‘Pequeños Secretos’ el estreno de la semana

Ciudad de México.- Por fin llega a la cartelera una película que vale la pena la salida al cine, Pequeños secretos, un thriller en el que destacan las actuaciones de Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, en una historia clásica de policías y ladrones, ubicada en los noventa.

Protagonizada por los ganadores del Oscar, Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, Pequeños secretos nos cuenta la historia de dos policías (Denzel y Rami) en un momento muy distinto de sus carreras, pero unidos por el instinto de atrapar a un asesino serial que está azotando la ciudad de Los Ángeles.

Así describió la película su director John Lee Hancock, quien después de 30 años logró traer a la pantalla Pequeños secretos (The Little Things), de Warner Bros. Pictures, que está en cines desde este 11 de marzo.

Cada pocos años Mark Johnson, me preguntaba sobre esto y yo siempre le decía que aún no estaba listo para hacerlo. Entonces empecé a discutir con amigos que habían amado el guion y me instaron a revisarlo”.