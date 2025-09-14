Cuando el fuego toca la infancia: la batalla contra las quemaduras en México

Ciudad de México. — David Faitelson generó una nueva controversia tras un fuerte intercambio con su compañero de TUDN, Damián “El Ruso” Zamogilny sobre maltrato animal. El detonante fue un video donde un perro viaja dentro de un avión comercial, generando reacciones opuestas entre los comentaristas.

Zamogilny expresó su inconformidad por redes sociales: “Es un animal y por tal no debería estar viajando con seres humanos. Uno nunca puede predecir el comportamiento de un animal. Tampoco los deberían sacar a pasear a los centros comerciales y menos tenerlos en los restaurantes”.

https://twitter.com/RusoZamogilny/status/1952075545807921577

La respuesta de Faitelson no tardó. Lo llamó “un simple exjugador de futbol (y de los más mediocres)” y calificó el comentario como “muy estúpido”, lo que desató una cadena de reacciones. La discusión escaló cuando Zamogilny acusó a Faitelson de intentar desestabilizar al Cruz Azul con información sin sustento sobre el director deportivo Iván Alonso.

Es un animal y por tal no debería estar viajando con seres humanos. Uno nunca puede predecir el comportamiento de un animal. Tampoco los deberían sacar a pasear a los centros comerciales y menos tenerlos en los restaurantes.

¿Están de acuerdo? 🤔 https://t.co/VGtqRcjlcR — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) August 2, 2025

David, eres muy hábil para desviar la atención del trabajo que estás haciendo para desestabilizar al Cruz Azul con una “investigación” de claras malas intenciones, sobre todo con un ataque directo a un directivo acusándolo sin prueba alguna.

Los ataques personales no me molestan,… https://t.co/LaWaTV1bY7 — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) August 3, 2025

Más allá del enfrentamiento, el caso reavivó un debate de fondo: la humanización de animales puede considerarse una forma de maltrato, según diversos especialistas.

Expertos advierten que humanizar a perros o gatos puede representar maltrato animal

Vestir a perros como humanos, llevarlos en carriolas o subirlos a vuelos largos puede generar altos niveles de estrés. Especialistas lo consideran una forma de maltrato.

La humanización de animales de compañía ha crecido en ciudades como Ciudad de México, Madrid y Nueva York. Sin embargo, etólogos y veterinarios advierten sobre sus riesgos.

La Fundación Affinity de España ha señalado que tratar a los animales como personas afecta negativamente su salud mental y su comportamiento natural. No es un acto inocente.

Te recomendamos leer: Vestir a perros es maltrato animal

Colocar ropa, perfumes, gafas o pintauñas a perros puede generar ansiedad, alterar su temperatura corporal o afectar sus sentidos. Son acciones más estéticas que necesarias.

Viajar en avión: una experiencia traumática para muchos animales

Subir a un vuelo puede representar una experiencia muy estresante para los animales, sobre todo si deben viajar en bodega o durante varias horas.

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) explicó que los perros expuestos a ruidos intensos y encierros prolongados pueden sufrir desorientación, vómito o episodios de pánico.

Varias aerolíneas, como Delta y Lufthansa, han actualizado sus normas por casos de descompensación en mascotas. Algunas incluso reportaron muertes por golpes de calor o hipoxia.

Un informe de The Humane Society alertó sobre los riesgos de volar con animales que no tienen certificación emocional o condiciones para estar en cabina.

Especialistas recomiendan evitar los vuelos salvo que se trate de traslados indispensables o emergencias. El bienestar debe anteponerse a la comodidad del dueño.

Plazas, cafés y restaurantes: entornos que pueden abrumar

Algunos tutores llevan a sus animales a restaurantes o centros comerciales, lo cual puede provocarles estrés por ruido, aglomeraciones y estímulos visuales o táctiles.

El Colegio de Médicos Veterinarios de la UNAM explicó que los perros necesitan descanso, rutinas previsibles y socialización controlada, no ambientes saturados de estímulos humanos.

Además, forzar a un animal a estar quieto en una silla, comer comida humana o posar para fotos contradice su naturaleza. A menudo sufren sin mostrarlo.

El respeto a su especie también es bienestar

La organización internacional World Animal Protection advirtió que el maltrato no siempre implica golpes o abandono. También incluye acciones que limitan el comportamiento animal natural.

Forzar a perros o gatos a adoptar hábitos humanos, como dormir en camas verticales, usar mochilas o asistir a eventos masivos, puede causar daños físicos o emocionales.

La mayoría de los animales domésticos se adaptan a la vida urbana, pero necesitan espacio, rutina, juego libre y límites claros para mantener su salud integral.

JAHA