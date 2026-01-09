Yolanda Andrade se aferra a la vida tras padecer ELA y apuesta por cuidados paliativos

Ciudad de México.- Yolanda Andrade confirmó que vive con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y pidió frenar los rumores sobre su salud.

La conductora dijo que seguirá tratamientos y cuidados paliativos, y rechazó versiones sobre eutanasia.

La presentadora habló luego de semanas de especulaciones en redes sociales.

Explicó que el diagnóstico tardó porque sus síntomas se confundieron con la enfermedad de Lyme. Dijo que hoy su prioridad es la atención médica y el acompañamiento diario.

Yolanda Andrade aclara rumores sobre su salud

A partir del tercer mes tras hacer público el diagnóstico, los rumores se intensificaron. Uno de ellos aseguraba que la conductora planeaba recurrir a la eutanasia. Andrade lo negó en entrevista.

“Otra cosa que quiero aclarar es que no me voy hacer la eutanasia, ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso porque Dios es muy generoso conmigo, solo Dios sabe cuándo es el momento”, declaró en entrevista para el programa “En Shock”, a través de plataformas digitales.

La conductora también salió al paso de versiones que involucraban a su familia. En redes sociales se afirmó que su hermana y su cuñado controlaban sus decisiones. Andrade lo desmintió en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Sergio no me secuestró, para nada. Sergio no maneja mi dinero. Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, afirmó en un video compartido en Instagram.

En la misma conversación, explicó que mantiene comunicación constante con personas cercanas. Dijo que habla todos los días con Thalía, quien comprende su proceso por haber enfrentado Lyme.

¿Qué implica vivir con Esclerosis Lateral Amiotrófica?

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.

Provoca pérdida gradual de fuerza muscular y dificultades para moverse y hablar.

De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la muerte de las neuronas motoras impide al cerebro controlar los músculos.

No tiene cura, pero existen tratamientos para atender síntomas.

La institución describe dos tipos principales: bulbar, que afecta la voz y músculos de la boca; y medular o espinal, que debilita las extremidades. Los síntomas varían entre pacientes.

Cuidados paliativos frente al debate de eutanasia

El caso de Yolanda Andrade se da en medio de un debate legislativo, en el que especialistas y legisladores han señalado que el acceso a cuidados paliativos sigue siendo limitado.

En entrevista con SIETE24 Noticias, el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, advirtió que presentar la eutanasia como opción refleja fallas del sistema de salud.

“Plantear como opción al sufrimiento humano la muerte nos deshumaniza y muestra el fracaso del sistema de salud; debería dedicar recursos a quienes más lo necesitan”, declaró Ramírez Barba.

El legislador recordó que la Ley General de Salud contempla la voluntad anticipada y el acceso a cuidados paliativos para evitar tratamientos desproporcionados.

“Elegir la eutanasia es una derrota del sistema de salud”, afirmó el diputado, al señalar la falta de atención médica integral y de cuidados paliativos.

Acceso limitado a cuidados paliativos en México

El doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas, coordinador del equipo hospitalario de cuidados paliativos y dolor del Hospital General de Occidente, advirtió que México no está preparado para debatir la eutanasia.

“Sin una red nacional de cuidados paliativos, el país corre el riesgo de abordar la muerte asistida sin garantizar atención integral”, explicó Aréchiga en entrevista con SIETE24 Noticias.

El especialista señaló que sólo tres por ciento de los pacientes que requieren cuidados paliativos tiene acceso a ellos. Indicó que existen 120 equipos por millón de habitantes y apenas seis pediátricos.

Aréchiga también alertó sobre la falta de formación médica. Dijo que sólo 13 de 109 escuelas de medicina incluyen cuidados paliativos en sus programas.

“La ley sin recursos es letra muerta”, afirmó el médico, al señalar la necesidad de presupuesto y equipos interdisciplinarios.

El foco en la atención y el acompañamiento

En el debate público, organizaciones médicas han insistido en fortalecer los cuidados paliativos. La presidenta del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte, Luz Adriana Templos, señaló que el problema no es la vida, sino el dolor no atendido.

“La gente no quiere que le quiten la vida; lo que quiere es no sufrir”, declaró Templos en un pronunciamiento difundido por SIETE24 Noticias.

Las declaraciones de Yolanda Andrade colocan el tema en la conversación pública. La conductora rechazó la eutanasia y confirmó que seguirá tratamientos y cuidados paliativos.

Mientras continúan los debates legislativos y médicos, Andrade mantiene su postura. Dijo que su atención está en el tratamiento, la comunicación con sus médicos y el acompañamiento cotidiano.

