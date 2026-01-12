Ya cuesta más entrar al Museo de Antropología y visitar Teotihuacán

Ciudad de México.– Planear una salida familiar a las pirámides de Teotihuacan o una tarde en el Museo Nacional de Antropología será un poco más caro a partir de este año. Con la llegada de 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) actualizó sus tarifas de acceso.

La medida, que entró en vigor el primer día de enero, busca regular el flujo de visitantes y garantizar la conservación de los 165 museos y 193 zonas arqueológicas.

Los nuevos costos de entrada distinguen entre visitantes nacionales (incluyendo extranjeros residentes) y turistas extranjeros. Aquí te detallamos cómo quedan los costos en los sitios más importantes:

¿Cuánto costará la entrada al Museo de Antropología y otros sitios de interés?

Foto: Cortesía del INAH

Para este año, los recintos se han dividido en cuatro categorías principales, de acuerdo con sus características. La división la estableció el INAH.

Categoría I

Son los sitios arqueológicos más importantes como Teotihuacan, Tulum, Monte Albán, Palenque y Calakmul, además de museos nacionales como el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia.

Nacionales y extranjeros con residencia en México: 105 pesos.

105 pesos. Extranjeros: 210 pesos.

Categoría II

Tlatelolco, Malinalco, Toniná y Dzibanché, así como museos como El Carmen y el de la Cultura Huasteca.

Nacionales y extranjeros con residencia en México: 85 pesos.

85 pesos. Extranjeros: 155 pesos.

Categoría III

Considera sitios como Tenam Puente, Tingambato y Tres Zapotes, además de museos como el Nacional de las Culturas del Mundo y el Virreinal de Acolman.

Nacionales y extranjeros con residencia en México: 85 pesos.

85 pesos. Extranjeros: 155 pesos.

Categoría IV

Incluye espacios como Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya.

Nacionales y extranjeros con residencia en México: 80 pesos.

80 pesos. Extranjeros: 140 pesos.

El respiro para las familias: ¿Quiénes no pagan?

La buena noticia para la economía familiar es que las políticas de gratuidad se mantienen firmes. Si vas con niños menores de 13 años, estudiantes con credencial vigente, maestros o adultos mayores con tarjeta del INAPAM, la entrada es gratuita.

Además, se mantienen los domingos con entrada gratuita para todos los mexicanos y extranjeros residentes en el país, lo que permite que el patrimonio continúe accesible para las familias.

Es importante recordar que para validar los descuentos de residente o nacional, es obligatorio presentar una identificación oficial vigente o documento probatorio al momento de ingresar.

El Museo Nacional de Antropología: Éxito total en 2025

Una de las razones que impulsan la actualización de estas cuotas es la enorme afluencia que registran los recintos principales. El Museo Nacional de Antropología (MNA) cerró el 2025 con una cifra histórica de más de cinco millones de visitantes, superando ampliamente los 3.7 millones registrados en 2024.

El INAH argumentó que estos recursos se destinarán a la conservación de las más de 190 zonas arqueológicas que dan identidad a nuestro país.

npq

