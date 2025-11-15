Institutos para el Matrimonio y la Familia en México: la red que impulsa la raíz de la sociedad

Ciudad de México.- En México existe una red de institutos dedicados a reforzar a la familia, a través del estudio, acompañamiento y formación de quienes trabajan con matrimonios y hogares, una labor que hoy cobra nueva relevancia frente a los cambios culturales.

El modelo más influyente en la región es el Instituto para el Matrimonio y la Familia (IMF) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que acaba de cumplir 20 años y cuyo enfoque ha inspirado a instituciones mexicanas.

El IMF de la UCA celebró su aniversario con la jornada “Familia, umbral de la esperanza”, realizada en el Campus Papa Francisco de Buenos Aires.

“La familia es umbral de la esperanza porque ella constituye el punto de ingreso hacia un bien arduo, pero real y posible”, destacó Alejandra Planker Aguerre, directora de la UCA, de acuerdo con información publicada en aica.org.

Institutos mexicanos: una labor formativa que busca llegar al corazón del hogar

En el país operan centros académicos que trabajan con una visión semejante. El más amplio es la Sección Mexicana del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, integrado a la Red de Universidades Anáhuac.

Su misión es ofrecer investigación, formación universitaria y orientación pastoral fundamentada en una lectura integral de la persona.

El Pontificio Instituto Juan Pablo II fue fundado el 13 de mayo de 1981. Su sede mexicana funciona en la Universidad Anáhuac México Norte y cuenta con planteles en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Sureste y León, desde donde extiende sus programas a más de 20 ciudades.

Además, forma parte de una red global con secciones en Estados Unidos, España, Brasil, Benín e India, y centros asociados en Líbano, Filipinas y República Dominicana.

En su mensaje institucional del 8 de septiembre de 2017 en Roma, el instituto explicó que su propósito es promover “la familia como escuela de humanidad, como recurso que debemos cuidar, proteger y acompañar”, un enfoque que se mantiene vigente en su modelo de formación orientado a la vida comunitaria y eclesial.

ILEF: cuatro décadas de trabajo terapéutico y preventivo con familias

Otro actor clave es el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia (ILEF). Fundado en 1984, trabaja en la formación de especialistas en salud mental que atienden directamente a familias, parejas e individuos.

Su objetivo central es ofrecer herramientas para la prevención y el tratamiento terapéutico frente a cambios acelerados y desafíos emocionales.

El ILEF se ha consolidado como una institución civil referente para psicólogos y terapeutas familiares. Su visión académica se dirige a fortalecer dinámicas sanas de convivencia y promover factores protectores en la vida doméstica.

El instituto también desarrolla programas de acompañamiento y actualización profesional, manteniendo un enfoque interdisciplinario cercano a las necesidades reales de las familias mexicanas.

Un modelo regional: el IMF de Argentina y su impacto en México

La celebración por el 20 aniversario del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA ha sido seguida con interés en México por su influencia como modelo formativo.

“Celebrar los 20 años del Instituto para el Matrimonio y la Familia es reconocer una historia que ha sabido sembrar esperanza en tiempos inciertos”, destacó Mariana Kappelmayer, del área de Orientación y Acompañamiento a la Familia.

