Parteras tradicionales mexicanas ayudan a Dinamarca a reducir muerte materna e infantil

Ciudad de México.- La sabiduría ancestral de las parteras mexicanas está cruzando fronteras para ayudar a mejorar uno de los sistemas de salud más avanzados del mundo: el de Dinamarca. Este país, reconocido globalmente por su eficacia y acceso universal a servicios médicos, mira hacia México en busca de una pieza clave para proteger la salud materna e infantil: el modelo de atención primaria de las parteras tradicionales.

Anne Mette Vega Brondbjerg, consejera en temas de salud de la Embajada danesa en México, informó que delegaciones de especialistas de su país están viajando a estados como Chiapas y Chihuahua para aprender y estudiar el actuar de las parteras mexicanas y el concepto del parto humanizado.

La atención temprana, clave en el inicio de la vida

El objetivo primordial de esta inusual, pero significativa, colaboración es fortalecer la salud materna e infantil. Dinamarca, a pesar de su excelencia médica, que incluso atiende a miembros de la realeza y a todos sus ciudadanos de manera gratuita, nutre su sistema de otras experiencias, e identifica las áreas de oportunidad que pueden marcar la diferencia.

“La atención temprana es crucial si queremos disminuir la muerte infantil y la muerte materna”.

Este esfuerzo conjunto, que lleva más de una década de intercambio, se enfoca en cómo las parteras manejan los embarazos, interviniendo los obstetras únicamente en caso de complicaciones.

Esto no solo promueve nacimientos más naturales, sino que asegura un seguimiento más cercano y humano de la mujer embarazada, justo lo que se busca reforzar.

TE RECOMENDAMOS: ¿Cuáles son las prinicpales causas de muerte infantil en México?

La labor de las parteras históricamente ha sido la primera línea de defensa para la vida en comunidades vulnerables de México, ahora sirve de guía global.

Foto: Cuartoscuro

La Embajada de Dinamarca aprovechó el Seminario Building Healthy Futures realizado en nuestro país para intercambiar esfuerzos de México. Esta acción reconoce que el conocimiento tradicional, centrado en el respeto, la paciencia y el acompañamiento, es un activo invaluable.

Foto: Cortesía

El seminario fue organizado por Danida Fellowship Centre, es una institución autónoma dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca que impulsa proyectos de investigación en alianza con expertos y expertas de países en desarrollo. Además de la Embajada de Dinamarca en México y la Universidad Iberoamericana, a la que apoya este centro para impulsar el talento.

npq

TE PUEDE INTERESAR: Esta bacteria causa cáncer de estómago y 7 de cada 10 mexicanos la tienen

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp