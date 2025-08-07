Historias que Conectan
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
La semilla del futuro
Ramos Arizpe, Coahuila.– “Lo que inició con palas y árboles, se convirtió en una misión”, dijo Alex Martínez; al entregar un árbol más de los miles sembrados por la cuadrilla y vecinos de Urbi, una colonia marcada por el abandono urbano.
Hace algunos años, Alex caminó entre terrenos áridos y decidió actuar.
Formó una brigada ciudadana de reforestación. Hoy, esa cuadrilla ha sembrado miles de árboles de diversas especies endémicas de la región. Su trabajo no solo cambió el paisaje. También despertó sentido de comunidad.
Incluso su proyecto lo ha replicado en otros estados del norte del país que fueron afectados por incendios que dañaron grandes extensiones de bosques.
¿Qué sucedió en Urbi?
La colonia Urbi presentaba condiciones de abandono y escasa vegetación. En respuesta, Alex Martínez y varios vecinos y familias comenzaron a plantar árboles por iniciativa y recursos propios.
Lo que empezó como un gesto solitario se convirtió en un movimiento local.
Sin apoyo institucional, lograron transformar zonas secas en espacios verdes. Los árboles ahora ofrecen sombra, vida y esperanza.
Cada siembra reúne a jóvenes, adultos y niños. El proyecto creció con voluntad colectiva y materiales sencillos: palas, tierra y agua.
La brigada no solo restaura un entorno ecológico. También construye vínculos entre generaciones. La reforestación se volvió una herramienta educativa.
“Queremos enseñar a los niños lo que es el respeto y el trabajo en equipo”, expresó Paulina Montes, integrante del equipo.
La experiencia deja una huella emocional en quienes participan en esta labor.
Por su parte, Raymundo Galicia explica: “Sientes algo muy grande cuando ves a alguien estacionarse bajo la sombra del árbol que tú sembraste”.
Una comunidad que ahora es color verde.
Hoy, Urbi es un lugar que cambia su paisaje. Niños juegan bajo los árboles. Vecinos conversan donde antes había tierra seca. La sombra se volvió punto de encuentro.
Alex lo resume sin rodeos: “No necesitamos dinero para hacer el bien. Solo voluntad”. La brigada continúa activa, sembrando árboles y conciencia colectiva.
En un mundo marcado por el desgaste ambiental, esta historia y ejemplo de que una acción sencilla puede florecer en cambio duradero, principalmente en los niños que crecerán en un ambiente más sano.
ARH
Deportes
Fray Tormenta, el sacerdote luchador que inspiró a jóvenes y al Papa Juan Pablo II
Ciudad de México.— No hay máscaras suficientes para ocultar una historia, tejida entre calles peligrosas, sotanas, sudor, sangre y una voluntad indomable que nunca ha cedido a la derrota. Si le preguntan qué elegiría hoy, si la Iglesia o la lucha libre, el padre Sergio Gutiérrez Benítez responde sin titubeos: “Fray Tormenta no hubiera existido sin ser sacerdote”.
De la oscuridad a la vocación: una confesión que cambió su destino
Sergio Gutiérrez Benítez nació en Hidalgo, dentro de una familia numerosa y pobre, su infancia quedó marcada por la violencia y la calle. Pronto cayó en las drogas, el alcohol y el crimen. Su madre vivía con el alma en vilo, temiendo cada día que no regresara. Pero algo dentro de él se rebeló. Un día cruzó las puertas de una iglesia buscando auxilio. El sacerdote lo echó. No era un centro de rehabilitación, le dijeron.
Lejos de rendirse, se inscribió en el seminario. Tuvo la oportunidad de viajar a España y Roma, estudió filosofía y teología, convencido de que su vida debía servir para redimir a quienes, como él, conocían el infierno desde dentro.
Comenzó a trabajar con drogadictos, prostitutas y criminales, aún sin ser sacerdote, con una pasión que crecía con cada historia de sufrimiento. Fue la muerte de uno de sus “cachorros”, un joven que le rogó una confesión en sus últimos suspiros, lo que finalmente lo llevó a recibir el orden sacerdotal.
Escolapio de corazón: enseñar y amar a los más pobres
Fray Tormenta es miembro de la Orden de los Escolapios, también conocida como Escuelas Pías, una congregación fundada en Roma por San José de Calasanz en 1597. Su misión es clara: brindar educación integral y gratuita a niños y jóvenes pobres. Formar personas en valores, inteligencia y fe.
Esta vocación educativa se refleja en cada paso que dio el padre Sergio, quien convirtió su Casa Hogar en una escuela de vida para menores marginados. La pedagogía escolapia no se limita al aula, se encarna en el amor concreto a los más débiles.
Lucha libre: el camino inesperado para mantener viva su misión
Con la Casa Hogar fundada, pero sin dinero para sostenerla, el padre Sergio encendió el televisor y vio la película El Señor Tormenta, en la que un sacerdote se vuelve luchador para ayudar a los pobres. Entendió de inmediato lo que debía hacer.
Así nació Fray Tormenta: “Fray” por su vocación, “Tormenta” por el personaje de la película. Entrenaba desde las cuatro de la mañana, luego atendía su parroquia. Era un camino dificil, pero necesario.
Diseñó su máscara con amarillo por la energía que requería su lucha y rojo por la sangre que estaría dispuesto a dar por sus hijos. Al principio, su doble vida era un secreto. Pero cuando Huracán Ramírez descubrió su identidad, todo cambió. El personaje ganó popularidad. El sacerdote enmascarado era ahora un símbolo internacional.
Más que un personaje, un testimonio vivo de amor por los niños
Fray Tormenta nunca fue un show. Fue una estrategia desesperada de un sacerdote real que quería alimentar y educar a niños sin futuro. Convirtió el ring en un altar alternativo. Su historia inspiró películas como Nacho Libre, que ayudó con recursos a renovar su Casa Hogar, videojuegos y hasta bendiciones papales. Cuando conoció al Papa Juan Pablo II le dijo “soy Fray Tormenta”, el pontífice respondió “el luchador”.
LEE “No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
Lo suyo fue también resistencia ante la incomprensión. Un obispo le pidió que dejara la lucha libre. Le recordó que Jesús enseñó a poner la otra mejilla. Pero Fray Tormenta, fiel a su conciencia, respondió con su ejemplo. Su lucha era por vidas humanas concretas.
Entre Dios y los hombres: una vida entregada sin reservas
La vida de Fray Tormenta no es una anécdota pintoresca. Es un retrato humano de la entrega sin cálculo. Su figura desafía los moldes, porque no cabe en estereotipos. Su valor no radica en la fama sino en la coherencia de quien convirtió su historia en una respuesta concreta al sufrimiento de los niños.
En su propia voz, reconoce que si algo le debe, es a Dios que lo llamó y a la máscara que le permitió seguir fiel a ese llamado.
ebv
Historias que Conectan
Doña Ángela: la mujer que desde su rancho conquistó corazones con sabor a hogar
Cocinar con el alma: una historia que nace desde el fogón familiar
Un canal sin pretensiones, pero con millones de vistas
No hay luces de estudio ni escenarios montados. Tampoco guiones ni ediciones sofisticadas. Solo una cocina de barro, una estufa de leña, y una voz serena que dice: “Hoy vamos a preparar unos frijoles refritos como los hacía mi mamá”.
Así es Doña Ángela, una mujer michoacana que, con su canal “De Mi Rancho a Tu Cocina”, ha logrado algo que muchos buscan y pocos logran: entrar a los hogares y al corazón de millones.
Todo comenzó en 2019, cuando su hija le propuso grabar sus recetas tradicionales para que más personas aprendieran a cocinar “como antes”. Lo que parecía un gesto familiar, pronto se convirtió en un fenómeno viral. Su primer video alcanzó miles de vistas en días y, poco a poco, Doña Ángela se volvió un símbolo de autenticidad.
El rancho, la milpa y la esencia de lo cotidiano
Desde su hogar en Ario de Rosales, Michoacán, Doña Ángela muestra con sencillez cómo preparar tortillas a mano, mole, sopes, calabacitas, atole, tamales y muchos otros platillos de la cocina tradicional mexicana.
Pero lo que realmente transmite no es solo una receta. Es una forma de vida. Un legado que habla de trabajo, de raíces, de comunidad.
La receta más fuerte: humildad, amor y tradición
Cada vez que Doña Ángela cocina, se nota algo especial: lo hace desde el corazón. No hay poses, no hay prisa. Lo suyo es compartir. Mostrar. Enseñar.
Y por eso ha sido reconocida por medios nacionales e internacionales, incluida la revista Forbes México, que la incluyó entre las 100 mujeres más poderosas del país.
Más que recetas: valores que se heredan, no se enseñan
Lo que verdaderamente nutre: el amor a lo que se hace
En tiempos donde todo parece ir rápido, ver a Doña Ángela moler chile en molcajete o poner el comal sobre leña es casi un acto de resistencia.
Ella nos recuerda que el amor está en los detalles, en el tiempo que se dedica a los demás, y en el sabor que solo da una comida hecha con intención.
De madre a hijos, de generación en generación
Las recetas que Doña Ángela comparte no están escritas en ningún recetario. Viven en su memoria, en lo que aprendió viendo a su madre y a su abuela.
Y ahora, gracias a su canal, esas recetas siguen vivas. No solo en su familia, sino en miles de hogares que han vuelto a cocinar juntos.
La comida como puente entre el pasado y el presente
Cada platillo que prepara es un puente entre generaciones. Es un recuerdo activado. Un aroma que nos lleva de regreso a casa, a los domingos con la abuela, a las cocinas donde el cariño se servía en cazuela de barro.
Una voz sin micrófono que inspira a miles de mujeres
Ser mujer sin discursos, pero con propósito
Doña Ángela no necesita levantar la voz para inspirar. Su fuerza está en su ejemplo. En su trabajo diario. En su forma de honrar lo que ha recibido y de compartirlo sin esperar nada a cambio.
El impacto real de ser auténtica
En un mundo donde muchos luchan por ser virales, Doña Ángela se volvió viral sin quererlo. Simplemente siendo ella. Y eso, en sí mismo, es una gran lección.
Su comunidad digital como una gran mesa compartida
Hoy, millones de personas la siguen. Y lo hacen no solo por aprender a cocinar, sino porque la sienten cercana. Como una tía, una madre, una abuela que, desde su rancho, nos dice: “Aquí tienes un lugar en mi mesa”.
Conclusión: el verdadero ingrediente es el corazón
En tiempos donde la tecnología domina, donde todo parece impersonal, Doña Ángela nos recuerda que lo esencial sigue estando en lo humano.
Su historia no es solo de éxito en redes, es un testimonio de que los valores, la familia, el trabajo con amor y la tradición bien vivida siguen teniendo un lugar en el corazón del mundo.
Y es justamente eso lo que conecta con miles: su sencillez, su fe en lo cotidiano, su forma de decir con una sonrisa que lo más valioso no es lo que tienes, sino lo que compartes.
Síguela y lleva un pedacito de rancho contigo
Si esta historia tocó tu corazón, no te quedes solo con las palabras. Ve y conoce más de Doña Ángela, sus recetas y su hermosa manera de vivir.
Aquí te dejamos sus redes para que la sigas y compartas su sabor, su sabiduría y su calidez:
- 🟣 YouTube: De Mi Rancho a Tu Cocina
- 📸 Instagram: @de_mi_rancho_a_tu_cocina
- 📘 Facebook: De Mi Rancho A Tu Cocina Oficial
- 🎵 TikTok: @_demiranchotucocina
Descubre en cada video un recordatorio de que cocinar también es una forma de amar.
Preguntas frecuentes sobre Doña Ángela y su legado
¿Quién es Doña Ángela y por qué es famosa?
Doña Ángela es una mujer originaria de Michoacán que comparte recetas tradicionales mexicanas en su canal “De Mi Rancho a Tu Cocina”, con millones de seguidores.
¿Dónde vive Doña Ángela?
Vive en Ario de Rosales, Michoacán, desde donde graba sus videos en su cocina tradicional con leña, barro y mucho corazón.
¿Por qué ha tenido tanto éxito su canal?
Porque ofrece recetas auténticas, presentadas con humildad y amor. Su estilo cercano ha conectado con personas de todas las edades.
¿Qué valores transmite Doña Ángela con su contenido?
Transmite respeto por la tradición, amor por la familia, sencillez, trabajo con sentido y gratitud por lo que se tiene.¿Puedo aprender a cocinar con sus videos aunque nunca haya cocinado antes?
¡Sí! Sus vídeos están pensados para todo público. Explica con calma y con ingredientes sencillos, como si te lo enseñara una abuela.
ebv
Deportes
“La amistad verdadera se cultiva en silencio”: Sergio Dipp habla con el corazón sobre familia, amistad y lealtad
Ciudad de México.— En tiempos donde todo se comenta y se juzga, el periodista deportivo Sergio Dipp compartió una reflexión íntima sobre su vida, sus valores y la amistad profunda que lo une con el futbolista Javier “Chicharito” Hernández, luego de la controversia que envolvió al delantero por sus declaraciones sobre las mujeres.
Pensar antes de hablar, y callar cuando hace falta
Sergio Dipp dejó en claro que no es portavoz de nadie, ni siquiera de uno de sus mejores amigos. Afirmó que vivimos en una época donde las palabras tienen peso, y que es necesario ser cuidadosos con lo que se dice. Pero también recordó que no todo lo que pensamos debe decirse.
El valor de encontrar a quien camina contigo
Más allá del contexto mediático, Dipp decidió hablar desde su experiencia de vida. Compartió que durante muchos años buscó a una mujer que quisiera compartir no solo el amor, sino también el trabajo, el hogar y la crianza de los hijos en igualdad de condiciones. Hoy, dijo sentirse afortunado por haberla encontrado y formar una familia con ella y sus dos hijos. Con palabras sencillas, reafirmó la importancia de construir un hogar con compromiso mutuo y entrega diaria.
Amistad que no se niega
Sin rodeos, el periodista afirmó que Javier Hernández es uno de sus mejores amigos. No como figura pública, sino como persona cercana que ha tenido un lugar especial en su vida. En un momento en el que muchos se apartan cuando hay escándalo, Dipp reafirmó su lealtad sin justificar ni aplaudir, sino simplemente reconociendo el lazo humano que los une. Lo que tenía que decirle como amigo, afirmó, ya se lo dijo en privado.
Una voz serena en medio del ruido
En un entorno dominado por juicios rápidos y declaraciones explosivas, Sergio Dipp optó por el tono reflexivo. No para defender ni atacar, sino para recordar que hay cosas más profundas que los titulares: la amistad auténtica, la búsqueda de una familia sólida, la capacidad de hablar con el corazón sin necesidad de gritar. Su mensaje no fue una respuesta al escándalo, sino un recordatorio de que los valores no se improvisan, se viven.
ebv
Historias que Conectan
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
De las redes sociales a la acción en Ramos Arizpe y Saltillo
Ciudad de México.- “¿Cómo puedes ver algo así y no hacer nada?”, se preguntó Alex Martínez al ver a una mujer enseñando a escribir a varios niños en condiciones vulnerables en un tejabán (que es o cobertizo construido sobre palos y tablones). No tenían escuela, ni techo firme, ni futuro claro. Ese momento definió un antes y un después en su vida.
Alex —empresario, docente y ambientalista— decidió construir una escuela desde cero para niñas y niños olvidados por el sistema. Hoy, esa aula improvisada alberga esperanza, conocimiento y comunidad.
Su historia es una lección de humanidad en tiempos de indiferencia.
Nacido en Coahuila, Alex Martínez es un hombre de múltiples roles: padre, esposo, maestro universitario, creador de contenido, político accidental y activista convencido.
A lo largo de su vida, ha enfrentado el reto de equilibrar su faceta profesional con su familia. “Si algo divide a mi familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, dijo durante una entrevista exclusiva con siete24 noticias.
Alex no proviene de privilegios. Creció en una familia modesta donde aprendió el valor del esfuerzo.
Recuerda cómo sus padres, ambos maestros jubilados, pasaban noches enteras preparando clases para estudiantes que ni siquiera eran sus hijos. Esa entrega marcó su vocación.
Criar con amor: la paternidad como motor
Alex habla con emoción cuando menciona a su hija Silvana. “Lo que más deseo es que sepa su valor, que no tenga miedo de ser amada”, confesó.
En su hogar, la crianza positiva es una prioridad.
Él y su esposa Areli han establecido reglas claras: respeto, autenticidad y comunicación constante.
“Uno de nuestros propósitos como pareja es sanarnos, incluso de heridas que no nos hicimos”, explicó.
Pese a la exposición pública que conlleva su activismo, la pareja ha aprendido a filtrar las opiniones externas. “La mayoría te exige ser mejor persona, y esa es una buena presión”, reconoció.
Un aula donde antes no había nada.
La escuela que Alex fundó nació de la urgencia. Una colonia marginada, olvidada por los gobiernos, albergaba a decenas de niños sin CURP, sin padres presentes y sin acceso a la educación e incluso provenientes de otros países por la migración que genera el estado al estar cercano a los Estados Unidos.
“Me dijeron: aquí los niños no van a la escuela porque no existen para el sistema”, recordó.
A partir de ahí, decidió donar su sueldo como regidor y reunir apoyos a través de sus redes. Compró materiales, pagó a una maestra y levantó un aula improvisada. Hoy, en ese espacio hay actividades escolares, desfiles patrios y, sobre todo, aprendizaje.
Gracias a esa iniciativa, las autoridades decidieron construir una escuela pública formal en la zona.
“Si un solo niño logra escapar del abandono gracias a esa aula, todo habrá valido la pena”, afirmó.
Compromiso más allá de lo político.
Aunque ha tenido cargos públicos, Alex rechaza verse como político. Prefiere hablar de propósito. “La política no estaba en mis planes, pero me invitaron por mi trabajo ambiental”, dijo.
Desde esa trinchera, propuso que los regidores donaran sus sueldos a causas sociales. Pocos aceptaron, pero él lo hizo. Ha financiado tratamientos médicos, prótesis y, más recientemente, una iglesia comunitaria en la misma colonia donde construyó la escuela.
El cuidado de la casa común a través del medio ambiente.
Su compromiso con el medio ambiente también ha dejado huella. Como parte de sus acciones comunitarias, Alex ha sembrado miles de árboles de diversas especies entre las que destacan: fresnos, pinos, truenos, sombrillas chinas, flor de san pedro, maples, arces encinos; plantados en diversas zonas y estados del norte del país, buscando generar conciencia ecológica y recuperar espacios verdes para las futuras generaciones.
Apoyado por una cuadrilla de jóvenes que se identifican con sus valores. Ellos siembran a diario un promedio de 35 a 40 árboles diarios, esto después de mantenerlos bajo su cuidado por cinco años.
“No manejo presupuesto público, solo mi quincena. Pero si eso sirve para que alguien se sienta acompañado, vale todo”, aseguró.
Lo aprendido en casa: compartir, resistir, creer
En su relato, Alex comparte episodios que marcaron su identidad. Como cuando celebraba su cumpleaños junto a sus otros dos hermanos mayores para ahorrar, o cuando dormía sin ventanas en una casa en obra negra. Recuerda el frío, las cobijas donadas y el esfuerzo silencioso de sus padres.
También recuerda haber envidiado un coche que no tenía.
“Después entendí que debía esforzarme más. Reestructuré mis valores y comencé a dar lo mejor de mí”, explicó.
Fue así como se convirtió en líder estudiantil y consejero universitario.
Esa transformación personal ahora la transmite a otros jóvenes desde sus clases, sus redes y su activismo.
Una vida con propósito.
Alex encuentra en la fe un ancla para sus decisiones. “Hay cosas que están en manos de Dios y ahí están bien”, dice con convicción.
Hoy, además de la escuela que construyó, actualmente impulsa la edificación de un templo dentro de la misma comunidad.
“Después de educar a los niños, queremos ofrecer un lugar donde las familias hablen con Dios, donde sepan que no están solas”, explicó.
Cree que todo tiene un sentido. “A veces unos nacen con estrella, y otros tenemos que encontrárnosla. Pero todos merecen una oportunidad”, dice, mientras mira hacia su siguiente proyecto.
Un llamado a la empatía.
“Tenemos la responsabilidad de saber qué comunicamos”, advierte. Y cierra con un consejo que le dejó un amigo que ha trascendido: “No busques ser reconocido. Busca inspirar. Eso es mucho más bonito”.
ARH
