Pero, ¿realmente son necesarios?
Los suplementos no sustituyen una dieta equilibrada. Solo ayudan a cubrir deficiencias específicas y bajo supervisión médica, advierte la nutrióloga Yeni Zetina.
“Muchas personas toman hasta cinco productos al día sin saber si los necesitan. No consultan con profesionales y eso puede afectar su salud”, explicó Zetina, egresada del Instituto Politécnico Nacional.
Esta práctica, conocida como automedicación nutricional, se ha popularizado en redes sociales. Influencers recomiendan productos sin evidencia científica. Usuarios los consumen sin saber los efectos que podrían causar.
Según cifras oficiales, más del 56 por ciento de quienes usan suplementos lo hacen sin evaluación médica. Solo el 5.7 por ciento los utiliza para atender deficiencias reales.
Los riesgos de consumir suplementos alimenticios sin supervisión son múltiples: daño hepático, problemas renales, desequilibrios hormonales. Incluso pueden interferir con medicamentos. No todo lo “natural” es seguro.
Además, muchos productos se venden sin aprobación de autoridades sanitarias. No siempre tienen respaldo científico. Algunas etiquetas resultan engañosas o incompletas.
Zetina recomienda volver a lo básico. Una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras ofrece nutrientes reales. Y lo más importante: de forma segura. Un pan dulce o una hamburguesa pueden formar parte de la dieta. “Todo se trata de equilibrio y conciencia”, agregó.
La clave está en la moderación, la planificación y el acompañamiento profesional. No existen soluciones mágicas en cápsulas. Solo hábitos sostenibles y decisiones informadas.
Los suplementos alimenticios no son enemigos. Pero deben usarse con responsabilidad y guía médica. Antes de incorporar uno a tu rutina, consulta con un especialista. Tu salud lo agradecerá.
TE RECOMENDAMOS: La mitad de los mexicanos come muy mal
Consejos prácticos que puedes seguir en casa
Planea las comidas:
Dedicar tiempo a planificar menús semanales ayuda a evitar el uso innecesario de suplementos. Una dieta variada puede cubrir la mayoría de las necesidades nutricionales.
Enseña con el ejemplo:
Los niños aprenden por imitación. Si ven a los adultos comer frutas, verduras y proteínas saludables, adoptarán esos hábitos más fácilmente.
Consulta a un profesional:
Antes de dar suplementos a tus hijos o tomarlos tú mismo, visita al médico o nutriólogo. Una orientación adecuada previene riesgos innecesarios.
No sigas modas de redes sociales:
Muchos productos populares no tienen respaldo científico. Consulta fuentes confiables y evita seguir recomendaciones sin fundamento. Recuerda que muchas veces los “consejos” son publicidad.
Involucra a tus hijos en la cocina:
Preparar alimentos en familia fortalece vínculos y fomenta una relación positiva con la comida.
npq
