“Dios me dio un contrato de vida”; Alexis Ayala

Ciudad de México.— Entrar a un reality no siempre responde a la búsqueda de fama. Para Alexis Ayala, la entrada a La Casa de los Famosos México 3 es una respuesta a una derrota financiera y a una herida personal que marcó los recientes años. Tras un infarto en 2018 que lo llevó a terapia intensiva, el actor vivió una caída económica que terminó con la venta de su casa. En el encierro encontró algo inesperado: razones para vivir, un nuevo círculo de amigos y la certeza de que la fe y la familia guían sus decisiones.

Los años recientes de la trayectoria de Alexis Ayala reflejan un camino marcado por enfermedad, pérdidas y dudas, pero también por la oportunidad de reconstruirse. En su propia voz, la vida se presenta como un valor irrenunciable, sostenido por la fe en Dios, el amor de su familia y las amistades que fortalecen su presente.

Un giro de vida tras el infarto

En 2018, Ayala sufrió un infarto que lo llevó a ser intervenido de urgencia y permanecer en terapia intensiva. Aunque logró estabilizar su salud, el episodio interrumpió su carrera y lo dejó sin ingresos durante dos años. La crisis lo obligó a vender su casa y enfrentar un periodo de devaluación personal y profesional.

La tentación de renunciar y el valor de la vida

Durante ese tiempo, confesó haber considerado terminar con su vida. Sin embargo, aseguró que Dios lo sostuvo en medio de la oscuridad y le permitió comprender que la vida es un bien que debe cuidarse. “Dios no quiso, no pude, fui muy cobarde”.

“Vivir es increíble y vivir es muy bonito”, expresó el actor de 60 años de edad, al señalar que ahora camina hacia adelante con nuevos propósitos.

Palabras que hieren y la certeza de la fe

En medio de su experiencia, recordó el momento en que otro participante del programa, (Facundo) mencionó que se le “acabara el contrato de vida”. Ante ello, respondió que lo que tiene son latidos y un contrato con Dios, cuyo plazo es incierto.

La familia como razón de permanencia

El actor aseguró que su esposa, sus hijas y su madre son parte esencial de su motivación para salir adelante. La familia, afirmó, le da sentido a cada día y lo impulsa a mantener la esperanza de que aún le quedan muchos años por vivir.

Amistades y proyectos renovados

El encierro en el reality show también significó la oportunidad de crear nuevos lazos. Ayala dijo que se lleva amigos, socios y sueños por alcanzar, convencido de que las relaciones pueden abrir horizontes tanto personales como profesionales.

Un futuro con propósito

El actor aseguró que no se siente confiado, pero sí firme en su decisión de seguir adelante. Reconoció la importancia de contar con lo básico, comida, techo y unión familiar, y expresó su deseo de que las personas puedan enfrentar la vida con inteligencia emocional y crecimiento.

