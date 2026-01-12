Programa
Tribunal favorece a padre que busca proteger a su hijo de contenidos en su escuela
El tribunal reconoció el derecho del padre de familia
Lexington.— Un niño de cinco años volvió a casa confundido tras una jornada escolar que cambió la rutina de su familia. Su padre, cristiano practicante, notó que su hijo enfrentaba conceptos que nunca habían formado parte de su entorno cotidiano.
El menor cursaba kindergarten en una escuela pública del distrito escolar de Lexington, en Massachusetts.
Durante actividades en el aula, el niño fue expuesto a libros con temáticas LGBT, presentados como parte del currículo escolar.
El padre, identificado judicialmente como Alan L., consideró que ese contenido no correspondía a la edad ni al contexto de su hijo.
También sostuvo que el material contradecía directamente las creencias religiosas que guía la educación familiar.
Alan solicitó al distrito escolar información previa sobre ese tipo de contenidos.
Pidió, además, la posibilidad de excluir a su hijo de actividades relacionadas con ese material.
Según la demanda, la escuela y el distrito rechazaron esas peticiones de forma reiterada.
El menor continuó expuesto a libros y lecturas en el aula pese a una solicitud explícita de exclusión.
Entre los materiales señalados se encuentran Families, Families, Families! de Suzanne Lang y All Are Welcome de Alexandra Penfold.
El 16 de septiembre, el niño presenció una lectura en voz alta de uno de estos libros durante la clase de salud.
Para el padre, la situación obligó a abordar temas de sexualidad y estructuras familiares antes de lo que consideraba apropiado.
El impacto no fue solo educativo, también afectó la dinámica emocional del hogar.
Ante la falta de respuesta administrativa, la familia acudió a los tribunales federales.
El caso se centró en el derecho de los padres a decidir sobre la formación moral temprana de sus hijos.
Una medida cautelar que prioriza el interés del menor durante el litigio
El juez federal F. Dennis Saylor IV emitió una medida cautelar preliminar a favor del padre.
La orden obliga al distrito escolar y a la escuela a evitar exponer al menor a esos materiales.
El tribunal estableció que la protección aplicará mientras el caso continúe su curso legal.
La decisión busca prevenir un daño continuo durante el proceso judicial.
En la resolución, el juez señaló que el menor recibió instrucción moral contraria a las creencias familiares.
El texto subrayó que esa exposición forzó conversaciones sensibles antes de una etapa de madurez adecuada.
La medida exige “esfuerzos razonables” para que el niño no sea enseñado ni expuesto a los libros identificados.
La restricción aplica dentro del aula y en cualquier entorno escolar.
El caso se analizó a la luz del precedente del Tribunal Supremo en Mahmoud v. Taylor.
En junio, la Corte falló a favor de padres que solicitaron excluir a sus hijos de lecciones con contenido pro-LGBT.
Ese fallo estableció que las escuelas deben avisar y permitir la exclusión cuando el contenido afecta creencias religiosas.
La defensa argumentó que el distrito ignoró ese criterio constitucional.
Organizaciones legales señalaron que la carga no debe recaer en los padres para identificar cada material objetable.
El tribunal coincidió en que corresponde a las escuelas prever conflictos con convicciones expresadas.
Durante el litigio, el niño continuará su educación sin esos contenidos específicos.
Para la familia, la medida representa un respiro y una forma de proteger su desarrollo emocional.
El caso también impacta a otras familias con inquietudes similares dentro del sistema educativo público.
La orden refuerza el derecho de los padres a participar activamente en decisiones formativas tempranas.
Mientras el proceso avanza, el menor mantiene su rutina escolar sin cambios abruptos.
Ya está listo “El Cascanueces”, el ballet ideal para iniciar a los niños en el arte
Un clásico navideño de la CDMX
Ciudad de México.- La víspera navideña en esta ciudad no está completa sin El Cascanueces. Este ballet clásico, con música de Piotr Ilich Chaikovski, regresa al corazón de la capital para celebrar su temporada 2025 en el Auditorio Nacional. Más de 20 temporadas lo convierten en el espectáculo dancístico más emblemático de la época.
Esta producción de la Compañía Nacional de Danza (CND) es un montaje de ensueño que ha conquistado a más de un millón de espectadores desde su estreno en este recinto en 2001. En escena, convergen 240 artistas, representados por el talento de los bailarines solistas de la CND, y la participación de estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana, quienes dan vida a personajes entrañables como Clara, Fritz, los ratones y los angelitos.
Puerta de entrada al arte de la danza
Más allá del vestuario y la escenografía que recrea el esplendor del siglo XIX con un toque contemporáneo, El Cascanueces es un evento diseñado para el disfrute familiar. Como lo comenta Mariana Torres, solista de la CND, la historia que sucede en Nochebuena es la vía perfecta para que los padres acerquen a sus hijos al arte y la danza por primera vez.
“Es un cuento de un reino fantástico que sueña la niña Clarita. No se lo pueden perder porque esto hace que vaya toda la familia y es una buena manera de introducir a todos al arte”, señaló la solista, destacando el carácter familiar de la puesta en escena.
La experiencia se eleva con la música en vivo interpretada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que estará bajo la batuta del director azerbaiyano Ayyub Guliyev, un factor que añade una riqueza a la coreografía.
El mensaje de esperanza de la Navidad
La atemporalidad de El Cascanueces, basado en el cuento de E.T.A. Hoffmann, reside en su poderoso mensaje de esperanza, imaginación y madurez, de acuerdo con The Boston Ballet. La travesía de la joven Clara, que ve a su juguete Cascanueces transformarse en un príncipe, simboliza la transición de la infancia a la adolescencia.
Es una aventura onírica que celebra la capacidad de la imaginación para transformar la realidad, promoviendo la valentía y la unidad familiar como los pilares de la temporada navideña, ha señalado antes la Orquesta Sinfónica de Minería.
Para disfrutar de este ballet clásico, que fue totalmente renovado en 2017 para aprovechar las dimensiones del Auditorio Nacional, la CND ofrecerá 10 funciones del 18 al 23 de diciembre.
Agéndalo:
- 18 y 19 de diciembre: 19:30 horas.
- 20, 22 y 23 de diciembre: 12:00 y 18:00 horas.
- 21 de diciembre: 12:00 y 17:00 horas.
¡Una cita obligada para vivir la magia navideña en la CDMX y crear recuerdos artísticos imborrables!
Institutos para el Matrimonio y la Familia en México: la red que impulsa la raíz de la sociedad
Ciudad de México.- En México existe una red de institutos dedicados a reforzar a la familia, a través del estudio, acompañamiento y formación de quienes trabajan con matrimonios y hogares, una labor que hoy cobra nueva relevancia frente a los cambios culturales.
El modelo más influyente en la región es el Instituto para el Matrimonio y la Familia (IMF) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que acaba de cumplir 20 años y cuyo enfoque ha inspirado a instituciones mexicanas.
El IMF de la UCA celebró su aniversario con la jornada “Familia, umbral de la esperanza”, realizada en el Campus Papa Francisco de Buenos Aires.
“La familia es umbral de la esperanza porque ella constituye el punto de ingreso hacia un bien arduo, pero real y posible”, destacó Alejandra Planker Aguerre, directora de la UCA, de acuerdo con información publicada en aica.org.
Institutos mexicanos: una labor formativa que busca llegar al corazón del hogar
En el país operan centros académicos que trabajan con una visión semejante. El más amplio es la Sección Mexicana del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, integrado a la Red de Universidades Anáhuac.
Su misión es ofrecer investigación, formación universitaria y orientación pastoral fundamentada en una lectura integral de la persona.
El Pontificio Instituto Juan Pablo II fue fundado el 13 de mayo de 1981. Su sede mexicana funciona en la Universidad Anáhuac México Norte y cuenta con planteles en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Sureste y León, desde donde extiende sus programas a más de 20 ciudades.
Además, forma parte de una red global con secciones en Estados Unidos, España, Brasil, Benín e India, y centros asociados en Líbano, Filipinas y República Dominicana.
En su mensaje institucional del 8 de septiembre de 2017 en Roma, el instituto explicó que su propósito es promover “la familia como escuela de humanidad, como recurso que debemos cuidar, proteger y acompañar”, un enfoque que se mantiene vigente en su modelo de formación orientado a la vida comunitaria y eclesial.
ILEF: cuatro décadas de trabajo terapéutico y preventivo con familias
Otro actor clave es el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia (ILEF). Fundado en 1984, trabaja en la formación de especialistas en salud mental que atienden directamente a familias, parejas e individuos.
Su objetivo central es ofrecer herramientas para la prevención y el tratamiento terapéutico frente a cambios acelerados y desafíos emocionales.
El ILEF se ha consolidado como una institución civil referente para psicólogos y terapeutas familiares. Su visión académica se dirige a fortalecer dinámicas sanas de convivencia y promover factores protectores en la vida doméstica.
El instituto también desarrolla programas de acompañamiento y actualización profesional, manteniendo un enfoque interdisciplinario cercano a las necesidades reales de las familias mexicanas.
Un modelo regional: el IMF de Argentina y su impacto en México
La celebración por el 20 aniversario del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA ha sido seguida con interés en México por su influencia como modelo formativo.
“Celebrar los 20 años del Instituto para el Matrimonio y la Familia es reconocer una historia que ha sabido sembrar esperanza en tiempos inciertos”, destacó Mariana Kappelmayer, del área de Orientación y Acompañamiento a la Familia.
Parteras tradicionales mexicanas ayudan a Dinamarca a reducir muerte materna e infantil
Realizan Seminario de intercambio
Ciudad de México.- La sabiduría ancestral de las parteras mexicanas está cruzando fronteras para ayudar a mejorar uno de los sistemas de salud más avanzados del mundo: el de Dinamarca. Este país, reconocido globalmente por su eficacia y acceso universal a servicios médicos, mira hacia México en busca de una pieza clave para proteger la salud materna e infantil: el modelo de atención primaria de las parteras tradicionales.
Anne Mette Vega Brondbjerg, consejera en temas de salud de la Embajada danesa en México, informó que delegaciones de especialistas de su país están viajando a estados como Chiapas y Chihuahua para aprender y estudiar el actuar de las parteras mexicanas y el concepto del parto humanizado.
La atención temprana, clave en el inicio de la vida
El objetivo primordial de esta inusual, pero significativa, colaboración es fortalecer la salud materna e infantil. Dinamarca, a pesar de su excelencia médica, que incluso atiende a miembros de la realeza y a todos sus ciudadanos de manera gratuita, nutre su sistema de otras experiencias, e identifica las áreas de oportunidad que pueden marcar la diferencia.
“La atención temprana es crucial si queremos disminuir la muerte infantil y la muerte materna”.
Este esfuerzo conjunto, que lleva más de una década de intercambio, se enfoca en cómo las parteras manejan los embarazos, interviniendo los obstetras únicamente en caso de complicaciones.
Esto no solo promueve nacimientos más naturales, sino que asegura un seguimiento más cercano y humano de la mujer embarazada, justo lo que se busca reforzar.
La labor de las parteras históricamente ha sido la primera línea de defensa para la vida en comunidades vulnerables de México, ahora sirve de guía global.
La Embajada de Dinamarca aprovechó el Seminario Building Healthy Futures realizado en nuestro país para intercambiar esfuerzos de México. Esta acción reconoce que el conocimiento tradicional, centrado en el respeto, la paciencia y el acompañamiento, es un activo invaluable.
El seminario fue organizado por Danida Fellowship Centre, es una institución autónoma dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca que impulsa proyectos de investigación en alianza con expertos y expertas de países en desarrollo. Además de la Embajada de Dinamarca en México y la Universidad Iberoamericana, a la que apoya este centro para impulsar el talento.
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda consternación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y llamó a enfrentar con determinación las causas que sostienen la violencia en el país.
En su mensaje, los obispos recordaron que “ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir la raíz de estos crímenes”.
La violencia que hiere a México.
En su comunicado, la CEM lamentó que la muerte del alcalde se sume a una serie de asesinatos de personas que se atrevieron a levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de Derecho en sus comunidades.
Los obispos señalaron que la presencia ordinaria de grupos armados que controlan la vida pública en diversas regiones constituye el verdadero crimen que las autoridades deben enfrentar.
“El despojo de tierras, las amenazas a productores, comerciantes y gobernantes reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional”, subrayó la Conferencia.
Los prelados insistieron en que los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos.
Además, la CEM reconoció la entrega de sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral.
Mismos que permanecen cercanos a sus comunidades, aun en contextos de violencia.
Destacó que su presencia fiel y silenciosa es signo vivo de la luz de Cristo, una luz que no se apaga ante la oscuridad del dolor y la injusticia.
“La entrega silenciosa y valiente de estas personas es signo vivo de la presencia de Cristo en medio de su pueblo”, expresó la Conferencia.
Los obispos reiteraron su compromiso de caminar junto a los pueblos.
Anunciando el Evangelio y abriendo caminos de esperanza, incluso en medio del miedo y la incertidumbre.
Un llamado a detener la violencia
“Llamamos a todos los mexicanos que están provocando esta violencia a detenerla y respetar la vida de todos, pues cada hermano es un don de Dios”.
El comunicado recordó las palabras bíblicas: “Caín, ¿dónde está tu hermano?” (Gn 4,9), y exhortó a quienes hacen el mal a reconocer que nadie encuentra la felicidad transgrediendo la dignidad del prójimo.
El Episcopado insistió en que la tarea de construir la paz no corresponde solo a las autoridades, sino a todos los mexicanos.
Familias, maestros, comerciantes, empresarios, comunidades religiosas y funcionarios deben defender los valores de la patria que permiten vivir con dignidad, paz y libertad.
La CEM ofreció el Diálogo Nacional por la Paz como un espacio de encuentro y coordinación entre la sociedad civil y los tres niveles de gobierno.
Además, pidió redoblar esfuerzos con inteligencia y determinación para restaurar el tejido social y garantizar la vida de todos los ciudadanos.
Finalmente, los obispos encomendaron el futuro de México a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe.
Pidieron su intercesión para alcanzar la paz, la libertad y el desarrollo que el país merece.
