“No me voy a poner de a pechito” porque “no creo en la justicia mexicana”: Toledo

México.- Seguro de que es víctima de una persecución política, el diputado del PRD sin fuero, Mauricio Toledo Gutiérrez se puso a disposición de la justicia chilena.

Señalado por el delito de enriquecimiento ilícito cuando fue delegado en Coyoacán, el diputado petista sostuvo que no cree en la justicia mexicana.

“No me voy a poner de pechito para que se ensañen con mi persona, no creo en la justicia mexicana”, aseguró.

Entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex funcionario aseguró que no se dio a la fuga y que se va a presentar a cualquier requerimiento de la justicia chilena.

Mauricio Toledo @mauriciotoledog aseguró #PorLaMañana que ayer acudió a la Corte Suprema de Justicia de Chile con sus abogados para informar del domicilio donde se encuentra, sus teléfonos y correo electrónico. pic.twitter.com/eBd0WUyrh1 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 24, 2021

EN CHILE NO SE PERSIGUE POR INTERESES

“En dicho país no se persigue por intereses”, aseguró. “No estoy en fuga. Ayer fui a la Corte Suprema de Justicia y no tengo orden de extradición ni de presentación”, sostuvo.

Desde Chile, el ex delegado en Coyoacán cuestionó que en México se utilice a la justicia de manera oficiosa y aseguró tener derechos como ciudadano chileno.

“Aquí (en Chile) sí hay justicia, no hay fiscal amigo, me voy a presentar, tengo derechos como chileno, como hijo de padres chilenos”, expresó.

Toledo Gutiérrez recordó que su abuelo fue perseguido por Pinochet y su padre también. “Vamos a buscar todas las instancias internacionales”, dijo en la entrevista.

“No me voy a poner de pechito para que se ensañen con mi persona”. Dijo que no tomará protesta como diputado en la próxima legislatura porque prefiere demostrar mi inocencia”.

“No he huido, ayer me presenté al máximo tribunal de Chile con mis abogados para dar información en donde me encuentro, correo electrónico y número telefónico, porque no creo en la justicia de México”, reiteró.