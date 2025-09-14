Cuando el fuego toca la infancia: la batalla contra las quemaduras en México

Ciudad de México.- En nuestro país, cada año más de 42,000 niñas y niños sufrieron quemaduras. La mayoría de estos accidentes ocurren en el hogar, un espacio que debería ser seguro.
De acuerdo con el estudio más reciente de la Secretaría de Salud (abril de 2024), el país registró alrededor de 128 mil casos de quemaduras al año.
Más de un tercio correspondieron a menores de edad, principalmente entre uno y cuatro años, el grupo más vulnerable.
Los hogares representaron el escenario más frecuente.
Estufas, líquidos calientes, fogatas y hasta cubetas de agua se transformaron en peligros silenciosos. Para miles de familias, una comida o un descuido breve derivaron en tragedias dolorosas.
Las quemaduras no solo dejan marcas físicas.
Impactan el bienestar emocional y social de las familias. Los médicos pediatras subrayaron que, en muchos casos, las lesiones pudieron prevenirse con medidas sencillas.
La Cruz Roja Mexicana recomendó mantener a los menores alejados de estufas y líquidos calientes.
También el organismo internacional aconsejó evitar que manipularan cerillos o fuegos artificiales, pues bastó un segundo para que la ropa o el cabello prendieran fuego.
Itzayana Amaro Reyna, técnica en Urgencias Médicas de Cruz Roja Mexicana, explicó que los primeros minutos tras una quemadura resultaron decisivos.
Además, enfriar la zona con agua limpia durante 20 minutos y retirar objetos metálicos ayuda a reducir complicaciones.
Primeros auxilios que salvan.
Para el dermatólogo Luis Gerardo Cruz, egresado del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, señaló que algunas lesiones fueron tan profundas que provocaron pérdida de sensibilidad.
“Los nervios también se dañaron, por eso no hubo dolor en ciertos casos”, afirmó.
El especialista recordó que nunca se deben aplicar remedios caseros como pasta dental, aceite o café sobre una quemadura. Estas prácticas solo aumentaron el riesgo de infecciones.
A su vez, para cubrir la herida se sugirió utilizar gasas estériles o paños limpios. Además, fue vital no reventar las ampollas, ya que actuaron como barrera natural de protección.
La recuperación: un proceso largo y humano
Además, el camino de recuperación de la piel requiere paciencia y acompañamiento médico. Pomadas con antibióticos, hidratación intensiva y protección solar formaron parte de los tratamientos más indicados.
Asimismo, en algunos casos, los especialistas recomendaron geles y parches de silicona, masajes para recuperar movilidad y prendas de compresión.
Estos apoyos ayudaron a disminuir cicatrices y a mejorar la calidad de vida.
Además, la piel quemada necesita hasta 12 meses para regenerarse. “Hay que ser pacientes, seguir indicaciones médicas y evitar tocar la zona”, enfatizó Amaro Reyna.
La niñez mexicana enfrenta riesgos evitables, pero también encuentra acompañamiento en instituciones como la Cruz Roja Mexicana, que ofrece cursos de capacitación en prevención y primeros auxilios.
Además, mantener la atención en los pequeños, adaptar los espacios del hogar y enseñarles hábitos seguros constituyeron pasos firmes hacia una infancia más protegida.
