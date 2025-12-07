Deportado dos veces, hoy es uno de los grandes chefs de México

A Eduardo “Lalo” García nadie le regaló un lugar en la cocina. Antes de convertirse en uno de los chefs más influyentes del país, fue niño jornalero en los campos de Estados Unidos, migrante indocumentado, lavaplatos con documentos falsos, preso, cocinero autodidacta, deportado dos veces y, finalmente, un hombre que aprendió a transformar el dolor en algo que alimenta.

Su historia empieza lejos de las mesas elegantes, muy antes de Máximo Bistrot, mucho antes de que los críticos lo celebraran. Empieza en los surcos de tierra, con las manos de un niño que trabajaba como adulto.

Un niño entre surcos y madrugadas

Lalo, originario de Guanajuato, tenía cinco años cuando su familia cruzó a Estados Unidos para unirse a la ruta agrícola. Su infancia transcurrió entre naranjas, limones, cebollas, manzanas, pepinos y hongos —siguiendo la misma ruta migrante de miles de familias latinoamericanas que sostienen el sistema alimentario estadounidense sin que casi nadie lo note.

No fue a la escuela. No aprendió a leer ni a escribir de niño. Aprendió algo más duro: resistir.

Su trabajo consistía en llenar cubetas, redimir fichas a cambio de monedas y cargar costales más grandes que él. “Era mi versión de jugar videojuegos”, diría años después. Un juego de sobrevivencia. Un juego en el que no podía perder.

Esas cicatrices que menciona todavía las tiene en las manos.

Encontrar la cocina… y también los errores

A los catorce años, su familia se mudó a Atlanta. Allí consiguió trabajo lavando platos en un restaurante. Se movía rápido, entendía todo a la primera, y en cuestión de meses pasó de la tarja a la estación de ensaladas.

Un compañero puertorriqueño lo vio y le dijo algo que jamás había escuchado: “Tú eres talentoso.”

Ese comentario cambió algo en él.

Pero la vida de un joven indocumentado en un país ajeno es frágil. En ese camino aparecieron compañeros equivocados, decisiones impulsivas y una cadena de errores que terminaron en un asalto a una licorería, un arresto y una condena: un año en una prisión de condado y tres años en una cárcel de máxima seguridad en Georgia.

Cuando las autoridades migratorias descubrieron su estatus irregular, lo deportaron por primera vez. Año 2000.

Volvió a México sin saber qué hacer con su vida.

Cruzó de nuevo… para despedirse de su padre

Dos semanas después de su deportación, recibió una llamada que lo partió en dos: su padre estaba muriendo de cáncer.

Sabía que regresar a Estados Unidos como indocumentado era un riesgo que podía destruir lo poco que tenía, pero lo hizo. Cruzó con documentos falsos por el puente de Nuevo Laredo. Esta vez no buscaba trabajo. Buscaba a su padre.

Y aunque los médicos dijeron que viviría dos semanas, vivió seis años más. Ese tiempo fue un regalo, pero también un espejo: Lalo sabía que no pertenecía a ningún lado. No era “de allá” ni de “aquí”.

Durante esos años trabajó como cocinero, aprendió por observación, estudió libros de Charlie Palmer y Charlie Trotter, experimentó con técnicas francesas, limpió, quemó, repitió. Nunca fue a una escuela culinaria. Su escuela fue la vida que lo había golpeado sin piedad.

En 2007, agentes migratorios aparecieron en su lugar de trabajo. Lo tomaron por sorpresa, pero él ya lo esperaba. Fue detenido y deportado por segunda vez. Esta vez, con prohibición permanente para volver a Estados Unidos.

Volver a México… y cocinar con memoria

En México comenzó desde cero. Pasó por Los Cabos, luego llegó a Ciudad de México. Allí encontró un lugar donde su historia —por primera vez— no lo marcaba como un crimen, sino como un ingrediente de su identidad.

Entró a Pujol, uno de los mejores restaurantes del país. Y algo hizo clic.

La cocina mexicana estaba cambiando. Una nueva generación apostaba por el origen, por el producto local, por la milpa, por los campesinos, por honrar la tierra. Sin saberlo, Lalo llevaba esa historia tatuada desde niño: la historia de quienes siembran y cosechan sin ser nombrados.

En 2011 abrió Máximo Bistrot junto a su esposa Gabriela. Eran cuatro empleados, un local pequeño y un sueño sencillo: cocinar bien.

Nada más. Nada menos.

Años después, Máximo sería considerado uno de los mejores restaurantes de México. Su cocina —francesa en técnica, mexicana en alma— se hizo un imán para críticos, amantes de la comida y viajeros que buscaban más que platos bonitos: buscaban verdad.

El chef que decidió que sus empleados no tendrían que migrar

Un día, mientras Máximo crecía, Lalo notó algo que le tocó el corazón:

sus empleados estaban construyendo casas con el sueldo que ganaban.

Muchos de ellos habían sido migrantes. Habían trabajado en los mismos campos y cocinas que él. Habían enviado dinero por años para construir algo en su pueblo. Ahora, por primera vez, podían vivir bien sin irse de México.

Entonces tomó una decisión que cambiaría su misión:

crecer el negocio para generar trabajo digno, para que otros no tuvieran que repetir su historia de migración dolorosa.

Actualmente dirige varios restaurantes, asociaciones en México, Londres y Dubái, y emplea a más de 130 personas. Y aunque su nombre aparece en premios, listas y guías culinarias, él nunca olvida quién fue.

Uno no es su peor decisión

Lalo suele decir algo que resume su vida:

“No me escondo de nada de esto porque quiero que la gente sepa quién soy.”

Su historia es incómoda. Difícil. Real.

Pero también es profundamente humana.

Nos recuerda que una persona no es su error. No es la etiqueta que un sistema le coloca. No es su peor día. Es su capacidad de levantarse, transformarse y servir.

Eduardo García no es solo un chef famoso.

Es la prueba de que las segundas oportunidades existen.

Que las manos que siembran también pueden crear belleza.

Que volver a casa puede sanar una vida entera.

Que la dignidad no la da un papel, sino el trabajo honesto.

Y que, al final, todos los grandes caminos empiezan igual: con una historia que duele… y que se decide no dejar ahí.

¿Dónde seguir a Lalo García?

Para conocer más de su trabajo, su cocina y su visión del mundo:

Instagram de Máximo Bistrot: @maximobistrot



Instagram personal: @eatlalo



Libro recomendado: The Migrant Chef (Laura Tillman) – una mirada profunda y humana a su vida y su obra.



– una mirada profunda y humana a su vida y su obra. Sitio web: www.maximobistorot.com.mx

