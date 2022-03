Zelensky el comediante que se convirtió en presidente de Ucrania

Diversos países están comprando los derechos de la serie de comedia “Sluga naroda” (“Servant of the People”) protagonizada por el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Lo curioso es que en esta comedia interpretaba precisamente el papel del presidente de Ucrania.

En 2015 el entonces actor y comediante Zelensky interpretó a Vasiliy Petrovich Goloborodko, un profesor de secundaria catapultado a la presidencia.

¿De qué se trata la serie?

Después de que un video filmado por un estudiante en el que aparece el “profesor Vasiliy” denunciando la corrupción oficial en Ucrania se vuelve viral, y los ciudadanos votan y lo catapultan a la presidencia .

Goloborodko se fija la meta de gobernar el país al tiempo que evita los privilegios de ser un líder al mantener su estilo vida normal.



La serie fue un éxito en Ucrania, donde duró tres temporadas y tuvo una película derivada, ahora el interés en la serie ha adquirido nuevas dimensiones desde que Zelensky se convirtió en el rostro de la nación mientras resiste los ataques de Rusia.

El programa fue producido por Studio Kvartel 95 de Zelensky. El socio de la empresa, Nicola Söderlund, dijo que las ventas han aumentado drásticamente en los últimos días, calificando el interés por el programa como “extraordinario”.

“Ya es un programa bastante viejo”, explicó. “Pero, claro, ante las circunstancias, se ha vuelto muy, muy, muy interesante para todos”.

Channel 4 anunció que tiene los derechos de “Servant of the People” en Gran Bretaña y planea transmitir un episodio el domingo, junto con un programa de actualidad sobre Zelenskyy.

Eccho Rights también reportó acuerdos con MBC en Oriente Medio, ANT 1 de Grecia y PRO TV en Rumania, así como televisoras en Bulgaria, Moldavia, Estonia, Francia, Finlandia y Georgia.

“La gente se sorprende de que un comediante pueda ser un político, pero lo fue. Sus habilidades para enviar mensajes convincentes a la gente, que es lo que haces si eres un presentador de televisión, le han ayudado mucho a convertirse en político”.

Söderlund conoció a Zelensky en 2012 cuando distribuyeron uno de sus programas de comedia titulado en inglés “Crack Them Up” en el que personas ordinarias debían hacer reír a comediantes. La premisa de “Servant of the People” le llamó la atención inmediatamente.

Zelensky usó el humor de un hombre ordinario en una sociedad corrupta que va en bicicleta al palacio presidencial, rechaza un aumento de sueldo y vive en casa con su mamá. “Esa era la idea”, dijo Söderlund, “y me encantó”.

Tiene varios premios.

Con información de @APEspectaculos

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube