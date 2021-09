¿Quién es la máscara? nominado al Emmy Internacional

Ciudad de México.- La conductora Natalia Téllez presumió su embarazo y reveló algunos detalles a “las tías” del programa Netas Divinas, en el que colabora. Sus compañeras y la producción le organizaron una fiesta de develación del sexo del bebé ¿Niño o niña?

Natalia Téllez habló feliz y emocionada de la nueva etapa que está viviendo a Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas.

Contó que a principios de este año comenzó a pensar en la maternidad y a planear la llegada de un bebé; pero pensó que este tardaría uno o dos años en suceder, y se sorprendió al quedar embarazada tan pronto.

La actriz ya había aceptado dos contratos, pero a pesar de ello privilegió la oportunidad de ser madre.

También respondió a las críticas que recibió en redes sociales por anunciar su embarazo y aclaró que ella nunca ha estado en contra de la maternidad, y que tampoco ha hablado en público en contra de ser madre.

Lo que sí dijo es que en algún momento le preocupó estar preparada para el gran apoyo que requiere un hijo, pues ella sufrió la ausencia de su madre.

“Lo bello que está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar, porque la decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando la pérdida más grande para mí es no haber tenido a mi mamá”.