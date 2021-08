Ya va la FGR por Laura Bozzo, dan luz verde a su detención

Ciudad de México.- La actriz Paty Navidad regresa a la televisión después de contagiarse de Covid y recuperarse, y dio su primera entrevista, que sorprendió por su nueva postura en torno al coronavirus y la pandemia.

Ante las cámaras de televisión aseguró que “nunca” dijo que el coronavirus no existía.

“Nunca he dicho que el coronavirus no exista. Al contrario: he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida. Virus, bacterias, parásitos y más. El sistema se fortalece con ellos”.

Paty Navidad reconoció que si se contagió, estuvo enferma y fue hospitalizada, que incluso los médicos intentaron intubarla, pero ella se negó.

“Llegué con problemas de oxigenación y el diagnóstico fue neumonía, pero yo nunca me sentí con neumonía. Nunca tuve fiebre ni problemas para respirar, como se dijo. No estuve intubada”.

Y agregó que tal vez si la hubieran intubado ya no estaría aquí.

¡Invitada #AlExtremo! 🙌 Paty Navidad abre su corazón en EXCLUSIVA para contarnos sobre su gran regreso a la televisión en @Azteca y las diversas polémicas que la han rodeado. 🔴 Sigue la transmisión en vivo. 👉 https://t.co/4jCwAoxtMR pic.twitter.com/yHhB0X1YNi — Al Extremo (@AlExtremo) August 31, 2021

También manifestó que continúa en su postura de no vacunarse porque es su derecho:

“Yo no he dicho a la gente que no se vacune. Yo lo que he dicho es: Yo, Patricia Navidad, no me vacuno. Es mi derecho a elegir. La gente debe ser responsable de sus propias decisiones. Yo sí soy responsable de mis propias decisiones”.

Además, Paty Navidad se refirió al linchamiento mediático que recibió cuando estuvo hospitalizada, dijo que habla del momento que estamos viviendo como sociedad.

“Soy rara, sí, soy extraña, síi, pero no le hago nada a nadie, pero e ser diferente no me quieta el derecho a hablar, a pensar, son mis derechos y seguiré levantando la voz por mis derechos. No quiero que me amen millones por lo que no soy”.

.#PatriciaNavidad nos conmovió a todos con sus declaraciones 🥺. ¡Las lágrimas se hicieron presentes en el foro de #AlExtremo! pic.twitter.com/PEcUg9ZMUO — Al Extremo (@AlExtremo) August 31, 2021

Después de enfermar de Covid supuestamente publicó un mensaje en una nueva red social reconociendo el padecimiento; pero aclaró que es falso, pues desde hace dos meses no tiene redes sociales.

Pero Paty Navidad ahora, sin redes sociales, no solo tiene trabajo en Televisión Azteca, también la llamaron para una entrevista exclusiva en Al Extremo e indudablemente subió su valor.

