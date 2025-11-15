Programa
Institutos para el Matrimonio y la Familia en México: la red que impulsa la raíz de la sociedad
Ciudad de México.- En México existe una red de institutos dedicados a reforzar a la familia, a través del estudio, acompañamiento y formación de quienes trabajan con matrimonios y hogares, una labor que hoy cobra nueva relevancia frente a los cambios culturales.
El modelo más influyente en la región es el Instituto para el Matrimonio y la Familia (IMF) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que acaba de cumplir 20 años y cuyo enfoque ha inspirado a instituciones mexicanas.
El IMF de la UCA celebró su aniversario con la jornada “Familia, umbral de la esperanza”, realizada en el Campus Papa Francisco de Buenos Aires.
“La familia es umbral de la esperanza porque ella constituye el punto de ingreso hacia un bien arduo, pero real y posible”, destacó Alejandra Planker Aguerre, directora de la UCA, de acuerdo con información publicada en aica.org.
Institutos mexicanos: una labor formativa que busca llegar al corazón del hogar
En el país operan centros académicos que trabajan con una visión semejante. El más amplio es la Sección Mexicana del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, integrado a la Red de Universidades Anáhuac.
Su misión es ofrecer investigación, formación universitaria y orientación pastoral fundamentada en una lectura integral de la persona.
El Pontificio Instituto Juan Pablo II fue fundado el 13 de mayo de 1981. Su sede mexicana funciona en la Universidad Anáhuac México Norte y cuenta con planteles en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Sureste y León, desde donde extiende sus programas a más de 20 ciudades.
Además, forma parte de una red global con secciones en Estados Unidos, España, Brasil, Benín e India, y centros asociados en Líbano, Filipinas y República Dominicana.
En su mensaje institucional del 8 de septiembre de 2017 en Roma, el instituto explicó que su propósito es promover “la familia como escuela de humanidad, como recurso que debemos cuidar, proteger y acompañar”, un enfoque que se mantiene vigente en su modelo de formación orientado a la vida comunitaria y eclesial.
ILEF: cuatro décadas de trabajo terapéutico y preventivo con familias
Otro actor clave es el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia (ILEF). Fundado en 1984, trabaja en la formación de especialistas en salud mental que atienden directamente a familias, parejas e individuos.
Su objetivo central es ofrecer herramientas para la prevención y el tratamiento terapéutico frente a cambios acelerados y desafíos emocionales.
El ILEF se ha consolidado como una institución civil referente para psicólogos y terapeutas familiares. Su visión académica se dirige a fortalecer dinámicas sanas de convivencia y promover factores protectores en la vida doméstica.
El instituto también desarrolla programas de acompañamiento y actualización profesional, manteniendo un enfoque interdisciplinario cercano a las necesidades reales de las familias mexicanas.
Un modelo regional: el IMF de Argentina y su impacto en México
La celebración por el 20 aniversario del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA ha sido seguida con interés en México por su influencia como modelo formativo.
“Celebrar los 20 años del Instituto para el Matrimonio y la Familia es reconocer una historia que ha sabido sembrar esperanza en tiempos inciertos”, destacó Mariana Kappelmayer, del área de Orientación y Acompañamiento a la Familia.
Parteras tradicionales mexicanas ayudan a Dinamarca a reducir muerte materna e infantil
Realizan Seminario de intercambio
Ciudad de México.- La sabiduría ancestral de las parteras mexicanas está cruzando fronteras para ayudar a mejorar uno de los sistemas de salud más avanzados del mundo: el de Dinamarca. Este país, reconocido globalmente por su eficacia y acceso universal a servicios médicos, mira hacia México en busca de una pieza clave para proteger la salud materna e infantil: el modelo de atención primaria de las parteras tradicionales.
Anne Mette Vega Brondbjerg, consejera en temas de salud de la Embajada danesa en México, informó que delegaciones de especialistas de su país están viajando a estados como Chiapas y Chihuahua para aprender y estudiar el actuar de las parteras mexicanas y el concepto del parto humanizado.
La atención temprana, clave en el inicio de la vida
El objetivo primordial de esta inusual, pero significativa, colaboración es fortalecer la salud materna e infantil. Dinamarca, a pesar de su excelencia médica, que incluso atiende a miembros de la realeza y a todos sus ciudadanos de manera gratuita, nutre su sistema de otras experiencias, e identifica las áreas de oportunidad que pueden marcar la diferencia.
“La atención temprana es crucial si queremos disminuir la muerte infantil y la muerte materna”.
Este esfuerzo conjunto, que lleva más de una década de intercambio, se enfoca en cómo las parteras manejan los embarazos, interviniendo los obstetras únicamente en caso de complicaciones.
Esto no solo promueve nacimientos más naturales, sino que asegura un seguimiento más cercano y humano de la mujer embarazada, justo lo que se busca reforzar.
La labor de las parteras históricamente ha sido la primera línea de defensa para la vida en comunidades vulnerables de México, ahora sirve de guía global.
La Embajada de Dinamarca aprovechó el Seminario Building Healthy Futures realizado en nuestro país para intercambiar esfuerzos de México. Esta acción reconoce que el conocimiento tradicional, centrado en el respeto, la paciencia y el acompañamiento, es un activo invaluable.
El seminario fue organizado por Danida Fellowship Centre, es una institución autónoma dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca que impulsa proyectos de investigación en alianza con expertos y expertas de países en desarrollo. Además de la Embajada de Dinamarca en México y la Universidad Iberoamericana, a la que apoya este centro para impulsar el talento.
México
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda consternación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y llamó a enfrentar con determinación las causas que sostienen la violencia en el país.
En su mensaje, los obispos recordaron que “ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir la raíz de estos crímenes”.
La violencia que hiere a México.
En su comunicado, la CEM lamentó que la muerte del alcalde se sume a una serie de asesinatos de personas que se atrevieron a levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de Derecho en sus comunidades.
Los obispos señalaron que la presencia ordinaria de grupos armados que controlan la vida pública en diversas regiones constituye el verdadero crimen que las autoridades deben enfrentar.
“El despojo de tierras, las amenazas a productores, comerciantes y gobernantes reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional”, subrayó la Conferencia.
Los prelados insistieron en que los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos.
Además, la CEM reconoció la entrega de sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral.
Mismos que permanecen cercanos a sus comunidades, aun en contextos de violencia.
Destacó que su presencia fiel y silenciosa es signo vivo de la luz de Cristo, una luz que no se apaga ante la oscuridad del dolor y la injusticia.
“La entrega silenciosa y valiente de estas personas es signo vivo de la presencia de Cristo en medio de su pueblo”, expresó la Conferencia.
Los obispos reiteraron su compromiso de caminar junto a los pueblos.
Anunciando el Evangelio y abriendo caminos de esperanza, incluso en medio del miedo y la incertidumbre.
Un llamado a detener la violencia
“Llamamos a todos los mexicanos que están provocando esta violencia a detenerla y respetar la vida de todos, pues cada hermano es un don de Dios”.
El comunicado recordó las palabras bíblicas: “Caín, ¿dónde está tu hermano?” (Gn 4,9), y exhortó a quienes hacen el mal a reconocer que nadie encuentra la felicidad transgrediendo la dignidad del prójimo.
El Episcopado insistió en que la tarea de construir la paz no corresponde solo a las autoridades, sino a todos los mexicanos.
Familias, maestros, comerciantes, empresarios, comunidades religiosas y funcionarios deben defender los valores de la patria que permiten vivir con dignidad, paz y libertad.
La CEM ofreció el Diálogo Nacional por la Paz como un espacio de encuentro y coordinación entre la sociedad civil y los tres niveles de gobierno.
Además, pidió redoblar esfuerzos con inteligencia y determinación para restaurar el tejido social y garantizar la vida de todos los ciudadanos.
Finalmente, los obispos encomendaron el futuro de México a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe.
Pidieron su intercesión para alcanzar la paz, la libertad y el desarrollo que el país merece.
Cultura
“Giselle”, el clásico del ballet, reinterpretado en una versión renovada
Ciudad de México.- La Compañía Nacional de Danza (CND) regresa al Palacio de Bellas Artes con una de las joyas más emblemáticas del ballet romántico: Giselle. En esta ocasión, el clásico será interpretado en una nueva versión de la maestra Svetlana Ballester, quien promete una mirada fresca, sin perder la esencia que ha cautivado al público por más de 180 años.
Giselle, un clásico renovado para nuevas generaciones
Estrenada en París en 1841, Giselle es considerada una de las obras más representativas del ballet clásico y del Romanticismo. Su historia, dividida en dos actos, combina el amor, la traición y lo espiritual, narrando el paso de la protagonista —una joven campesina traicionada— del mundo terrenal al espiritual.
En conferencia de prensa, Svetlana Ballester, reconocida bailarina y pedagoga del Ballet Nacional de Cuba, explicó que su propuesta busca mantener la pureza del estilo romántico, pero con una interpretación más dinámica:
“Durante años como bailarina y maestra, siempre pensé en desempolvar Giselle un poco, actualizando gestos y pasos sin perder su esencia. Respeto la estructura original, la leyenda, la historia y, sobre todo, la música, que por sí sola narra la obra. Los ajustes están en la pantomima, más movida y refrescada, usando acentos musicales para decir lo mismo de forma actual”.
La nueva puesta en escena enfatiza la emoción y narrativa sobre el virtuosismo técnico, buscando acercar la historia a públicos contemporáneos y mantener la vigencia de un ballet que ha sido símbolo del amor eterno.
Elencos destacados y tradición viva
El elenco principal de esta temporada reúne a primeras figuras de la CND, entre ellas Valeria Mariaud, Ana Elisa Mena, Mayuko Nihei y Yoali Souza, quienes alternarán en el papel de Giselle.
En el rol de Albrecht, el conde de Silesia, participarán Alejandro Hidalgo, Alejandro Mendoza, Argenis Montalvo y Roberto Rodríguez, mientras que Myrtha, la reina de las Willis, será interpretada por Greta Elizondo, Corinne Jarvis, Ana Paula Montero y Elisa Ramos.
La obra se distingue por su exigente demanda técnica y expresiva, en especial en el segundo acto, donde el ballet se sumerge en un bosque encantado dominado por las misteriosas Willis —espíritus de novias traicionadas que castigan a los infieles—.
Con esta temporada, la Compañía Nacional de Danza reafirma su compromiso de preservar y revitalizar los grandes clásicos del repertorio mundial, ofreciendo al público mexicano una producción de alto nivel artístico y musical.
Las funciones se llevarán a cabo del 4 al 23 de noviembre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, acompañadas por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta del maestro Yhovani Duarte Pérez, director titular de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana.
Esta nueva temporada promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la danza, y una oportunidad única para redescubrir un clásico del Romanticismo, interpretado por una de las compañías más importantes de México.
México
“Que nos conozcan”: mujeres de la Armada marchan en desfile militar con orgullo por México
Ciudad de México.— El desfile militar del 16 de septiembre muestra un rostro distinto: mujeres de la Secretaría de Marina marchan y pilotan aeronaves en el 215 aniversario de la Independencia.
Mujeres en ascenso dentro de la Marina.
La capitán de corbeta Gabriela Miranda informa que 43 por ciento de los cadetes en escuelas navales son mujeres. En total estudian 2 mil 171 jóvenes, de los cuales 936 son mujeres.
Explica que el cambio inició en 2008, cuando la Heroica Escuela Naval Militar abre carreras antes exclusivas para hombres. Desde entonces, mujeres ocupan rangos de almirantes, comandantes de unidades y pilotos.
La teniente de corbeta Fátima Naomi González pilota un avión Texan T-6 Charlie Plus. Su vuelo durante el desfile confirma que mujeres y hombres cumplen misiones en igualdad de condiciones.
De niña, Naomi observó helicópteros de la Marina y sintió pertenencia. Hoy su sueño se cumple con disciplina y orgullo.
Foto: Sedena.
En el ámbito sanitario, la teniente de navío María Yaraldín Murillo trabaja en el área de hemodiálisis del Centro Médico Naval. Es especialista en enfermería nefrológica y atiende tanto en hospitales como en buques y batallones.
Su labor recuerda que la Marina también protege desde la salud. Cada intervención médica fortalece a quienes sirven en tierra, mar y aire.
La teniente de corbeta Montserrat Sara Tebarela representa el vínculo social. Participa en proyectos como la transformación de Islas Marías en destino cultural y el Marina Bus en Acapulco.
Explica que esas iniciativas acercan a la Marina con la sociedad.
“Queremos que se nos conozca, que la gente vea nuestro compromiso con México”, aseguró.
Significado del desfile.
El desfile militar del 215 aniversario reúne a 173 vehículos terrestres y contingentes de todas las escuelas profesionales y técnicas de la Marina.
Las familias asisten con orgullo. Niños y niñas observan con asombro equipos y vehículos diseñados para acercar la labor naval a nuevas generaciones.
Mujeres militares elaboran la banda presidencial.
La banda presidencial que lucirá la presidenta Claudia Sheinbaum, en la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional, la noche del 15 de septiembre, fue elaborada con hilos de oro y plata por mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A unas horas del evento que congregará a miles de personas en el Zócalo capitalino, mujeres adscritas al Ejército entregaron la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
La prenda mantiene el esquema de franjas donde el color verde sobresale en la parte superior.
De acuerdo a la legislación desde 2018 entró en vigor la obligación para Sedena de seguir los lineamientos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
