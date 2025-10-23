David da Vinci: niño genio mexicano crea app para proteger a la infancia

Ciudad de México.— Cuando tenía apenas ocho años, Edgar David Camacho Flores sufrió bullying en su escuela y decidió crear un refugio digital para enfrentar la situación. Hoy, con diez años, este niño genio mexicano se nombra David da Vinci y desarrolló #Macayos, la primera aplicación hecha en México para enseñar a niños y adolescentes a gestionar sus emociones y proteger a los menores en riesgo. Su historia combina talento, creatividad y compromiso con la vida.
Macayos: aplicación para emociones y protección
Macayos cuenta con personajes que representan distintas emociones y busca que los niños aprendan a identificar, comprender y canalizar sus sentimientos. La plataforma también incorpora un sistema de alerta que notifica a las autoridades cuando se detectan casos de violencia hacia menores, combinando inteligencia emocional con inteligencia artificial.
David explicó la motivación detrás de su proyecto: “Hay muchas cosas que están pasando en el mundo, desde bullying, suicidios, homicidios, bulimia, anorexia, tantas cosas que están pasando en el mundo. Entonces dije, esto no se puede quedar así. ¿Cómo lo podemos resolver? Y dije, con inteligencia emocional se puede resolver”.
Talento reconocido y visión global
Originario de Querétaro, David ha alcanzado un IQ de 162. Su capacidad lo llevó a participar en el International Air and Space Program Jr. de la NASA y a ganar concursos nacionales en diversas áreas. Su sueño es convertirse en médico espacial, uniendo ciencia, tecnología y vocación humanitaria.
Protección de la creación y fomento a la innovación
David solicitó la patente de Macayos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para proteger su trabajo y promover la defensa del talento mexicano. En 2024, el IMPI registró 700 patentes, un récord histórico, aunque insuficiente para un país con más de 130 millones de habitantes.
Santiago Nieto, Director General del IMPI, explicó que el procedimiento asegura que la creación sea inédita, tenga aplicación industrial y no invada otros nombres o marcas. La iniciativa busca fomentar una cultura de patentamiento que incentive a los jóvenes inventores a proteger sus ideas y contribuir al desarrollo tecnológico del país.
Escuelas, hogares y gobiernos
Aunque Macayos aún se encuentra en desarrollo, David busca que la aplicación llegue a escuelas, hogares y autoridades, convirtiéndose en una herramienta integral para la educación emocional y la protección de la infancia. Su trabajo refleja cómo una experiencia personal puede transformarse en un proyecto con impacto social y educativo.
Reconocimientos y logros
David ha recibido premios nacionales y ha sido seleccionado por la NASA, demostrando su dedicación, creatividad y capacidad intelectual en diversas áreas. Su desarrollo académico y tecnológico posiciona a México en el mapa de jóvenes innovadores y refleja la importancia de apoyar el talento desde temprana edad.
“Milagros de 600 gramos”: bebés sobreviven con apenas 26 semanas
Ciudad de México.— En una incubadora del Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 del IMSS, un bebé de apenas 600 gramos luchaba por respirar. Sus manos, del tamaño de una moneda, se aferraban a un futuro que parecía improbable. A su lado, un equipo médico monitorea cada movimiento, cada latido, cada mínimo avance. En este hospital de alta especialidad, al sur de la Ciudad de México, la esperanza tiene rostro, nombre y peso.
Cada llanto es una celebración. Es la prueba de que la ciencia, la ternura y la perseverancia pueden desafiar las estadísticas. Allí, donde los milagros pesan apenas unos gramos, la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso.
Tecnología y corazón para dar la bienvenida a la vida
El Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala” se ha convertido en un referente nacional en la atención de nacimientos prematuros. En 2024, esta Unidad Médica de Alta Especialidad registró mil 800 nacimientos de bebés prematuros. Gracias a tecnología de vanguardia y un personal altamente especializado, el hospital ha logrado la sobrevida de recién nacidos con apenas 26 semanas de gestación y un peso de poco más de medio kilo.
Cada nacimiento prematuro representa un reto médico y humano. La doctora Luz Angélica Ramírez García, directora médica del hospital, explica que un bebé se considera pretérmino cuando nace antes de la semana 37 de gestación. En el IMSS, alrededor del 10 por ciento de los nacimientos son prematuros, pero en esta unidad el porcentaje alcanza el 18.9 por ciento.
El equipo médico enfrenta complicaciones que pueden incluir hemorragias cerebrales, problemas respiratorios, alteraciones visuales o auditivas y dificultades de desarrollo óseo y neurológico. Cada caso exige una atención personalizada y multidisciplinaria que abarca desde neonatólogos y cardiólogos hasta especialistas en neurología y rehabilitación temprana.
Causas y prevención del parto prematuro
La prematurez no es un hecho fortuito. Las causas son diversas y muchas pueden prevenirse. Entre los factores más comunes se encuentran enfermedades como la diabetes, hipertensión o la obesidad materna, la falta de control prenatal, el estrés, la mala alimentación, el consumo de alcohol o drogas y los embarazos múltiples, muchas veces resultado de tratamientos de fertilidad.
El hospital aborda estos riesgos desde la atención prenatal, donde las mujeres reciben orientación y seguimiento constante. Detectar a tiempo una complicación puede marcar la diferencia entre un nacimiento crítico y un parto saludable.
Oportunidad para los más pequeños
El hospital cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales equipada con tecnología de última generación y 20 espacios especializados. El personal médico realiza estudios de ultrasonido cerebral, cardíaco y pulmonar para atender a los bebés más frágiles.
Hace diez años, nació allí un bebé de 420 gramos. Fue bautizado como “Alegría”. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Hoy, ese caso es símbolo de lo que la ciencia y la entrega humana pueden conseguir cuando se unen en favor de la vida.
Desde 2022, el Centro de Neurodesarrollo del hospital ha atendido a más de 650 recién nacidos. Su labor consiste en detectar de manera temprana posibles alteraciones neurológicas y acompañar a las familias en el proceso de rehabilitación. Los padres son capacitados para continuar los ejercicios en casa, con lo que la recuperación se vuelve un esfuerzo compartido.
Mamá Canguro: el calor que salva vidas
En el área de prematuros, una estrategia llamada Mamá Canguro ha transformado la manera de cuidar a los bebés más pequeños. Este método fomenta el contacto piel con piel entre la madre y su hijo, lo que ayuda a regular la temperatura corporal, fortalecer el vínculo afectivo y favorecer la lactancia materna.
El contacto temprano acorta el tiempo de separación y permite que los padres participen activamente en el desarrollo de su bebé desde los primeros días. En algunos casos, también se incluye al padre en la práctica, reforzando así el lazo familiar y emocional del recién nacido.
Lactancia materna: el alimento que protege y fortalece
La lactancia materna es vital para los bebés prematuros. La leche materna aporta nutrientes y protege contra infecciones graves como la enterocolitis necrosante, mejora el desarrollo neurológico y favorece un crecimiento más saludable. Además, su digestión es más fácil y reduce complicaciones intestinales.
El hospital promueve activamente la lactancia en todas sus áreas, acompañando a las madres en los primeros días y enseñándoles técnicas adecuadas para alimentar a sus hijos, incluso cuando estos aún se encuentran en incubadora.
La supervivencia infantil
Cada bebé que sobrevive a la prematurez representa una historia de lucha colectiva. El Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil recuerda que cada vida salvada es una victoria.
Garantizar que cada niño tenga una verdadera oportunidad de vivir implica ofrecer atención médica de calidad desde el embarazo, acceso a nutrición, agua limpia, vacunación y acompañamiento familiar.
El campeón Mjällby AIF no era favorito, pero tiene el alma de un pueblo
Suecia.— Cuando un club de futbol pequeño logra lo impensable, algo más profundo que un campeonato ocurre: una comunidad entera se transforma. En Inglaterra, el Leicester City lo hizo en 2016 al conquistar la Premier League contra todo pronóstico; en Italia, el modesto Hellas Verona sorprendió al país en 1985; y ahora, en Suecia, el Mjällby AIF, un equipo nacido en una aldea costera de apenas mil quinientos habitantes, volvió a demostrar que el fútbol puede ser un espejo de esperanza colectiva.
Su reciente título en la Allsvenskan cambió su historia deportiva y la de un pueblo que aprendió a creer en la fuerza de la unión y en el poder de hacer posible lo imposible.
Mjällby AIF: el pequeño club sueco que une a todo un pueblo
En Hällevik, una localidad costera del sur de Suecia con apenas 1.500 habitantes, el fútbol es un punto de encuentro, una identidad compartida y la fuerza que mantiene unida a la comunidad. Allí, el Mjällby AIF se ha convertido en el corazón de un pueblo que aprendió, a través del balón, el significado de creer en lo imposible.
Una forma de vida
Fundado en 1939, el Mjällby AIF nació como una iniciativa local impulsada por pescadores, trabajadores y familias que buscaban un espacio común donde compartir algo más que la vida cotidiana. Ocho décadas después, el club sigue siendo un reflejo fiel de ese espíritu: sencillo, solidario y profundamente humano.
Su estadio, el Strandvallen, con capacidad para seis mil personas, duplica en los días de partido la población del pueblo. Allí no hay distancias entre los jugadores y los aficionados: todos se conocen, todos se saludan. Las mismas manos que cada mañana arreglan redes de pesca o atienden un pequeño comercio son las que los fines de semana sostienen banderas amarillas y negras, los colores del Mjällby.
Un modelo basado en valores
Lejos de los grandes presupuestos y las estrellas internacionales, el Mjällby AIF ha construido su historia sobre principios simples y sólidos. Su lema, “hacer posible lo imposible”, se aplica al terreno de juego y la vida misma.
El presidente del club, Magnus Emeus, un empresario local, lo resume con claridad: el éxito no puede existir sin orden y equilibrio. Bajo su gestión, el club logró estabilidad financiera y apostó por un modelo humano y sostenible.
“Lo importante es no perder la cabeza y querer convertirnos en otra cosa: Mjällby es Mjällby, no es ni Malmö FF ni el Real Madrid”, ha dicho en más de una ocasión, defendiendo la identidad local como el mayor activo del equipo.
Liderazgo que inspira desde el ejemplo
El entrenador Anders Torstensson, exjugador y antiguo director de instituto, representa la conexión entre el fútbol y la educación. Cada mañana reúne a sus jugadores en un desayuno colectivo donde se conversa, se escucha y se refuerza la unión del grupo.
“En este trabajo hay que saber tratar con personas en todas las situaciones, no solo durante un partido o un entrenamiento”, explica Torstensson, convencido de que la fortaleza del Mjällby radica en su cohesión.
En su equipo conviven jóvenes talentos y veteranos de la región, unidos por una misma convicción: jugar por algo más grande que ellos mismos.
El fútbol como espejo de una comunidad
En Hällevik, el Mjällby AIF es parte de la vida diaria. Los niños sueñan con vestir la camiseta amarilla; las familias se reúnen cada fin de semana para animar al equipo; los mayores recuerdan anécdotas de los primeros torneos locales. El club se ha convertido en un lenguaje común que atraviesa generaciones y ocupa un lugar central en la identidad del pueblo.
El defensa finlandés Timo Stavitski lo expresó con sencillez: “Es un lugar pequeño, así que todos estamos en una situación similar y tenemos muchas cosas en común”. Esa cercanía es el alma del equipo: un sentido de pertenencia que trasciende el fútbol y se proyecta como ejemplo de comunidad.
Hacer posible lo imposible
Su historia sigue creciendo, pero su mayor triunfo ya está logrado: haber demostrado que un club puede ser mucho más que un equipo. Puede ser un símbolo, un hogar, una razón para creer que como dice su lema: “hacer posible lo imposible”.
“Vivir un día a la vez”: Marcial y Mayela, pilares de una familia unida por la fe
Ciudad de México.— Cuando la vida pone a prueba el corazón de una familia, sólo la fe, el amor y la entrega total pueden sostenerla. Marcial Padilla y Mayela Sepúlveda han vivido en carne propia la fragilidad y la grandeza de la existencia: la alegría de ver nacer a sus hijos y la misión de acompañar a Ana Paula, su hija menor, quien enfrentó una enfermedad cerebral severa desde su nacimiento hasta su paso al cielo.
Su historia es una lección de amor incondicional, esperanza y resiliencia, que invita a descubrir que, incluso en el dolor más profundo, la vida humana es un bien invaluable y se vive un día a la vez.
Ana Paula: la luz que transformó a una familia
La historia de Ana Paula no se mide en años, sino en la intensidad de su vida y en la profundidad del amor que dejó a su paso. Marcial Padilla y Mayela Sepúlveda celebran 20 años de matrimonio, pero la verdadera lección de su vida familiar la aprendieron junto a sus hijos Juan Pablo, Rafael y Ana Paula, cuya existencia, llena de fragilidad y fuerza, transformó para siempre a la familia.
Un matrimonio con vocación de amor
Marcial y Mayela se conocieron jóvenes, con sueños claros y corazones abiertos. Desde el inicio, supieron que su vocación principal era el matrimonio, y que de esa unión surgiría la responsabilidad y la belleza de ser padres. “Nuestra primera misión como esposos es vivir el amor auténtico, y de ahí surge nuestra vocación como padres”.
El matrimonio, como explican, no es un estado de confort constante. Hay retos, hay momentos de incertidumbre y de dolor, y no siempre los caminos son fáciles. Sin embargo, lo que los distingue es su convicción de caminar juntos y mantener a Dios como centro de su unión.
Los hijos: un aprendizaje diario
La vida de Marcial y Mayela como padres comenzó con una pérdida inesperada: su primer hijo falleció durante el embarazo. “Ese dolor nos enseñó a comprender lo frágil que es la vida y lo importante que es vivir cada momento con consciencia y amor”, recuerda Marcial.
Juan Pablo y Rafael, llegaron después, llenando la casa de risas, aprendizaje y retos cotidianos. Después llegó Ana Paula, su hija menor, quien vino con un destino distinto: nació prematura y enfrentó desde los primeros días graves complicaciones de salud, incluyendo una meningitis bacteriana que le provocó un daño cerebral severo.
Mayela recuerda: “Ana Paula fue un misterio desde el principio. Su vida estuvo llena de amor y también de sufrimiento. Aprender a vivir un día a la vez se convirtió en nuestro lema de vida”.
La lección de la fe y la entrega
Para Marcial y Mayela, la fe es un sostén constante. Ana Paula fue “escogida por Jesucristo para unirla a su cruz”, y la aceptación de esta realidad marcó su forma de vivir y de amar. La fe no es solo un acto ritual; es experimentar el amor de Dios a través del cuidado y la atención a su hija.
La rutina familiar incluye misa dominical, oración diaria, así como actos de caridad. Todo esto no se impone, sino que se vive con libertad, respeto y amor. Los hijos aprenden por ejemplo, no por obligación, y esto les enseña a experimentar la fe desde la responsabilidad y la libertad interior.
Ana Paula: una vida llena de sentido
La vida de Ana Paula, aunque limitada en capacidad física y comunicación, tuvo un impacto profundo. “Su vida dio sentido a nuestras vidas”. Vivió únicamente 12 años y medio, enfrentando convulsiones, neumonías y cirugías, pero siempre con una fuerza interior que asombraba a los médicos y enseñaba a su familia a valorar la vida en toda circunstancia.
Mayela resume lo que aprendieron: “Ana Paula nos enseñó que la vida humana es digna y valiosa sin importar su condición. Nos enseñó a aceptar y abrazar la vida tal como es, a vivir el presente y a encontrar fortaleza en la fe y en el amor”.
Vivir un día a la vez
Frente a la adversidad, Marcial y Mayela descubrieron que la clave es vivir un día a la vez. “Asumir el presente tal como es y dejar lo que no fue, nos permitió sostenernos como familia y enfrentar cada jornada con esperanza”. La vida se vuelve más intensa, más significativa, cuando se acepta con amor y se acompaña a quienes más lo necesitan.
El matrimonio y la fortaleza compartida
Mayela enfatiza que el matrimonio es un compromiso de toda la vida, con retos y desafíos inevitables, pero con la posibilidad real de superarlos: “Si hay algo que no funciona, trabajamos para hacerlo funcionar. Lo importante es escoger bien con quién pasarás tu vida y mantener a Dios como centro”.
Para Marcial, el matrimonio y la paternidad son oportunidades de crecimiento personal: “Ser papá es la oportunidad de ser el mejor tú, de renacer y de dar lo mejor de ti. Y si se trata de un hijo especial, aprender a vivir un día a la vez y a aceptar la realidad tal como es”.
Lecciones que trascienden
Las experiencias de Marcial y Mayela con Ana Paula dejan varias enseñanzas:
- La vida humana es valiosa y digna, sin importar la condición.
- Incluso en el dolor, la vida puede tener sentido.
- La vulnerabilidad enseña la importancia del acompañamiento y la solidaridad.
- La fortaleza interior puede desafiar cualquier pronóstico.
- La vida, aún después de la pérdida, mantiene su valor y significado.
De Yucatán a Zacatecas: el viaje de tres albañiles rumbo al Santuario del Santo Niño de Atocha
Ciudad de México.— Sin equipo profesional, con sandalias, bolsas de plástico y un puñado de fe, tres albañiles de Popolá recorren el país rumbo al Santuario de Plateros.
Promesa sobre dos ruedas
A la orilla de lacarretera, bajo el sol de mediodía, tres bicicletas humildes avanzan lentamente. En sus portabultos, bolsas de plástico cargan ropa, comida y esperanza. Son Pedro Pablo, de 24 años; Ángel Jesús, de 21; y un adolescente de 15. Los tres viajan desde Popolá, Yucatán, con rumbo a Plateros, Zacatecas, para cumplir una promesa familiar.
Luis García, creador del canal de YouTube Radio Mojarra, los encontró durante su trayecto. Asombrado por su sencillez, detuvo el vehículo para conversar con ellos. “Me llamó la atención su forma tan sencilla de viajar”, dijo al iniciar la charla. Sin cascos, sin guantes, sin bicicletas especializadas, los jóvenes pedalean impulsados por la fe.
Fe, familia y sacrificio
“Venimos desde Yucatán”, explicó Pedro Pablo, el mayor del grupo. Su ruta atraviesa estados y climas, desde el calor tropical hasta el frío del altiplano. “Nos vamos quedando donde nos agarra la noche”, agregó. A veces recorren más de 150 kilómetros diarios, incluso 200 cuando el terreno lo permite.
No llevan patrocinadores ni apoyo logístico. Su alimento principal es maseca disuelta en agua, una mezcla que les da energía y calma el hambre. “Tomamos maseca con agua, a veces con café”, comentó Pedro Pablo. “Mi papá trabaja en la milpa y así lo hace también”. Desde Tabasco no se han bañado; los recursos son escasos y cada gramo de peso en la bicicleta cuenta.
Su vestimenta es sencilla: playeras con la imagen de la Virgen de Guadalupe, sandalias, bolsas y botellas de plástico amarradas al portabultos. En el pecho, portan su Rosario y un propósito firme: llegar al Santuario del Santo Niño de Atocha, en Plateros, Zacatecas. “Es una manda por nuestra familia”, explican.
La fe que mueve montañas
Durante la conversación, Luis García se sorprendió por la austeridad del viaje. Les contó que en Estados Unidos ha visto bicicletas que cuestan miles de dólares, equipadas con tecnología y materiales profesionales. “Pero los ciclistas profesionales no hacen esto”, les dijo. “Ustedes cruzan el país con lo mínimo, sólo con fe”.
Los jóvenes respondieron con una sonrisa, a recordar que han enfrentado la pérdida de una bicicleta, robada en Villahermosa mientras descansaban unos minutos. Aun así, no se desanimaron. “Con fe venimos”, repiten.
El conductor decidió apoyarlos: les regaló una batería solar portátil para cargar sus teléfonos y una lámpara recargable. También les dio dinero para que pudieran comprar comida caliente. Antes de despedirse, les pidió enviar un mensaje a sus familias.
Los recuerdos se remontaron a la familia, a la mamá, al papá, a los hermanos, a los sobrinos. El más joven guardó silencio unos segundos antes de hablar. “Extraño mucho a mi familia”.
Son tres rostros marcados por el sol y la fe, que avanzan entre trailers y curvas con la mirada fija en el horizonte.
Una historia de esperanza
Su travesía durará alrededor de dos meses y medio. Planean llegar a Zacatecas, cumplir su manda y regresar en bicicleta a su pueblo. No buscan fama ni reconocimiento, solo cumplir la palabra empeñada ante Dios y la Virgen.
Luis García se despidió conmovido. “He comprobado que los verdaderos ciclistas son los que traen menos equipo y más corazón”, expresó antes de verlos alejarse.
