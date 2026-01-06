Ya puedes visitar a los pingüinos que nacieron la víspera de Navidad

Ciudad de México.- La víspera de Navidad trajo consigo un regalo especial para la biodiversidad del Acuario Inbursa, con el nacimiento de una nueva generación de pingüinos de la especie Gentoo, un acontecimiento que no solo emociona a los visitantes, sino que consolida el éxito de su programa de reproducción y conservación de aves marinas fuera de su hábitat natural.

Estos cuatro nuevos integrantes de la familia, llamados cariñosamente “pingüinos chilangos”, ya se pueden visitar en una recreación de su hábitat natural; un entorno creado con todas las condiciones necesarias para su sobrevivencia. Además los niños pueden participar en la dinámica para ponerles nombre.

Nacen pingüinos en el Acuario Inbursa

Su nacimiento representa un avance significativo para la educación ambiental en la capital. Su llegada es el resultado de años de monitoreo por parte de biólogos y veterinarios que han logrado recrear con precisión las condiciones extremas de la Antártida en el corazón de la ciudad.

Ciencia y cuidado detrás del nacimiento de los pingüinos chilangos

Foto: Cortesía del Acuario Inbursa

Lograr que esta especie se reproduzca en cautiverio requiere una precisión quirúrgica en el manejo del entorno. Desde el control estricto de la temperatura hasta la iluminación que imita los ciclos solares del polo sur, cada detalle cuenta para el bienestar de la colonia.

Sobre este logro, Miguel Ángel López, Director Operativo de Acuario Inbursa, destacó la importancia de la infraestructura técnica:

“La réplica de las condiciones de su hábitat antártico, con temperaturas controladas y espacios adecuados para su desarrollo, ha permitido no solo sostener a ejemplares adultos, sino también fomentar la reproducción en cautiverio”.

El cuidado de los polluelos incluye revisiones médicas diarias, una higiene rigurosa de las instalaciones y dietas individualizadas. Este régimen nutricional busca imitar los requerimientos que estas aves tendrían en libertad, garantizando que los pequeños desarrollen los comportamientos naturales de su especie.

Una experiencia educativa para este Día de Reyes

Para las familias que aún disfrutan del periodo vacacional y celebran la llegada de los Reyes Magos, la visita al acuario se convierte en una opción didáctica. Más allá de la observación, el recinto ofrece actividades diseñadas para que los niños comprendan la biología de estos ejemplares y la importancia de proteger a las especies vulnerables ante el cambio climático.

¿Cómo visitar a los nuevos pingüinos?

La exhibición está diseñada para que los asistentes puedan observar el desarrollo de los polluelos en un entorno que prioriza su comodidad. Al ser una de las especies favoritas del público, se recomienda planear la visita con antelación, especialmente en estas fechas de alta afluencia familiar.

El uso de tecnología avanzada en el soporte de vida del acuario asegura que tanto los pingüinos Gentoo como el resto de las especies marinas vivan en condiciones óptimas.

