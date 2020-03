‘Sin miedo a la verdad’ arranca temporada, superó los obstáculos

Ciudad de México.- Mujeres empoderadas como Verónica del Castillo, Luz Elena González, Cecilia Galliano, Ingrid Coronado, Fabiola Campomanes y Maryfer Centeno, son “Invencibles” y compartirán sus experiencias con el público.

Pero no siempre fue así, estas actrices y conductoras también sufrieron acoso de varios tipos, laboral, sexual, cyberbullying, violencia intrafamiliar, depresión, pero decidieron no quedarse en el papel de víctimas y darle la vuelta a la página enfrentando las adversidades y superándolas.

Se trata de un espectáculo de monólogos con historias inéditas de personas reales, a partir de experiencias personales de las que lograron salir adelante.

Es un espectáculo en el que además de entretenerse van a llevarse un mensaje de reflexión, aseguran a quienes decidan comprar su boleto.

Las mujeres Invencibles abrirán su corazón y hablarán con la verdad con monólogos de personas reales con historias reales.

“Invencible va a crear conciencia”, consideró Verónica del Castillo, creadora de este espectáculo.

“Yo no fui a la marcha de mujeres y no me sumé al paro porque repruebo la violencia, y más después de los actos del domingo; sí apoyo el alto a la violencia que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos, pero no así, yo creo en la capacidad de la mujer de sanarse a sí misma para después sanar a los demás, porque la solución debe salir de nosotras mismas. Por eso creo que Invencible va a crear conciencia”.

“Todas las mujeres que estamos aquí hemos sufrido algún tipo de violencia, desde las ofensas en redes sociales.Tenemos que sanar muchas heridas y creo que Invencible es un movimiento, de mujer a mujer, hablándonos de frente, desnudando historias, porque todas somos diferentes”.

La gira “Invencible” inicia en mayo en Querétaro y visitarán las principales ciudades del país, para regresar a la Ciudad de México en fecha por confirmar.

