“Yo conocí a Jesús” regresa como un especial de Navidad

Ciudad de México.- Las series infantiles son protagonistas de controversias recientes por la inclusión de contenido relacionado con temas LGBTQ, lo cual preocupa a padres de familia, que confían en que sus hijos pre escolares están viendo solo contenidos apropiados a su edad, porque tienen activados los controles parentales de las plataformas.

Producciones como Jurassic World: Campamento Cretácico, She-Ra y las princesas del poder, El príncipe dragón y películas recientes de Barbie incorporan personajes y relaciones del mismo sexo, por loque sea desatado un debate sobre el impacto de estas representaciones en el desarrollo de los niños.

Plataformas como Netflix adoptaron un enfoque pro-inclusión, en sus producciones destacan personajes con identidades de diversidad sexual. Este cambio responde a una agenda ideológica y de cuotas de diversidad, pero para los padres representa una intromisión en valores tradicionales.

Netflix no es el único, también Disney

Series de otros canales o plataformas como Disney, como Steven Universe y Adventure Time, también han mostrado relaciones entre personajes del mismo sexo, argumentando que estas historias buscan reflejar la realidad actual.

Especialistas señalan que el contenido es inapropiado para el público infantil, y algunos advierten que promueve ideologías que los padres no consienten. El debate se centra en el derecho de los padres a decidir sobre los contenidos que consumen sus hijos, por lo que es muy importante monitorear lo que tus hijos ven.

A continuación te presentamos las series o películas con contenido LGBT ¿Tus hijos las ven?

El poder de las princesas (She-Ra y las princesas del poder)

En esta serie de Netflix, la relación entre dos princesas, Catra y Adora, evoluciona hacia un romance explícito que culmina en un beso en la última temporada. Esta historia es central en la trama y sus creadores la promueven como un ejemplo de inclusión. Padres preocupados por la exposición de estos temas a niños ya respondieron cancelando a Netflix .

Doctora Juguetes

Esta serie de Disney Junior introdujo en un episodio a una familia con dos mamás. El capítulo, titulado The Emergency Plan, muestra a las madres preocupadas por un simulacro de emergencia. Los críticos advierten que representa un mensaje que no corresponde a la edad del público infantil.

Jurassic World: Campamento Cretácico

En esta producción animada de Netflix, la relación entre dos personajes femeninos, Yaz y Sammy, se desarrolla hasta incluir una declaración romántica en la última temporada. Aunque el enfoque se mantiene sutil, los creadores han confirmado que representan una pareja, lo cual generó reacciones negativas de sus seguidores en redes sociales y entre padres.

Hada magnífica, científica

Este personaje aparece en My Little Pony: Friendship is Magic. En un episodio, el programa presenta a una pareja del mismo sexo conformada por tías de un personaje principal. La escena es motivo de debate en cuanto a la necesidad de este tipo de representación en series para niños.

Barbie (películas recientes)

En la película animada Barbie Dreamhouse Adventures, los espectadores interpretaron como inapropiadas ciertas interacciones entre los personajes Nikki y Teresa. Aunque no se muestra de manera explícita, estas escenas refuerzan mensajes de diversidad en un público infantil.

Lightyear (Buzz)

En la película de Pixar Lightyear, un beso entre dos personajes femeninos, Alisha Hawthorne y su pareja, desató polémica antes de su estreno. Algunos países prohibieron la cinta por esta escena, que fue incluida intencionalmente para mostrar la diversidad en las relaciones humanas.

Estas representaciones han abierto debates sobre los límites de inclusión en contenidos dirigidos a niños. Pero lo más importante es tú como padre de familia decides que es lo que entra en tu casa y en tus pantallas, recuerda la educación inicia en el seno del hogar.

npq

Siete24 en redes sociales