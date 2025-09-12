“Dios me dio un contrato de vida”; Alexis Ayala

Ciudad de México.— Entrar a un reality no siempre responde a la búsqueda de fama. Para Alexis Ayala, la entrada a La Casa de los Famosos México 3 es una respuesta a una derrota financiera y a una herida personal que marcó los recientes años. Tras un infarto en 2018 que lo llevó a terapia intensiva, el actor vivió una caída económica que terminó con la venta de su casa. En el encierro encontró algo inesperado: razones para vivir, un nuevo círculo de amigos y la certeza de que la fe y la familia guían sus decisiones.
Los años recientes de la trayectoria de Alexis Ayala reflejan un camino marcado por enfermedad, pérdidas y dudas, pero también por la oportunidad de reconstruirse. En su propia voz, la vida se presenta como un valor irrenunciable, sostenido por la fe en Dios, el amor de su familia y las amistades que fortalecen su presente.
Un giro de vida tras el infarto
En 2018, Ayala sufrió un infarto que lo llevó a ser intervenido de urgencia y permanecer en terapia intensiva. Aunque logró estabilizar su salud, el episodio interrumpió su carrera y lo dejó sin ingresos durante dos años. La crisis lo obligó a vender su casa y enfrentar un periodo de devaluación personal y profesional.
La tentación de renunciar y el valor de la vida
Durante ese tiempo, confesó haber considerado terminar con su vida. Sin embargo, aseguró que Dios lo sostuvo en medio de la oscuridad y le permitió comprender que la vida es un bien que debe cuidarse. “Dios no quiso, no pude, fui muy cobarde”.
“Vivir es increíble y vivir es muy bonito”, expresó el actor de 60 años de edad, al señalar que ahora camina hacia adelante con nuevos propósitos.
Palabras que hieren y la certeza de la fe
En medio de su experiencia, recordó el momento en que otro participante del programa, (Facundo) mencionó que se le “acabara el contrato de vida”. Ante ello, respondió que lo que tiene son latidos y un contrato con Dios, cuyo plazo es incierto.
La familia como razón de permanencia
El actor aseguró que su esposa, sus hijas y su madre son parte esencial de su motivación para salir adelante. La familia, afirmó, le da sentido a cada día y lo impulsa a mantener la esperanza de que aún le quedan muchos años por vivir.
Amistades y proyectos renovados
El encierro en el reality show también significó la oportunidad de crear nuevos lazos. Ayala dijo que se lleva amigos, socios y sueños por alcanzar, convencido de que las relaciones pueden abrir horizontes tanto personales como profesionales.
Un futuro con propósito
El actor aseguró que no se siente confiado, pero sí firme en su decisión de seguir adelante. Reconoció la importancia de contar con lo básico, comida, techo y unión familiar, y expresó su deseo de que las personas puedan enfrentar la vida con inteligencia emocional y crecimiento.
Cultura
Festival de Música de Morelia 2025 es también un refugio para la comunidad
Busca acercar a los niños al arte
Ciudad de México.- El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez celebrará su edición número 37 del 14 al 23 de noviembre, con un programa que, además de reunir a artistas de talla internacional, busca ser en un espacio de encuentro para las familias y un camino de formación para los niños y jóvenes michoacanos.
Con el lema “América Suena”, el encuentro musical reunirá a artistas de 13 países y se consolidará nuevamente como un espacio para tender puentes entre generaciones, culturas y familias.
Para Verónica Bernal, directora del festival, la música no solo es arte, sino un medio de encuentro humano:
“Tú vas a un concierto, disfrutas enormemente, pero aparte lo compartes, con tu nieto, con tu pareja, con el amigo. Qué increíble que la música también hoy, en esta necesidad, en esta hermandad que necesitamos en el mundo, sea este centro de unión”.
Un festival con vocación familiar y comunitaria
La edición 37 del Festival de Música de Morelia incluirá conciertos, recitales, música de cámara, jazz, ciclos de piano y actividades gratuitas para la comunidad. Además, habrá un programa especialmente diseñado para niñas y niños, con la intención de acercarles al arte desde edades tempranas.
Además de los conciertos, el Festival de Música de Morelia ofrecerá clases magistrales con artistas invitados, un ensayo abierto al público y actividades de formación para estudiantes. Con ello, se reafirma la vocación del encuentro: ser un festival internacional que no solo muestra música de concierto, sino que fortalece el tejido social a través del arte y la educación.
De acuerdo con Verónica Bernal, este acercamiento a la comunidad tiene un impacto social profundo:
“Es increíble cómo a nuestros niños el crimen organizado ya no los toca. Es decir, sus horas de ocio son horas virtuosas; estos niños están pensando siempre en música, en ensayos y en sus clases”.
Así, la música se convierte en una herramienta de protección y construcción de futuro para la niñez michoacana.
América Suena en el Festival de Música de Morelia
El festival celebrará del 14 al 23 de noviembre de 2025 su edición número 37. Contará con la presencia de artistas y conjuntos musicales de países como Alemania, Austria, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Israel y México, entre otros. El repertorio recorrerá los lenguajes académicos de raíz europea reinterpretados en América, además de expresiones populares y tradicionales que han forjado identidad en cada región.
A lo largo de 36 años, el Festival de Música de Morelia ha sido un motor cultural en Michoacán y un referente internacional. En esta nueva edición, la apuesta es clara: colocar a la música como un espacio de unión entre familias, un refugio de esperanza para los niños y un recordatorio de que el arte puede contribuir a sanar heridas sociales.
Celebridades
Natalia Lafourcade celebra la maternidad sobre el escenario con 7 meses de embarazo
Se siente plena
Ciudad de México.– La cantante Natalia Lafourcade atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida: la espera de su primer hijo. A sus 41 años y con una trayectoria consolidada, la intérprete de Hasta la raíz compartió públicamente la emoción y gratitud que siente al vivir su embarazo, al que describe como un proceso “hermoso, fuerte y transformador”.
Natalia celebró la vida en un concierto en el Auditorio Nacional, dentro de su gira Cancionera. Allí, conmovida por la música y la vida que crece dentro de ella, interpretó Partir de mí, canción que escribió hace una década inspirada en la gestación de la hija de unos amigos.
Hoy, la canción cobra un nuevo significado personal:
“Siempre la cantaba desde afuera, pensando en otros. Ahora me conmueve porque es parte de mi historia. Si ven que me echo a llorar, pues la cantan”.
La cantautora, ganadora de múltiples Grammys, reconoció que hace algunos años creyó que la maternidad no llegaría a su vida. Sin embargo, ahora, a dos meses de conocer a su bebé, habla de esta experiencia como un regalo inesperado:
“Es una gratitud enorme porque me tocó en la vida, estaba totalmente convencida de que no me iba a tocar y fue una sorpresa, es un regalo”, afirmó en una entrevista reciente con el Sol de México.
También confesó que este proceso le ha permitido conectar de manera más profunda con su naturaleza femenina y con todas las madres. “Nunca sentí este nivel de admiración por las madres, por mi madre y por las madres del mundo”, expresó.
El valor de la familia
Lafourcade también subrayó la importancia de sentirse acompañada en esta etapa, por su marido, el cineasta Juan Pablo López-Fonseca, de quien ha dicho “él ha estado en todo momento, me apoya, me adora, me protege, me cuida”, dijo. Y por eso puede continuar sobre un escenario a unas semanas de dar a luz.
Una maternidad plena
La maternidad de Natalia Lafourcade no solo la transforma como mujer y artista, sino que se convierte en un testimonio inspirador para muchas mujeres exitosas.
México
Al colegio con salud: desayunos escolares que mejoran el ánimo, la concentración
Ciudad de México.- El regreso a clases llegó acompañado de menús más nutritivos en los desayunos escolares y es que el DIF apuesta por combatir la mala alimentación y la obesidad infantil con productos locales y saludables.
Una comida balanceada en la mañana ya muestra un impacto directo en el rendimiento académico, el ánimo y la armonía familiar.
Desayunos escolares: salud, energía y comunidad
En la CDMX, desde el lunes 8 de septiembre inició la entrega de desayunos escolares para el ciclo 2025-2026, con un cambio significativo: por primera vez se incorpora verdura deshidratada una vez a la semana.
“Cuatro días a la semana se ofrecerán raciones con cereal, leche y fruta, y el quinto día se añadirá la verdura deshidratada”, destacó el DIF.
De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desayunos llegan a mil 140 escuelas públicas, beneficiando a 171 mil 564 alumnos. El 14 % recibe alimento caliente y el 86 %, frío.
En Jalisco, el programa estatal de desayunos escolares ofrece opciones frías como leche y galleta o palanqueta y calientes, entre los que destacan guisos elaborados en el plantel por madres, con insumos del DIF y padres de familia.
Este esquema no solo garantiza alimentación adecuada, también promueve vínculos comunitarios y solidaridad entre familias.
Iniciativas que fortalecen identidad y valores
En Oaxaca, el DIF estatal impulsa el programa “Desayuno de Letritas”, con el objetivo de eliminar la venta de comida chatarra en escuelas y equipar comedores dentro de planteles.
Además, se promueve el recetario de las ocho regiones del estado, brigadas de orientación alimentaria y medición de peso y talla infantil.
“Este compromiso lo asumimos con el programa Desayuno de Letritas, mediante la operatividad de comedores escolares para el acceso a una correcta alimentación, a fin de que la niñez preste atención a sus clases”, destacó el DIF Oaxaca a través de un comunicado.
En Veracruz, la gobernadora anunció que desde el primer día del ciclo escolar el DIF estatal ofrece desayunos fríos y calientes nutritivos, como parte de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, que busca reducir el consumo de ultraprocesados y atender la nutrición infantil.
Más que alimento: apoyo a la familia y la educación
Estas iniciativas no solo alivian la economía de las familias, sino que generan más energía y concentración en los niños y niñas.
Un desayuno nutritivo temprano se refleja en mayor disposición en clase, más ánimo y mañanas menos tensas en casa, además, fortalecen valores de solidaridad y corresponsabilidad.
En Jalisco, madres y padres participan directamente en la preparación de alimentos. En Oaxaca, se rescatan recetas locales para cuidar la identidad cultural.
Todo esto muestra cómo los desayunos escolares van más allá de la nutrición: construyen comunidad, respeto y cuidado de la infancia.
Con estas acciones, los sistemas DIF estatales no solo llenan un plato, sino que siembran dignidad y comunidad en cada mesa escolar.
Son un ejemplo de responsabilidad social que convierte el desayuno en el impulso para un futuro más esperanzador.
Celebridades
Papá a los 50, Enrique Iglesias confirmó que espera a su cuarto hijo
Destacó que su familia es su mayor motor
Ciudad de México.- Enrique Iglesias sorprendió este fin de semana al confirmar que él y su pareja, la extenista Anna Kournikova, esperan a su cuarto hijo. Durante un breve encuentro con medios en Miami, el cantante habló abiertamente de su faceta como padre, un aspecto de su vida que pocas veces comparte, pero que, reconoció, ha transformado sus prioridades.
Un artista que elige ser papá antes que estrella
En declaraciones a los medios en Miami, Enrique Iglesias se mostró emocionado por esta nueva etapa: “Estoy muy feliz y emocionado”, luego de que una revista española adelantara la buena nueva del embarazo de Anna.
Por primera vez habló públicamente del hijo que esperan, aunque se negó a responder si es niño o niña, y es que el artista es muy hermético con su vida privada y pocas veces habla de sus hijos, a los que conocemos solo por las redes sociales.
El cantante, de 50 años, es padre de tres pequeños: los mellizos Lucy y Nicholas, de seis años, y Mary, de cuatro. Ahora, con un cuarto bebé en camino, confiesa que siente “mucha responsabilidad” al ver crecer a sus hijos y acompañarlos en cada etapa, algo que contrasta con su propia historia personal marcada por la distancia de su padre, Julio Iglesias.
Sus palabras llaman la atención porque aún con su fama internacional y compromisos musicales, ha dejado claro que su vida familiar está por encima de cualquier escenario.
El legado que quiere dejar como padre
La paternidad, ha dicho en entrevistas anteriores, le cambió la perspectiva de la vida: “Te enseña paciencia, te enseña a valorar lo simple y te da fuerzas que no sabías que tenías”.
En su mensaje destaca que la presencia de un padre se mide por el tiempo, la cercanía y la capacidad de construir recuerdos significativos con los hijos.
Este testimonio resulta especialmente valioso en un contexto como el actual en México y América Latina, donde aún persisten los desafíos de la paternidad ausente. El cantante, desde su influencia global, pone en la conversación la importancia de la corresponsabilidad en la crianza y de reconocer que la familia es un pilar que sostiene la vida personal y profesional.
Vida familiar y profesional en equilibrio
Aunque en los próximos meses retomará una gira internacional, Enrique Iglesias ha optado por periodos más cortos de gira y largas temporadas en Miami, donde estableció su hogar con Kournikova, resguardados de los medios.
Para él, el reto no es abandonar la música, sino encontrar el balance.
La noticia de un cuarto hijo para Enrique Iglesias no solo emociona a sus seguidores, su ejemplo muestra que el éxito profesional no tiene por qué estar peleado con la dedicación familiar, y que los padres pueden asumir un rol más activo en la crianza.
