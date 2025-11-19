Un doble milagro: Martha Higareda y su esposo celebran la llegada de sus gemelas

Ciudad de México.- La actriz Martha Higareda y el conferencista Lewis Howes conmovieron a sus seguidores al anunciar el nacimiento de sus hijas gemelas. La noticia, dada a conocer a través de una publicación conjunta en sus redes sociales, va más allá de la simple celebración, pues revela una profunda gratitud por la vida después de superar importantes desafíos médicos.

El mensaje compartido, acompañado de un tierno video con las manos de los recién nacidos, inicia con una exclamación de fe y alegría:

“Gracias a Dios. Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”.

Este sentimiento de bendición se intensifica al detallar que el camino al encuentro de sus hijas no fue sencillo. La pareja fue transparente sobre los problemas de salud que enfrentaron al momento del parto.

“Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”.

El anhelo de la maternidad

La emoción del nacimiento es aún más significativa si se considera la trayectoria de salud que Martha Higareda recorrió para poder concebir. Meses la actriz compartió públicamente en su pódcast las dificultades que enfrentó en el pasado para embarazarse debido a la presencia de miomas uterinos, una condición común pero que afecta seriamente la fertilidad.

La actriz relató un periodo de incertidumbre en el que llegó a creer que no lograría su sueño de ser madre: “No iba a poder lograrlo, porque yo tenía una situación que no siempre se habla”. Martha explicó que le detectaron nueve miomas de diversos tamaños, tumores benignos que complican la implantación del embrión. “No facilita que seas fértil, porque el cuerpo dice: ‘aquí tengo algo’”, detalló. Su determinación y el proceso que combinó terapias alternativas con una intervención médica fueron determinantes para culminar en este doble embarazo.

TE RECOMENDAMOS: “Sorda” aborda el reto de la maternidad silenciosa

La importancia del apoyo y la familia

La llegada de las gemelas, a pesar de los recientes sobresaltos médicos, es el cierre de un ciclo de fe y esperanza para la pareja, que ahora inicia una nueva etapa de vida en familia. Lewis Howes y Martha Higareda agradecieron el soporte de su círculo más cercano, y el valor de contar con redes de apoyo sólidas y entornos empáticos.

“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo”.

Finalmente, la pareja eligió una cita de la canción “These small hands” de Teddy Swims para mostrar la emoción de su nueva paternidad, un mensaje que resuena con el valor intrínseco de la vida y la conexión inmediata con sus hijas: “Oh, I never loved myself Until the day I held These small hands”.

El nacimiento de las gemelas es un poderoso recordatorio del milagro de la vida.

npq

📲 Comparte con nosotros en WhatsApp