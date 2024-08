Ya nació el bebé de Marizel, André, así le dieron la bienvenida

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez y su esposa Paola Dalay experimentan todas las facetas de la paternidad con emoción, como han compartido ambos en sus redes sociales, y una de las actividades en la que están inmersos en estos días y más les apasiona es la organización de la celebración del bautizo de su hija Tessa.

Fue el papá quien dio los primeros detalles sobre el bautizo de Tessa, como una probable fecha y cómo piensan celebrarlo. Aunque por el comentario que hizo para el programa de espectáculos Primera Mano, será para el 2025.

El actor dio declaraciones a la prensa sobre el bautizo de su primogénita:

“Este año ya no me da tiempo, o sea, sí quería, pero ya no me da tiempo, porque queremos hacer un señor bautizo, así choncho, sabroso”.