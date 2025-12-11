Ya está en cines “Inmaculada”, la película mariana para el mundo de hoy

Ciudad de México.- Ya está en cines la película Inmaculada, un documental sobre las revelaciones del dogma de la Inmaculada Concepción, dirigida por Michal Kondrat, que llega la víspera del día de la Virgen de Guadalupe en México.

El documental analiza textos griegos de la Sagrada Escritura, revelaciones y el dogma de la Inmaculada Concepción. El resultado es una nueva interpretación de los pasajes que revelan a María, madre de Cristo, y su papel a lo largo de la historia de la mano de su hijo.

“Yo soy la Inmaculada Concepción” es como María, la Madre de Dios, se presentó a Santa Bernadette en 1858 en Lourdes, Francia, relató a Siete24 Antonio Villalobos, autor del libro “Santa Bernadette. La incorruptible”.

El cineasta Michal Kondrat se pregunta en este documental ¿Por qué María se presenta así?

La respuesta la podemos hallar en Inmaculada, en el documental un grupo de eminentes expertos, entre ellos los Padres Marianos, P. Donald Calloway y el P. Kazimierz Chwalek. Ellos junto con los Reverendos Chris Alar y Rev. Joseph Roesch, analizan textos griegos de la Sagrada Escritura, revelaciones y el dogma de la Inmaculada Concepción.

El resultado es una nueva interpretación de los pasajes de la Escritura que revelan a María, la Madre de Cristo, y su extraordinario papel en el plan divino para la salvación del mundo.

“Esta es la película mariana para el mundo de hoy, necesitado de la sana enseñanza de la Iglesia y de la presencia de Nuestra Madre, María, la Inmaculada Concepción”.

Así lo explica Kondrat en las notas de producción del filme:

“Esta película es el resultado de un profundo deseo de llevar la figura de María al mundo de hoy, un mundo que necesita la sólida enseñanza de la Iglesia y la presencia de Nuestra Madre, María, la Inmaculada Concepción”.

En esta época navideña en la que celebramos el nacimiento de Jesús y es propicia para reflexionar sobre el amor de Dios, Kondrat anima a las familias a ver esta película juntos “para crecer en su amor y devoción hacia María y su hijo Jesús”.

“Inmaculada es una película sólida, catequética y experiencial que te ayudará a ti y a tu familia a crecer en un mayor amor y devoción por María, la Madre de Dios”.

¿Qué es el dogma de la Inmaculada Concepción?

La Inmaculada Concepción es un dogma fundamental de la fe católica que concierne a la Virgen María. Fue proclamado solemnemente por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus.

Este documento declara:

“Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que enseña que la Bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue, por una gracia y un privilegio singular del Dios todopoderoso, en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, preservada intacta de toda mancha del pecado original, es una doctrina revelada por Dios, y que por tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles”.

Este dogma significa que María, desde el primer instante de su existencia en el seno de su madre Ana, es preservada del pecado original que marca a todo ser humano.

Por un privilegio único, Dios concedió a María la gracia de ser totalmente pura, para que pudiera convertirse en la madre del Salvador.

Esta preservación se debe a la acción anticipada de la salvación de Cristo. Es decir, Dios aplicó a María desde su concepción los frutos de la redención antes incluso de que esta se cumpliera en la cruz.

La Inmaculada Concepción manifiesta así la santidad excepcional de María y el plan amoroso de Dios. Al colmarla de gracia, Dios muestra su voluntad de actuar en la historia humana por medio de una mujer libre y plenamente abierta a su amor. María, al ser concebida sin pecado, se convierte en modelo perfecto de fe y fidelidad.

La fiesta de la Inmaculada Concepción se celebrada cada año el 8 de diciembre. En México, celebramos el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, por el aniversario de sus apariciones al Santo Juan Diego.

Inmaculada estrena este 11 de diciembre exclusivamente en salas de Cinemex.

