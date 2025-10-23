David da Vinci: niño genio mexicano crea app para proteger a la infancia

Ciudad de México.— Cuando la vida pone a prueba el corazón de una familia, sólo la fe, el amor y la entrega total pueden sostenerla. Marcial Padilla y Mayela Sepúlveda han vivido en carne propia la fragilidad y la grandeza de la existencia: la alegría de ver nacer a sus hijos y la misión de acompañar a Ana Paula, su hija menor, quien enfrentó una enfermedad cerebral severa desde su nacimiento hasta su paso al cielo.

Su historia es una lección de amor incondicional, esperanza y resiliencia, que invita a descubrir que, incluso en el dolor más profundo, la vida humana es un bien invaluable y se vive un día a la vez.

Ana Paula: la luz que transformó a una familia

La historia de Ana Paula no se mide en años, sino en la intensidad de su vida y en la profundidad del amor que dejó a su paso. Marcial Padilla y Mayela Sepúlveda celebran 20 años de matrimonio, pero la verdadera lección de su vida familiar la aprendieron junto a sus hijos Juan Pablo, Rafael y Ana Paula, cuya existencia, llena de fragilidad y fuerza, transformó para siempre a la familia.

Un matrimonio con vocación de amor

Marcial y Mayela se conocieron jóvenes, con sueños claros y corazones abiertos. Desde el inicio, supieron que su vocación principal era el matrimonio, y que de esa unión surgiría la responsabilidad y la belleza de ser padres. “Nuestra primera misión como esposos es vivir el amor auténtico, y de ahí surge nuestra vocación como padres”.

El matrimonio, como explican, no es un estado de confort constante. Hay retos, hay momentos de incertidumbre y de dolor, y no siempre los caminos son fáciles. Sin embargo, lo que los distingue es su convicción de caminar juntos y mantener a Dios como centro de su unión.

Los hijos: un aprendizaje diario

La vida de Marcial y Mayela como padres comenzó con una pérdida inesperada: su primer hijo falleció durante el embarazo. “Ese dolor nos enseñó a comprender lo frágil que es la vida y lo importante que es vivir cada momento con consciencia y amor”, recuerda Marcial.

Juan Pablo y Rafael, llegaron después, llenando la casa de risas, aprendizaje y retos cotidianos. Después llegó Ana Paula, su hija menor, quien vino con un destino distinto: nació prematura y enfrentó desde los primeros días graves complicaciones de salud, incluyendo una meningitis bacteriana que le provocó un daño cerebral severo.

Mayela recuerda: “Ana Paula fue un misterio desde el principio. Su vida estuvo llena de amor y también de sufrimiento. Aprender a vivir un día a la vez se convirtió en nuestro lema de vida”.

La lección de la fe y la entrega

Para Marcial y Mayela, la fe es un sostén constante. Ana Paula fue “escogida por Jesucristo para unirla a su cruz”, y la aceptación de esta realidad marcó su forma de vivir y de amar. La fe no es solo un acto ritual; es experimentar el amor de Dios a través del cuidado y la atención a su hija.

La rutina familiar incluye misa dominical, oración diaria, así como actos de caridad. Todo esto no se impone, sino que se vive con libertad, respeto y amor. Los hijos aprenden por ejemplo, no por obligación, y esto les enseña a experimentar la fe desde la responsabilidad y la libertad interior.

Ana Paula: una vida llena de sentido

La vida de Ana Paula, aunque limitada en capacidad física y comunicación, tuvo un impacto profundo. “Su vida dio sentido a nuestras vidas”. Vivió únicamente 12 años y medio, enfrentando convulsiones, neumonías y cirugías, pero siempre con una fuerza interior que asombraba a los médicos y enseñaba a su familia a valorar la vida en toda circunstancia.

Mayela resume lo que aprendieron: “Ana Paula nos enseñó que la vida humana es digna y valiosa sin importar su condición. Nos enseñó a aceptar y abrazar la vida tal como es, a vivir el presente y a encontrar fortaleza en la fe y en el amor”.

Vivir un día a la vez

Frente a la adversidad, Marcial y Mayela descubrieron que la clave es vivir un día a la vez. “Asumir el presente tal como es y dejar lo que no fue, nos permitió sostenernos como familia y enfrentar cada jornada con esperanza”. La vida se vuelve más intensa, más significativa, cuando se acepta con amor y se acompaña a quienes más lo necesitan.

El matrimonio y la fortaleza compartida

Mayela enfatiza que el matrimonio es un compromiso de toda la vida, con retos y desafíos inevitables, pero con la posibilidad real de superarlos: “Si hay algo que no funciona, trabajamos para hacerlo funcionar. Lo importante es escoger bien con quién pasarás tu vida y mantener a Dios como centro”.

Para Marcial, el matrimonio y la paternidad son oportunidades de crecimiento personal: “Ser papá es la oportunidad de ser el mejor tú, de renacer y de dar lo mejor de ti. Y si se trata de un hijo especial, aprender a vivir un día a la vez y a aceptar la realidad tal como es”.

Lecciones que trascienden

Las experiencias de Marcial y Mayela con Ana Paula dejan varias enseñanzas:

La vida humana es valiosa y digna, sin importar la condición. Incluso en el dolor, la vida puede tener sentido. La vulnerabilidad enseña la importancia del acompañamiento y la solidaridad. La fortaleza interior puede desafiar cualquier pronóstico. La vida, aún después de la pérdida, mantiene su valor y significado.

Dónde seguirlos en redes sociales: