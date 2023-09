Condiciona Ebrard su permanencia en Morena

Ciudad de México.— Marcelo Ebrard condicionó su estancia en Morena a la resolución de la impugnación de la elección interna del partido que definió al candidato presidencial.

En un mensaje a medios de comunicación señaló que si no proceden las protestas y no se repone el proceso, él ya no tendría interés en estar en el movimiento fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Por qué habría yo de permanecer ahí?” marcelo ebrard

Afirmó que la determinación que Morena tome afectará el futuro del partido, pues puede desacreditar los posteriores procesos y la realización de encuestas.

Adelantó que a partir del 18 de septiembre formalizará su movimiento político nacional y después iniciará un recorrido por todo el país “para reencontrarnos con quienes nos apoyaron”.

“Presentamos la impugnación con todos los elementos de convicción, testimonios y pruebas de que lo que estoy diciendo es verdad. Nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora. No es un arrebato, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena, de la dirigencia”, concluyó.

#AlMomento 🔴 Marcelo Ebrard, anuncia la creación de nuevo partido político que llevaría el nombre de “Movimiento Progresista” y desde el 18 de septiembre comenzarían a organizarse. pic.twitter.com/z4mQrO9gs6 — Adela Micha (@Adela_Micha) September 11, 2023

Marcelo Ebrard refrendó su “enorme cariño” hacia López Obrador, de quien aseguró, ha sido su más grande colaborador.

JAHA