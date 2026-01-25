Armando Hernández: cuando tocar fondo no fue el final, sino el inicio

Hubo un tiempo en el que Armando Hernández no tenía un escenario, ni un foro, ni una llamada de producción esperando. Hubo un tiempo —poco conocido, incómodo, real— en el que vivió en la calle.
No es una frase ligera.
Es una etapa de su vida marcada por el frío, el hambre, la incertidumbre y la invisibilidad. Dormir donde se pudiera. Vivir al día. No saber qué iba a pasar mañana. Y aun así, no soltó lo único que sentía verdaderamente suyo: la actuación.
Armando no llegó al éxito por la vía rápida.
Su historia no es la del “descubrimiento milagroso”, sino la de la resistencia silenciosa.
Mientras muchos abandonan cuando el camino se vuelve cuesta arriba, él se mantuvo firme. Aceptó trabajos pequeños, castings sin respuesta, rechazos constantes. A veces había talento de sobra, pero no oportunidades. Oportunidades que parecían siempre llegar tarde… o no llegar.
Y, sin embargo, siguió.
El oficio como ancla
En la actuación encontró algo más que un sueño: un sentido.
No actuaba para ser famoso, actuaba para sobrevivir. Para expresarse. Para recordarse que su historia no terminaba ahí. Cada papel pequeño era una forma de decir: “sigo aquí”. Cada ensayo, una manera de no rendirse.
Con el tiempo, esa perseverancia comenzó a rendir frutos. Llegaron los personajes de carácter, los papeles intensos, los rostros que no se olvidan fácilmente. Armando Hernández se convirtió en ese actor que no necesita protagonizar para robarse la escena, porque su presencia es honesta.
La familia se apoya
En más de una ocasión, Armando Hernández ha repetido una frase sencilla, pero poderosa: “La familia se apoya”.
No como consigna, sino como convicción. Para él, la familia no es solo un refugio emocional, sino una red que sostiene cuando todo tiembla. Cuando no hay trabajo, cuando no hay certezas, cuando la vida empuja hacia el borde.
Esa idea —la de apoyarse unos a otros— fue clave en los momentos más duros de su vida. Y también lo ha sido en los momentos de crecimiento. Porque nadie sale adelante solo, y reconocerlo no es debilidad, es humanidad.
Su historia no se entiende sin esa mirada: la de alguien que aprendió que resistir es más posible cuando la familia se apoya, incluso en silencio, incluso desde lejos.
El papel que lo llevó al centro del escenario
Hubo un momento clave que marcó un antes y un después en su carrera: su interpretación en la bioserie de Julio César Chávez.
Ese proyecto lo acercó a una audiencia mucho más amplia, que permitió que muchos descubrieran la profundidad de su trabajo actoral. No era solo “otro personaje”, era una actuación construida desde la verdad, desde la observación y desde una sensibilidad que solo se forma cuando la vida también te ha puesto a prueba.
Para muchos, ahí fue cuando “apareció”. Para él, fue simplemente otro paso en un camino que llevaba años recorriendo.
Más allá del set: el hombre que también vuela
Poco se habla de otra faceta que define mucho de quién es Armando Hernández:
es piloto.
Volar no es un pasatiempo. Es disciplina, concentración, respeto por los procesos y conciencia del riesgo. No cualquiera se sienta en una cabina sabiendo que cada decisión importa. Y esa misma filosofía parece acompañarlo en la vida y en la actuación.
Quizá por eso entiende tan bien el valor del control… y también el de soltar.
Porque volar, como actuar —y cómo vivir—, exige preparación, pero también confianza.
De la calle al reconocimiento
El reconocimiento llegó, sí.
Pero no borró el pasado.
Y quizá por eso conecta tanto.
Porque su historia no habla solo de éxito, sino de dignidad. De caerse y levantarse sin aplausos. De atravesar momentos donde la vida parece haberse cerrado todas las puertas… y aun así insistir.
Hoy, Armando Hernández es un actor respetado, con una trayectoria sólida en cine y televisión. Pero su mayor logro no está solo en los créditos, sino en lo que representa: la prueba viva de que el origen no determina el destino.
Lo que su historia nos recuerda
La historia de Armando no inspira por lo que logró, sino por lo que no permitió que lo destruyera.
Nos recuerda que:
- Tocar fondo no te define,
- El talento sin constancia no basta,
- Y que a veces, resistir un día más, es ya una forma de victoria.
Porque hay historias que no necesitan adornos. Solo necesitan ser contadas.
Síguelo en redes sociales
La historia de Armando Hernández no solo se cuenta en la pantalla. También se comparte en el día a día, en reflexiones, proyectos y momentos que muestran al actor… y al ser humano detrás de cada personaje.
A través de sus redes sociales, Armando comparte fragmentos de su trabajo, experiencias personales y una mirada honesta sobre el oficio de actuar, la disciplina y la vida misma.
📲 Síguelo en sus cuentas oficiales:
- Instagram: donde comparte proyectos, ensayos, momentos personales y su pasión por volar
- X (antes Twitter): reflexiones breves, opiniones y diálogo con su comunidad
- Facebook: publicaciones sobre su trabajo actoral y apariciones en cine y televisión
Seguirlo es también acompañar una historia de perseverancia que sigue escribiéndose, dentro y fuera del escenario.
Deportes
Katia Itzel García: estudio, disciplina y arbitraje en la cima del futbol mundial
Ciudad de México.— Katia Itzel García Mendoza aprendió a leer el juego mucho antes de que el mundo volteara a verla. Entre aulas universitarias y canchas de futbol, su historia se fue construyendo con disciplina, estudio y decisiones firmes en un entorno donde cada silbatazo exige carácter. Hoy, cuando el calendario avanza hacia un año mundialista, su nombre aparece entre la élite del arbitraje internacional como reflejo de un camino recorrido sin atajos.
A inicios de enero, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol colocó a la árbitra mexicana en el sexto lugar del ranking mundial, una distinción que la convierte en la única representante de la Concacaf dentro del top 10 global. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y actual alumna de la Facultad de derecho en la UNAM y con trayectoria constante en escenarios nacionales e internacionales, García Mendoza llega a este reconocimiento cuando la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a perfilar a quienes impartirán justicia en el torneo más importante del futbol.
Sexta mejor árbitra del mundo
Katia Itzel García Mendoza se consolida en la élite del arbitraje profesional en un año que será mundialista. A inicios del presente mes de enero, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), nombró a la egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y árbitra profesional mexicana, como la sexta mejor árbitra del mundo, siendo además la única representante de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) dentro de esta lista de las 10 mejores árbitras del orbe.
Es así como la egresada de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, y actual alumna de la Facultad de Derecho, aparece por segunda ocasión consecutiva en el sexto lugar de las mejores árbitras del globo terráqueo, justo a unos meses de celebrarse la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 2026.
“La Universidad Nacional me brindó la posibilidad de acompañar mis estudios con el deporte y estoy muy agradecida con ello, porque, sin duda, una gran parte de lo que hoy soy es gracias a mi paso por esta casa de estudios”, aseveró Katia García durante la reinauguración de la cancha deportiva que lleva su nombre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el año que recién concluyó.
Estadios nacionales e internacionales
Con gafete internacional de la FIFA desde el 2019, Katia Itzel, quien fuera reconocida también en 2024 con el Premio Nacional de Deportes, cuenta en su palmarés con actuaciones constantes como árbitra central en la Liga MX Femenil, incluyendo finales, así como en partidos de la Liga MX varonil.
También ha jueceado en torneos internacionales como la Copa del Mundo Femenina en Nueva Zelanda 2023, en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la Copa de Oro de la Concacaf 2025, en el Mundial Sub-20 Chile 2025, entre otros. Su presencia se ha vuelto habitual en los escenarios más importantes del balompié global y local.
Lo anterior la perfila como una seria candidata, a formar parte de la nómina de árbitros que considere la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la cual comparten sede Canadá, Estados Unidos y México. Lo anterior junto con sus compatriotas y compañeras de tripleta arbitral, Karen Díaz y Sandra Ramírez.
Soñar en grande
“Cada uno tiene su camino, no dejen de enfocarse en sus metas hasta cumplirlas. Y después de alcanzarlas, vuelvan a soñar en grande. Nunca dejen de aprender y de combinar el conocimiento con la práctica de deporte, porque nos hace ser mejores personas”, compartió García Mendoza en un mensaje dirigido a los alumnos de la UNAM.
Asimismo, Katia Itzel García ha colaborado activamente con ONU Mujeres, como aliada en la lucha contra la violencia digital y por la igualdad de género en el deporte, particularmente en la campaña “Es real. #EsViolenciaDigital”, que visibiliza cómo el acoso, las amenazas y la difusión de contenido sexual no consentido en línea son violencia de género real y destaca la necesidad de denunciar y no normalizar estas agresiones.
Orgullo nacional
En noviembre pasado, Eduardo Brizio Carter, exárbitro profesional y analista de la cadena televisiva ESPN, presentó como información exclusiva una lista extraoficial de los árbitros centrales de la Concacaf que estarán en el Mundial 2026, en la cual apareció el nombre de Katia García. “Es un orgullo que una dama, representante de México, esté ahí”, expresó entonces Brizio Carter. De ser así, la auriazul Katia Itzel García se convertiría en la primera mexicana en ser árbitra central del magno evento del futbol en el mundo.
ebv
Cultura
Toda una vida en escena: la historia que conecta de Elisa Ramos
Hay historias que no comienzan con un gran aplauso, sino con un pequeño paso sobre el escenario.
La de Elisa Ramos empezó así: siendo niña, formando parte del cuerpo infantil de El Cascanueces, interpretando a un ratoncito, a un soldadito, sin imaginar que ese escenario sería, con los años, su segundo hogar.
Cuando Elisa apareció por primera vez en escena, no pertenecía aún a la Compañía Nacional de Danza. Era una de tantas niñas invitadas por la Compañía Nacional de Danza, que abre sus producciones a estudiantes de ballet de escuelas oficiales del INBA cuando los montajes requieren niños.
Los papeles eran pequeños. Pero el impacto, enorme.
🎭 Cuando el escenario siembra vocaciones
Durante años, los personajes infantiles en los grandes ballets eran interpretados por los bailarines más jóvenes de la compañía. Cambiar eso fue mucho más que una decisión técnica: fue una declaración cultural.
Ver niños bailando en escena hace que otros niños se imaginen ahí. Hace que el ballet deje de ser un mundo lejano y se vuelva posible.
Para Elisa, ese primer contacto no fue casual. Sus padres la llevaban desde muy pequeña a ver funciones de ballet. El amor por la danza no nació de la obligación, sino del asombro, del ritual de sentarse en la butaca y ver cómo la música y el movimiento contaban historias sin palabras.
Así, temporada tras temporada, El Cascanueces dejó de ser solo un espectáculo navideño y se convirtió en una constante en su vida.
🩰 Veintidós temporadas después
Hoy, Elisa Ramos es bailarina solista de la Compañía Nacional de Danza. Ha interpretado todo el repertorio de la CND, ha pasado por innumerables montajes, ensayos, giras y escenarios.
Pero hay un dato que lo dice todo: ha bailado El Cascanueces durante 22 temporadas consecutivas.
No como una repetición mecánica, sino como un regreso simbólico. Cada año, al pisar el escenario, vuelve también esa niña que alguna vez fue invitada, esa que descubrió ahí su vocación.
Aún no es primera bailarina —y eso también forma parte de la historia— porque el ballet, como la vida, no es solo talento: es tiempo, madurez, procesos. Elisa está en ese camino, construyéndolo paso a paso, función a función.
✨ Una historia que conecta generaciones
La historia de Elisa conecta porque cierra un círculo:
- Una niña que fue inspirada desde la butaca.
- Una niña que fue invitada a participar.
- Una joven que decidió quedarse, estudiar, perseverar.
- Una bailarina que hoy inspira a otros niños desde el escenario.
No todos los sueños nacen grandes. Algunos empiezan con un disfraz sencillo, una escena breve, una oportunidad pequeña… y crecen gracias a la constancia, al acompañamiento familiar y a instituciones que entienden que la cultura también se construye sembrando futuro.
📲 Sigue a Elisa Ramos
Elisa Ramos mantiene un perfil discreto y profundamente enfocado en su trabajo artístico.
Su trayectoria puede seguirse principalmente a través de las presentaciones, funciones y contenidos oficiales de la Compañía Nacional de Danza, donde participa activamente como bailarina solista.
Para conocer su trabajo, temporadas y montajes en los que participa, te recomendamos seguir:
- 🎭 Compañía Nacional de Danza (CND – INBAL)
- Publican información sobre funciones, elencos, temporadas y actividades especiales, incluyendo El Cascanueces y el repertorio clásico y contemporáneo de la compañía.
En el caso de que Elisa comparta en el futuro cuentas públicas o proyectos personales, sin duda serán un espacio valioso para seguir de cerca una historia que sigue escribiéndose sobre el escenario.
Historias que Conectan
Katya Echazarreta: cuando el espacio también se habita desde la tierra
Hay historias que no comienzan mirando al cielo, sino aprendiendo a sostener la vida con los pies bien puestos en la tierra. La historia de Katya Echazarreta es una de ellas. No es solo la de una mujer que llegó al espacio; es la de alguien que aprendió a unir vocación, familia y propósito, y que entendió que los grandes sueños no se cancelan cuando la vida cambia, sino que se transforman.
Katya creció con curiosidad, con preguntas que parecían más grandes que su entorno. Como muchas niñas, no siempre vio reflejado su futuro en los libros o en la televisión. Pero la ciencia —esa forma paciente de observar, probar y volver a intentar— se convirtió en su idioma. No como algo lejano o elitista, sino como una herramienta para comprender el mundo.
Llegar al espacio… sin desconectarse de la vida
En 2022, Katya se convirtió en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio. El dato es histórico, sí. Pero lo verdaderamente significativo es lo que vino después: no se quedó orbitando en el logro. Volvió con una misión más clara.
Porque mientras muchas narrativas nos dicen que para llegar lejos hay que dejar cosas atrás, Katya eligió otro camino: integrar. Integrar su carrera científica con su vida personal. Integrar el asombro del espacio con la cotidianidad de la maternidad. Integrar la excelencia profesional con la responsabilidad social.
Hoy, Katya es astronauta, ingeniera, divulgadora científica y mamá. No como etiquetas separadas, sino como una identidad completa, real, humana.
Ser mamá también cambia la órbita
La maternidad no la alejó de la ciencia; le dio otra perspectiva. Le recordó que el futuro no es una idea abstracta, sino algo que se construye en el presente, especialmente para quienes vienen detrás. En sus propias palabras y acciones, se percibe una convicción profunda: el conocimiento cobra sentido cuando se comparte.
No se trata solo de inspirar desde un escenario o una cápsula espacial, sino de estar presente, de explicar, de acompañar, de abrir puertas que antes parecían cerradas. De mostrar que una mujer puede ser científica sin dejar de ser madre, y madre sin dejar de soñar en grande.
Inspirar desde la cercanía
Por eso nace la Fundación Espacial Katya Echazarreta. No como un proyecto de imagen, sino como una extensión natural de su historia. A través de ella, Katya impulsa a niñas y niños —especialmente en México— a acercarse a las áreas STEM con curiosidad, juego y sentido de posibilidad.
Los cursos de verano, los talleres, las experiencias educativas no buscan crear astronautas en automático. Buscan algo más profundo: sembrar la idea de que el talento también vive aquí, que la ciencia no es ajena, que el futuro no está reservado para unos cuantos.
La estación espacial también puede estar en casa
Cuando Katya guía proyectos como la Estación Espacial Papalote, el mensaje es claro: el espacio no empieza a miles de kilómetros, empieza cuando un niño se hace una pregunta y alguien se toma el tiempo de responderla. Empieza cuando una niña ve a otra mujer explicando ciencia con naturalidad. Empieza cuando la vocación se siente posible.
Una historia que conecta
La historia de Katya Echazarreta conecta porque rompe dicotomías:
- No es ciencia o familia, es ciencia con familia.
- No es éxito individual, es impacto colectivo.
- No es llegar primero, es abrir camino.
En un mundo que muchas veces exige elegir, Katya muestra que también se puede integrar. Que el espacio exterior importa, sí, pero que el espacio interior —el que habitamos como personas, madres, hijas, profesionales— es igual de vasto.
Y quizá ahí esté su mayor legado: recordarnos que los sueños no se abandonan cuando la vida cambia; se redibujan.
Que mirar al cielo no nos despega de la tierra, sino que puede ayudarnos a cuidarla mejor.
Porque hay personas que viajan al espacio…
y hay otras, como Katya, que regresan para llevarnos con ellas.
🌐 Para seguir conectando con su historia, siguela en redes sociales
La historia de Katya no termina en un vuelo espacial ni en una exposición educativa. Continúa todos los días, en la forma en que comparte, explica e inspira a nuevas generaciones.
Si quieres conocer más de su trabajo, sus proyectos y el impacto que está generando en niñas, niños y jóvenes interesados en la ciencia, puedes seguirla y explorar su fundación aquí:
Síguela en redes sociales
- Instagram: https://www.instagram.com/katvoltage
- X (Twitter): https://x.com/katvoltage
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/katyaechazarreta
Fundación Espacial Katya Echazarreta
- 🌐 Sitio web oficial: https://www.fundacionespacial.com
Desde ahí comparte convocatorias, proyectos educativos, cursos de verano y actividades diseñadas para acercar el mundo STEM a más niñas y niños, especialmente en México.
Porque algunas historias no solo se leen.
Se siguen. Se acompañan. Y se multiplican. 🚀✨
Historias que Conectan
El arquitecto que decidió construir claridad en un mundo lleno de dudas
Hay personas que cambian su vida construyendo casas.
Y hay otras que cambian la vida de millones enseñándoles a hacerlo bien.
Antes de que el mundo lo conociera como Juve 3D Studio, Diego Alejandro Alvarado de León era simplemente un joven arquitecto con una inquietud que no lo dejaba en paz:
¿Por qué construir una casa —el sueño más grande de tantas familias— es tan confuso, tan caro y tan incierto para la mayoría de las personas?
No buscaba fama.
No buscaba viralidad.
Buscaba algo más simple y mucho más profundo: ayudar.
Y ahí comienza esta historia.
Los cimientos: una educación hecha de valores
Diego no expone su vida familiar en redes, pero sí ha revelado algo esencial: cuando recibió un premio en 2025, agradeció públicamente a sus padres y los llamó “los arquitectos de mi vida”.
En una frase dejó ver lo más importante: la estructura emocional que lo sostiene no está hecha de algoritmos, sino de valores.
Disciplina.
Esfuerzo.
Responsabilidad.
Fe.
Compromiso.
Ahí, en esos cimientos que no se ven pero sostienen todo, se formó el Diego que hoy inspira a millones.
@juve3dstudio
Gracias mamá, gracias papá.♬ sonido original – juve3dstudio
La arquitectura llegó como carrera; los valores, como herencia. Y sería esa combinación la que lo llevaría a un camino inesperado.
Arquitecto que eligió un trazo distinto
Estudió Arquitectura en la Universidad La Salle Saltillo. Como muchos jóvenes profesionistas, soñaba con grandes proyectos, planos complejos y estructuras majestuosas. Pero pronto se topó con la realidad: las personas comunes viven su proceso de construcción como una batalla de dudas, sobreprecios y desinformación.
Y entonces llegó la pregunta que transformó todo:
“¿Y si empiezo a explicar esto de forma simple, para que la gente no sea engañada y pueda construir mejor?”
No pensó en cámaras ni en audiencias. Sólo tomó su conocimiento, su carácter directo y su deseo genuino de servir. Grabó sus primeros videos sin producción, sin estrategia… solo con autenticidad.
Lo que no imaginaba era que esa autenticidad lo convertiría en maestro de millones.
El estallido digital: cuándo enseñar se volvió un acto de servicio
Sus videos comenzaron a circular. Primero cientos. Luego miles. Y después… millones.
Diego no construyó una audiencia, construyó confianza.
Su estilo directo, su forma clara de explicar materiales, errores comunes, presupuestos y procesos, y su manera de hablarle a la gente “sin rodeos” se volvió una especie de brújula para quienes estaban perdidos en la aventura de construir o remodelar.
Donde otros veían entretenimiento, él veía responsabilidad. Cada video era una oportunidad de evitarle a una familia un mal gasto, un fraude o un sueño mal ejecutado.
Así nació, creció y se consolidó Juve 3D Studio: no como una marca, sino como una misión.
Construyendo vida: la etapa que define a un hombre
En 2025, Diego compartió públicamente una noticia que sus seguidores celebraron con cariño: se casó.
No hizo un espectáculo de su vida personal. Al contrario, lo vivió con discreción, mostrando únicamente lo necesario.
@juve3dstudio La boda del arqui #viral #juve3dstudio #juve3d ♬ sonido original – juve3dstudio
Para quienes han seguido su evolución, esa etapa tiene un significado profundo.
Después de años dedicados a enseñar a otros cómo construir sus hogares, él comenzaba a construir el suyo. Un nuevo capítulo hecho de amor, compromiso y visión a futuro.
Un arquitecto puede levantar casas. Pero formar un hogar es otra obra completamente distinta.
Y Diego lo sabe.
Su matrimonio marca el inicio de una etapa de madurez personal que encaja perfectamente con la responsabilidad que ha asumido en redes: ser un referente, no solo en conocimiento técnico, sino en valores.
La misión presente: democratizar la arquitectura
Hoy, Diego sigue creando contenido que transforma la manera en que México entiende la construcción.
Su impacto se resume en tres pilares:
1. Educación accesible
Arquitectura explicada con lenguaje humano, sin tecnicismos innecesarios.
2. Responsabilidad social
Advertencias, consejos prácticos, explicaciones detalladas y una insistencia constante en planear y construir bien.
3. Inspiración profesional
Su historia demuestra que un joven profesionista, con disciplina y propósito, puede trascender más allá del escritorio.
En un mundo donde muchos usan las redes para entretener, Diego las usa para iluminar.
Para proteger.
Para enseñar.
Esa, quizá, es la forma más noble de influir.
Una vida que también se construye por capas
Diego suele decir que la diferencia entre una buena obra y una mala está en los cimientos.
Lo mismo pasa con la vida.
Su éxito no nació de un golpe de suerte, sino de capas invisibles: valores, convicción, trabajo duro y una intención honesta de servir.
Hoy, mientras diseña proyectos, graba contenido y construye su propia vida en pareja, también nos recuerda algo esencial:
La mejor arquitectura es la que transforma.
La mejor obra es la vida misma.
Y todos, sin importar a qué nos dediquemos, podemos construir algo que inspire a otros.
📲 Síguelo en redes sociales
Si su historia te inspira, te invitamos a seguirlo y descubrir más de su trabajo:
Juve 3D Studio
- TikTok: @juve3dstudio
- Instagram: @juve3dstudio
- Facebook: Juve 3D Studio
- YouTube: Juve 3D Studio
Porque su contenido no solo enseña a construir mejor… también nos recuerda que la vida se levanta con propósito, valor y corazón.
Armando Hernández: cuando tocar fondo no fue el final, sino el inicio
Criar a partir de la ternura es clave para erradicar el bullying y la violencia escolar
Miles marchan por la vida en Washington: “una batalla que hay que librar y ganar”, dice Trump
CIFAM 2026: Mara Fernández resalta que lo esencial de la vida se aprende en la familia
La ciencia abre una vía humana para producir insulina sin rechazo
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
¿Hoy es el día más triste del año?
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
