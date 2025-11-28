Ya está listo “El Cascanueces”, el ballet ideal para iniciar a los niños en el arte

Ciudad de México.- La víspera navideña en esta ciudad no está completa sin El Cascanueces. Este ballet clásico, con música de Piotr Ilich Chaikovski, regresa al corazón de la capital para celebrar su temporada 2025 en el Auditorio Nacional. Más de 20 temporadas lo convierten en el espectáculo dancístico más emblemático de la época.

Esta producción de la Compañía Nacional de Danza (CND) es un montaje de ensueño que ha conquistado a más de un millón de espectadores desde su estreno en este recinto en 2001. En escena, convergen 240 artistas, representados por el talento de los bailarines solistas de la CND, y la participación de estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana, quienes dan vida a personajes entrañables como Clara, Fritz, los ratones y los angelitos.

Puerta de entrada al arte de la danza

Foto: Cortesía de Ángel Reyes/Especial para Siete24

Más allá del vestuario y la escenografía que recrea el esplendor del siglo XIX con un toque contemporáneo, El Cascanueces es un evento diseñado para el disfrute familiar. Como lo comenta Mariana Torres, solista de la CND, la historia que sucede en Nochebuena es la vía perfecta para que los padres acerquen a sus hijos al arte y la danza por primera vez.

“Es un cuento de un reino fantástico que sueña la niña Clarita. No se lo pueden perder porque esto hace que vaya toda la familia y es una buena manera de introducir a todos al arte”, señaló la solista, destacando el carácter familiar de la puesta en escena.

La experiencia se eleva con la música en vivo interpretada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que estará bajo la batuta del director azerbaiyano Ayyub Guliyev, un factor que añade una riqueza a la coreografía.

El mensaje de esperanza de la Navidad

Foto: Cortesía de Ángel Reyes/Especial para Siete24

La atemporalidad de El Cascanueces, basado en el cuento de E.T.A. Hoffmann, reside en su poderoso mensaje de esperanza, imaginación y madurez, de acuerdo con The Boston Ballet. La travesía de la joven Clara, que ve a su juguete Cascanueces transformarse en un príncipe, simboliza la transición de la infancia a la adolescencia.

Es una aventura onírica que celebra la capacidad de la imaginación para transformar la realidad, promoviendo la valentía y la unidad familiar como los pilares de la temporada navideña, ha señalado antes la Orquesta Sinfónica de Minería.

Para disfrutar de este ballet clásico, que fue totalmente renovado en 2017 para aprovechar las dimensiones del Auditorio Nacional, la CND ofrecerá 10 funciones del 18 al 23 de diciembre.

Agéndalo:

18 y 19 de diciembre: 19:30 horas.

19:30 horas. 20, 22 y 23 de diciembre: 12:00 y 18:00 horas.

12:00 y 18:00 horas. 21 de diciembre: 12:00 y 17:00 horas.

¡Una cita obligada para vivir la magia navideña en la CDMX y crear recuerdos artísticos imborrables!

npq

