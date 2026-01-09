Entretenimiento
Yolanda Andrade se aferra a la vida tras padecer ELA y apuesta por cuidados paliativos
Ciudad de México.- Yolanda Andrade confirmó que vive con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y pidió frenar los rumores sobre su salud.
La conductora dijo que seguirá tratamientos y cuidados paliativos, y rechazó versiones sobre eutanasia.
La presentadora habló luego de semanas de especulaciones en redes sociales.
Explicó que el diagnóstico tardó porque sus síntomas se confundieron con la enfermedad de Lyme. Dijo que hoy su prioridad es la atención médica y el acompañamiento diario.
Yolanda Andrade aclara rumores sobre su salud
A partir del tercer mes tras hacer público el diagnóstico, los rumores se intensificaron. Uno de ellos aseguraba que la conductora planeaba recurrir a la eutanasia. Andrade lo negó en entrevista.
“Otra cosa que quiero aclarar es que no me voy hacer la eutanasia, ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso porque Dios es muy generoso conmigo, solo Dios sabe cuándo es el momento”, declaró en entrevista para el programa “En Shock”, a través de plataformas digitales.
La conductora también salió al paso de versiones que involucraban a su familia. En redes sociales se afirmó que su hermana y su cuñado controlaban sus decisiones. Andrade lo desmintió en un video publicado en su cuenta de Instagram.
“Sergio no me secuestró, para nada. Sergio no maneja mi dinero. Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, afirmó en un video compartido en Instagram.
En la misma conversación, explicó que mantiene comunicación constante con personas cercanas. Dijo que habla todos los días con Thalía, quien comprende su proceso por haber enfrentado Lyme.
¿Qué implica vivir con Esclerosis Lateral Amiotrófica?
La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.
Provoca pérdida gradual de fuerza muscular y dificultades para moverse y hablar.
De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la muerte de las neuronas motoras impide al cerebro controlar los músculos.
No tiene cura, pero existen tratamientos para atender síntomas.
La institución describe dos tipos principales: bulbar, que afecta la voz y músculos de la boca; y medular o espinal, que debilita las extremidades. Los síntomas varían entre pacientes.
Cuidados paliativos frente al debate de eutanasia
El caso de Yolanda Andrade se da en medio de un debate legislativo, en el que especialistas y legisladores han señalado que el acceso a cuidados paliativos sigue siendo limitado.
En entrevista con SIETE24 Noticias, el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, advirtió que presentar la eutanasia como opción refleja fallas del sistema de salud.
“Plantear como opción al sufrimiento humano la muerte nos deshumaniza y muestra el fracaso del sistema de salud; debería dedicar recursos a quienes más lo necesitan”, declaró Ramírez Barba.
El legislador recordó que la Ley General de Salud contempla la voluntad anticipada y el acceso a cuidados paliativos para evitar tratamientos desproporcionados.
“Elegir la eutanasia es una derrota del sistema de salud”, afirmó el diputado, al señalar la falta de atención médica integral y de cuidados paliativos.
Acceso limitado a cuidados paliativos en México
El doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas, coordinador del equipo hospitalario de cuidados paliativos y dolor del Hospital General de Occidente, advirtió que México no está preparado para debatir la eutanasia.
“Sin una red nacional de cuidados paliativos, el país corre el riesgo de abordar la muerte asistida sin garantizar atención integral”, explicó Aréchiga en entrevista con SIETE24 Noticias.
El especialista señaló que sólo tres por ciento de los pacientes que requieren cuidados paliativos tiene acceso a ellos. Indicó que existen 120 equipos por millón de habitantes y apenas seis pediátricos.
Aréchiga también alertó sobre la falta de formación médica. Dijo que sólo 13 de 109 escuelas de medicina incluyen cuidados paliativos en sus programas.
“La ley sin recursos es letra muerta”, afirmó el médico, al señalar la necesidad de presupuesto y equipos interdisciplinarios.
El foco en la atención y el acompañamiento
En el debate público, organizaciones médicas han insistido en fortalecer los cuidados paliativos. La presidenta del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte, Luz Adriana Templos, señaló que el problema no es la vida, sino el dolor no atendido.
“La gente no quiere que le quiten la vida; lo que quiere es no sufrir”, declaró Templos en un pronunciamiento difundido por SIETE24 Noticias.
Las declaraciones de Yolanda Andrade colocan el tema en la conversación pública. La conductora rechazó la eutanasia y confirmó que seguirá tratamientos y cuidados paliativos.
Mientras continúan los debates legislativos y médicos, Andrade mantiene su postura. Dijo que su atención está en el tratamiento, la comunicación con sus médicos y el acompañamiento cotidiano.
GDH
Cine
“Familia en Renta”, el estreno ideal para cerrar las vacaciones en familia
Una historia sobre la soledad y la necesidad de afecto
Ciudad de México.- Este fin de semana marca el cierre de las vacaciones escolares y no hay mejor manera de despedir el descanso que una visita al cine, “Familia en Renta”, la nueva producción de Brendan Fraser, dirigida por la realizadora japonesa HIKARI.
¿De qué trata “Familia en renta”?
La película nos presenta a Phillip (Fraser), un actor estadounidense y que, ante la necesidad de empleo, se une a una agencia de “familias de alquiler” en Tokio. Este negocio, aunque parezca ciencia ficción, es una realidad extendida en Japón con más de 300 agencias activas donde se puede rentar desde un amigo para ir al cine, hasta un esposo para “probar” la vida conyugal por un día.
El viaje cultural de Brendan Fraser
Para Fraser, ganador del Oscar, este papel no fue simplemente un trabajo actoral más tras su éxito en La Ballena. El actor se instaló en Tokio semanas antes del rodaje para vivir la ciudad como un local, conversando con desconocidos. Lo que más impactó al actor fue la estructura social japonesa y su respeto por la infancia y la comunidad.
Fraser compartió en una entrevista de la producción lo que aprendió de la familia en tierras niponas:
“Hay una comprensión inherente de que educar a los niños es responsabilidad de todos. Esa comprensión automática de brindarles cuidado es algo que realmente me conmovió de Japón. Adoro Tokio. Sus costumbres culturales y educadas, su practicidad y conveniencia, y su fuerte sentido de familia y comunidad. Hay algo especial en descubrir lo que haces y hacerlo bien”.
El actor asegura que esta experiencia le enseñó no solo a entender una cultura ajena, sino a profundizar en valores personales: “En Japón aprendí cómo respetar a la gente, cómo respetarse a sí mismo”.
Padres falsos, emociones reales: La visión de HIKARI
La directora HIKARI comenzó a investigar esta industria en 2018, descubriendo que el auge de rentar personas nace de la soledad y la falta de apertura hacia la terapia profesional en Japón. En la película, Phillip es contratado para ser el padre de una niña resentida, con la que termina estableciendo una relación afectuosa como si fuera su verdadero padre.
El personaje termina interpretando a un periodista para acompañar a un actor veterano (interpretado por Akira Emoto) que está perdiendo la memoria, estableciendo un vínculo que trasciende el contrato económico.
HIKARI explica que, aunque el servicio se pague, el impacto emocional es auténtico:
“Cada persona con la que hablé buscaba conexión. Aunque estén pagando por el servicio, encuentran una amistad en esas dos o tres horas que comparten. Y los actores que interpretan a esas personas sustitutas también están 100% comprometidos en la relación y encuentran su propia conexión en la comunidad. Los roles pueden ser falsos, pero la emoción es real”.
Para la realizadora, el cine es una herramienta para sanar. “¿Cómo puedo como directora ofrecer a la audiencia una perspectiva nueva sobre cómo ver el mundo? Porque creo que una manera de hacer del mundo un lugar mejor es contar historias que nos ayuden a comprendernos mutuamente”, señala.
“Familia en Renta” nos recuerda que, a pesar de las barreras culturales o la tecnología, la necesidad de pertenencia y de conexión humana es universal.
Es una oportunidad perfecta para que padres e hijos conversen sobre el valor de la comunidad y la importancia de estar presentes para los demás, consideró Brendan Fraser en las notas de producción. La película ya se encuentra disponible en las principales salas de cine.
npq
Entretenimiento
Samuel Adrián analiza el final de Stranger Things y advierte sobre mensajes dirigidos a la infancia
El mensaje oculto
El cierre de Stranger Things ha generado debate no solo por sus giros narrativos, sino por los mensajes que, según diversos analistas, quedan implícitos en su temporada final. Uno de ellos es Samuel Adrián, quien en un video ampliamente difundido en redes sociales realiza una lectura crítica del desenlace de la serie y de ciertos elementos que, desde su perspectiva, merecen atención social.
En su análisis, Samuel Adrián sostiene que la última temporada expone dos ejes centrales: por un lado, la forma en que la industria del entretenimiento incorpora temas ideológicos dentro de narrativas dirigidas a públicos jóvenes; y por otro, un mensaje final sobre responsabilidad personal que emerge, de manera paradójica, desde la voz del antagonista principal de la historia.
La infancia como eje narrativo y simbólico
Samuel Adrián explica que Stranger Things presenta una historia en la que un grupo de niños enfrenta un mal que trasciende su mundo cotidiano. Sin embargo, subraya que en la temporada final se revela que el llamado “Upside Down” funciona como un puente hacia una entidad más antigua y poderosa, cuyo plan depende del uso de niños como piezas clave.
De acuerdo con su lectura, este elemento narrativo no es menor. Samuel Adrián destaca que el villano de la serie, Vecna, justifica la elección de niños al describirlos como seres más moldeables y vulnerables, lo que —según él— abre una reflexión sobre por qué ciertos mensajes culturales ponen especial énfasis en audiencias infantiles y adolescentes.
La elección de los niños y la idea de un mundo “reconfigurable”
En su análisis, Samuel Adrián pone especial énfasis en una escena reveladora de Stranger Things. Señala que el propio antagonista de la serie explica que eligió a los niños secuestrados porque son más fáciles de moldear, más frágiles y más influenciables, tanto en lo físico como en lo mental. Desde su lectura, esta justificación narrativa abre una reflexión más amplia sobre por qué ciertos mensajes culturales ponen su atención de forma reiterada en la infancia.
Samuel Adrián sostiene que, de manera involuntaria, la serie deja ver una lógica que también observa en la cultura contemporánea: la búsqueda por influir en la formación del criterio antes de que este se consolide. En el video, afirma que esto explicaría por qué temas identitarios aparecen de forma constante en contenidos dirigidos a niños y jóvenes —desde producciones audiovisuales y libros, hasta redes sociales y otros espacios formativos—, no como un elemento secundario, sino como un mensaje central.
Según su análisis, el riesgo no está en la existencia de personajes diversos, sino en la carga simbólica que se les asigna y en el impacto que esto puede tener en audiencias que aún están construyendo su identidad. Como ejemplo, menciona la posibilidad de que un niño interprete estos mensajes como aspiracionales, antes de contar con herramientas críticas suficientes para comprenderlos en su contexto.
Identidad, narrativa y controversia
Uno de los puntos más señalados por Samuel Adrián es la decisión de centrar parte del clímax emocional de la temporada en la revelación de la orientación sexual de uno de los personajes principales. En su análisis, afirma que esta escena adquiere un peso simbólico que, a su juicio, desplaza el conflicto central de la historia.
Samuel Adrián también retoma declaraciones del actor que interpreta al personaje, quien en entrevistas describió la orientación sexual como un “superpoder”, mensaje que —según el analista— fue presentado explícitamente como positivo para los niños. Desde su perspectiva, esto evidencia una intencionalidad discursiva que va más allá del desarrollo narrativo tradicional.
El mensaje sobre responsabilidad personal
Más allá de la controversia, Samuel Adrián identifica un elemento que considera relevante y necesario: el discurso del antagonista sobre la responsabilidad individual. En el momento decisivo, el villano rechaza explicaciones basadas únicamente en el pasado o en el dolor sufrido y asume que sus actos fueron fruto de decisiones conscientes.
Para Samuel Adrián, este punto contrasta con una cultura que, según él, tiende a explicar toda conducta desde el victimismo. En su lectura, la serie plantea que comprender las heridas es importante, pero que la transformación solo ocurre cuando existe responsabilidad sobre las propias acciones.
El papel de padres y cuidadores
En la parte final de su reflexión, Samuel Adrián subraya que, más allá de las producciones audiovisuales, la responsabilidad principal recae en padres, madres y cuidadores. Señala que no basta con criticar los contenidos, sino que es necesario acompañar, educar, escuchar y poner límites, especialmente en una etapa en la que la identidad aún se está formando.
Su mensaje concluye con una distinción clara: su crítica no se dirige a personas, sino a lo que considera un uso ideológico de narrativas dirigidas a la infancia, insistiendo en que el bien —afirma— se construye a través de acciones y responsabilidad, no solo desde discursos identitarios.
npq
Entretenimiento
¡El Chapulín ya tiene familia! ¿Quiénes son Los Colorado?
No contaban con su astucia
Ciudad de México. – ¡No contaban con su astucia! El universo de El Chapulín Colorado se expande este 2026 con Los Colorado, la nueva serie animada producida por Roberto Gómez Fernández, hijo del creador Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, que presenta al héroe más querido de América Latina en una nueva faceta: como padre de familia.
La serie combina acción, humor y vida familiar, llevando el clásico mensaje de nobleza y valentía a nuevas generaciones, expresó el productor Roberto Gómez Fernández.
“Queremos que las nuevas generaciones conozcan a los héroes con los que crecieron sus padres”.
Una familia de héroes cotidianos en Ciudad Caótica
En esta historia, el Chapulín Colorado no solo enfrenta villanos, sino también los desafíos del hogar. Junto a su esposa Susana Alegría, sus hijos Lina y Bobby, y la inconfundible Doña Luisa, el héroe vive un equilibrio entre salvar al mundo y mantener la armonía familiar.
El Chapulín Colorado aún es torpe, temeroso pero valiente a su manera. Ahora, además de combatir el crimen, debe aprender a ser un buen esposo e inspirar a sus hijos.
TE RECOMENDAMOS: Ya puedes visitar a los pingûinos chilangos que nacieron en Navidad
¿Quiénes son Los Colorado?
- Susana Alegría de Colorado es la esposa y el corazón del hogar: emprendedora, optimista y apasionada por el fútbol.
- Lina, la hija adolescente, enfrenta los cambios propios de su edad mientras lidia con los efectos de la Chiquitolina.
- Bobby, de 10 años, es curioso, fanático del fútbol y experto en tecnología.
- Doña Luisa, la abuela, conserva el toque de comedia mexicana con su carácter fuerte y su legendaria chancla.
El equipo se completa con el Profesor Inventillo, científico e inventor de confianza del Chapulín, quien crea sus gadgets y colabora en sus aventuras interdimensionales.
Villanos, humor y aventuras familiares
La serie introduce a una nueva generación de villanos, desde el temible Dr. Cerebrok y el gánster Tripaseca, hasta piratas, hechiceras y científicos desquiciados. Todos pondrán a prueba la astucia y el corazón de los Colorado en Ciudad Caótica, el escenario donde lo cotidiano se mezcla con lo heroico.
Una serie para toda la familia
Estrenada los primeros días de este año, Los Colorado cuenta con 10 episodios y se transmite semanalmente por Cartoon Network y HBO Max. Cada capítulo explora un nuevo desafío donde los protagonistas descubren sus propios “dones”: virtudes humanas como la empatía, la generosidad y la valentía.
Más allá de los golpes con el Chipote Chillón, la serie propone un mensaje de unidad familiar, resiliencia y humor frente a las adversidades, consolidando el legado del héroe que conquistó el corazón de millones.
Producida por THR3 Media y Huevocartoon para Warner Bros. Discovery, Los Colorado reinterpreta con animación 3D el espíritu original del Chapulín, mantiene el humor blanco y las enseñanzas familiares que lo convirtieron en un símbolo cultural.
npq
Cultura
Lo que no sabías de los Reyes Magos
Ciudad de México.- Los Reyes Magos son, quizás, el grupo de personajes más enigmáticos de la narrativa bíblica. Su llegada a Belén marca uno de los momentos más esperados de la temporada navideña y la ilusión máxima de millones de niños cada 6 de enero, Día de Reyes. Sin embargo, mucho de lo que creemos saber sobre ellos pertenece más a la tradición popular y al arte que al texto sagrado.
Aunque su aparición en las Escrituras es breve, la figura de los Reyes Magos ha cautivado la imaginación cristiana por siglos. Philip Kosloski recupera para Aleteia lo qué realmente está escrito en el Evangelio sobre estos sabios de Oriente.
Estos son cinco datos clave que han cambiado con la tradición a lo largo de los siglos:
Su única aparición es en el Evangelio de Mateo
A pesar de su enorme popularidad, los magos no aparecen en todos los textos bíblicos, solo el Evangelio de Mateo narra su llegada: “Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí que unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén”.
Llegaron años después del nacimiento
La iconografía clásica los muestra junto a los pastores frente al pesebre, pero los historiadores coinciden en que llegaron años después del nacimiento de Jesús. Se estima que el encuentro ocurrió entre uno y tres años más tarde. Esto explica por qué el rey Herodes mandó matar a todos los niños varones menores de dos años, intentando asegurar el fin del “Rey de los Judíos”.
¿Eran realmente tres?
La Biblia no especifica cuántos eran. El relato simplemente menciona a “unos sabios”. La tradición estableció que eran tres basándose únicamente en el número de regalos ofrecidos: oro, incienso y mirra. Sin embargo, pudo tratarse de una caravana mucho más numerosa de viajeros y eruditos.
El origen de sus nombres
¿Melchor, Gaspar y Baltasar? Estos nombres no aparecen en la Biblia. Fueron asignados por los primeros cristianos siglos después para darle identidad a la historia. Según el padre Dwight Longenecker en su obra The Mystery of the Magi, las denominaciones variaron según la región:
- En Alejandría: Bithisarea, Melichior y Gathaspa.
- Cristianos etíopes: Hor, Karsudan y Basanater.
- Armenios: Kagpha, Badadakharida y Badadilma.
¿Eran reyes?
Aunque hoy los llamamos “Reyes Magos”, el relato original se refiere a ellos como “magoi” (sabios o astrólogos). No hay mención alguna a que poseyeran títulos reales. Eran hombres de ciencia de la época, probablemente de origen persa o babilonio, dedicados al estudio de los astros.
La estrella de Belén: ¿Fenómeno astronómico?
El Evangelio de Mateo afirma que fueron guiados por una estrella. Si bien para la fe es un milagro, muchos astrónomos sugieren que pudo tratarse de un fenómeno celeste real, como una conjunción planetaria o una supernova, que captó la atención de estos observadores del cielo y los motivó a emprender el viaje hacia Judea.
npq
TE PUEDE INTERESAR: Que simboliza la Rosca de Reyes?
npq
