“El alcohol destruye vidas”: Fermín IV revela 25 años de sobriedad y renacimiento en la fe
Ciudad de México.— El rapero mexicano Fermín Caballero Elizondo, conocido como Fermín IV, continúa sobre los escenarios, pero con un mensaje distinto al que lo llevó a la fama en los años noventa con el grupo de rap, Control Machete. Su trayectoria musical convive ahora con su labor pastoral, una faceta que lo ha acompañado durante casi dos décadas.
Entre la música y la fe
Originario de Monterrey, Nuevo León, Fermín IV formó parte de Control Machete, banda que marcó una época en la historia del rap en español. En el año 2000 decidió dejar el grupo y emprender un camino diferente. Desde entonces ha desarrollado su carrera como solista y, al mismo tiempo, como pastor evangélico. El próximo año cumplirá 20 años en el ministerio cristiano.
La decisión de dejar el alcohol
En entrevista para el podcast de Javier Paniagua, Fermín IV relató que no ha consumido alcohol en 25 años. Aseguró que esa decisión fue determinante para cambiar el rumbo de su vida. Señaló que el alcohol “es algo muy extraño, destruye vidas, mata personas literal” y advirtió que no se trata solo de los efectos en el organismo, sino también de consecuencias sociales como los accidentes provocados por personas en estado de ebriedad.
Nuevo nacimiento
Recordó que antes de su conversión al cristianismo consumía con frecuencia cerveza, tequila y otros licores. Fue entonces, explicó, cuando conoció el mensaje de Cristo y comenzó lo que describe como un “nuevo nacimiento”. Desde ese momento abandonó definitivamente el alcohol y adoptó una nueva forma de vida.
Desde el escenario
Aunque mantiene firme su postura sobre los riesgos del consumo, Fermín IV no lo convierte en una imposición. Señaló que no promueve el uso del alcohol, pero respeta la decisión personal de cada individuo. Su llamado es a reflexionar sobre lo que esta sustancia provoca en la vida cotidiana y cómo puede afectar a quienes rodean al consumidor.
En la actualidad, Fermín IV sigue activo en la música, combinando sus presentaciones en vivo con la predicación. Desde ambos espacios comparte su experiencia personal y la visión que lo ha acompañado durante casi dos décadas.
Robert Redford: muere el hombre que vivió para la dignidad y la familia
Robert Redford falleció este martes 16 de septiembre de 2025, en su casa en Sundance, Utah.
“El lugar que amaba, rodeado de quienes lo amaban”, informó su publicista.
Su muerte sacude al mundo del cine, pero lo que permanece palpable es su compromiso con valores humanos: la dignidad, el respeto y el valor de la familia.
Su familia como su mayor apoyo en la vida
Desde muy joven, Redford enfrentó pérdidas familiares profundas. La muerte temprana de su madre lo marcó, y más adelante sufrió la muerte de hijos.
Aun así, siempre afirmó que su familia fue su mayor sostén. Aunque su rol público lo llevó a liderar festivales, dirigir y protagonizar decenas de películas, él mantuvo que sus vínculos personales eran lo que más importaba.
No buscaba el aplauso, sino vivir de manera auténtica, defendiendo la vida en todas sus formas.
Dignidad, respeto y defensa de la vida a través de su obra
Robert Redford no solo se destacó como actor, sino también como director, productor y fundador del Instituto Sundance, en el que defendió la voz de cineastas independientes.
Sus películas muchas veces exploraron conflictos morales, justicia, poder o medio ambiente y a lo largo de su trayectoria mantuvo coherencia entre lo que interpretaba en pantalla y lo que defendía fuera de ella.
Fue un hombre que entendió la dignidad humana como algo que trasciende el aplauso o el reconocimiento.
Reacciones que resaltan su humanidad
Las muestras de cariño de colegas y admiradores evidencian el respeto que cosechó más allá de la fama.
“Me golpeó fuerte esta mañana cuando leí que Bob se había ido. No puedo dejar de llorar. Él significó mucho para mí y fue una persona hermosa en todos los sentidos. Representaba a una América por la que tenemos que seguir luchando”, declaró la actriz Jane Fonda, su amiga desde más de seis décadas.
“Uno de los leones se ha ido. Descansa en paz, mi querido amigo”, dijo Meryl Streep, coprotagonista en varias películas con Redford, a través de un comunicado de prensa.
“Nuestra película, CODA, llegó a todos gracias a Sundance. Y Sundance existió gracias a Robert Redford. Ha partido un genio. Descansa en paz, Robert”, escribió la actriz Marlee Matlin a través de X.
“Gracias, Robert Redford, figura cultural tremendamente influyente por las decisiones creativas como actor, productor y director, y por haber impulsado el Festival de Cine de Sundance, que impulsó el cine independiente en Estados Unidos. Transformador artístico”, resaltó el director de cine Ron Howard, también en la red social X.
“Robert Redford ha muerto. Fue parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años setenta y ochenta. Es difícil creer que tenía 89 años”, dijo Stephen King, de acuerdo con Telecinco.
Cazzu celebra el segundo cumpleaños de Inti y de ella como madre
Nodal no asistió
Ciudad de México.-La maternidad reveló una faceta desconocida pero amorosa de la cantante Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, y este fin de semana lo volvió a demostrar al celebrar con ilusión el segundo cumpleaños de su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal.
Con una fiesta íntima y rodeada de detalles de fantasía, Cazzu compartió en redes sociales la felicidad de este momento, para destacar lo que para ella significa acompañar de cerca la infancia de su pequeña. Decoraciones coloridas, juegos para los niños y un ambiente cálido fueron parte de la celebración, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Inti, el motor de la vida de Cazzu
A lo largo de su carrera, Cazzu se ha caracterizado por un estilo fuerte y disruptivo en la música urbana. Sin embargo, desde la llegada de Inti en septiembre de 2023, la artista argentina ha mostrado un rostro distinto: el de una mujer plena, enamorada de su papel como madre.
“Inti me ha dado una nueva visión de la vida”, ha compartido en entrevistas pasadas. En esta ocasión, la celebración no solo fue un cumpleaños, sino también un recordatorio de lo que la cantante considera el regalo más grande: ser madre.
La fiesta estuvo ambientada en un estilo de cuento mágico, con decoraciones infantiles y momentos pensados especialmente para que Inti disfrutara junto a otros niños.
La maternidad como inspiración
En el festejo llamó la atención la ausencia pública de Christian Nodal, quien no apareció en las imágenes compartidas por Cazzu. No obstante, lo que prevaleció en los momentos compartidos fue el amor maternal y la dedicación de la cantante hacia su hija.
La maternidad de Cazzu inspira a muchas de sus seguidoras, quienes la han felicitado en redes sociales no solo por la fiesta, sino también por el testimonio de amor y entrega que representa su rol como madre.
“Los hijos nos recuerdan lo que es esencial en la vida: el amor y el tiempo compartido”, comentó una de sus fans en Instagram, reflejando el eco que tiene este tipo de historias en mujeres que también viven la aventura de la crianza.
Natalia Lafourcade celebra la maternidad sobre el escenario con 7 meses de embarazo
Se siente plena
Ciudad de México.– La cantante Natalia Lafourcade atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida: la espera de su primer hijo. A sus 41 años y con una trayectoria consolidada, la intérprete de Hasta la raíz compartió públicamente la emoción y gratitud que siente al vivir su embarazo, al que describe como un proceso “hermoso, fuerte y transformador”.
Natalia celebró la vida en un concierto en el Auditorio Nacional, dentro de su gira Cancionera. Allí, conmovida por la música y la vida que crece dentro de ella, interpretó Partir de mí, canción que escribió hace una década inspirada en la gestación de la hija de unos amigos.
Hoy, la canción cobra un nuevo significado personal:
“Siempre la cantaba desde afuera, pensando en otros. Ahora me conmueve porque es parte de mi historia. Si ven que me echo a llorar, pues la cantan”.
La cantautora, ganadora de múltiples Grammys, reconoció que hace algunos años creyó que la maternidad no llegaría a su vida. Sin embargo, ahora, a dos meses de conocer a su bebé, habla de esta experiencia como un regalo inesperado:
“Es una gratitud enorme porque me tocó en la vida, estaba totalmente convencida de que no me iba a tocar y fue una sorpresa, es un regalo”, afirmó en una entrevista reciente con el Sol de México.
También confesó que este proceso le ha permitido conectar de manera más profunda con su naturaleza femenina y con todas las madres. “Nunca sentí este nivel de admiración por las madres, por mi madre y por las madres del mundo”, expresó.
El valor de la familia
Lafourcade también subrayó la importancia de sentirse acompañada en esta etapa, por su marido, el cineasta Juan Pablo López-Fonseca, de quien ha dicho “él ha estado en todo momento, me apoya, me adora, me protege, me cuida”, dijo. Y por eso puede continuar sobre un escenario a unas semanas de dar a luz.
Una maternidad plena
La maternidad de Natalia Lafourcade no solo la transforma como mujer y artista, sino que se convierte en un testimonio inspirador para muchas mujeres exitosas.
Papá a los 50, Enrique Iglesias confirmó que espera a su cuarto hijo
Destacó que su familia es su mayor motor
Ciudad de México.- Enrique Iglesias sorprendió este fin de semana al confirmar que él y su pareja, la extenista Anna Kournikova, esperan a su cuarto hijo. Durante un breve encuentro con medios en Miami, el cantante habló abiertamente de su faceta como padre, un aspecto de su vida que pocas veces comparte, pero que, reconoció, ha transformado sus prioridades.
Un artista que elige ser papá antes que estrella
En declaraciones a los medios en Miami, Enrique Iglesias se mostró emocionado por esta nueva etapa: “Estoy muy feliz y emocionado”, luego de que una revista española adelantara la buena nueva del embarazo de Anna.
Por primera vez habló públicamente del hijo que esperan, aunque se negó a responder si es niño o niña, y es que el artista es muy hermético con su vida privada y pocas veces habla de sus hijos, a los que conocemos solo por las redes sociales.
El cantante, de 50 años, es padre de tres pequeños: los mellizos Lucy y Nicholas, de seis años, y Mary, de cuatro. Ahora, con un cuarto bebé en camino, confiesa que siente “mucha responsabilidad” al ver crecer a sus hijos y acompañarlos en cada etapa, algo que contrasta con su propia historia personal marcada por la distancia de su padre, Julio Iglesias.
Sus palabras llaman la atención porque aún con su fama internacional y compromisos musicales, ha dejado claro que su vida familiar está por encima de cualquier escenario.
El legado que quiere dejar como padre
La paternidad, ha dicho en entrevistas anteriores, le cambió la perspectiva de la vida: “Te enseña paciencia, te enseña a valorar lo simple y te da fuerzas que no sabías que tenías”.
En su mensaje destaca que la presencia de un padre se mide por el tiempo, la cercanía y la capacidad de construir recuerdos significativos con los hijos.
Este testimonio resulta especialmente valioso en un contexto como el actual en México y América Latina, donde aún persisten los desafíos de la paternidad ausente. El cantante, desde su influencia global, pone en la conversación la importancia de la corresponsabilidad en la crianza y de reconocer que la familia es un pilar que sostiene la vida personal y profesional.
Vida familiar y profesional en equilibrio
Aunque en los próximos meses retomará una gira internacional, Enrique Iglesias ha optado por periodos más cortos de gira y largas temporadas en Miami, donde estableció su hogar con Kournikova, resguardados de los medios.
Para él, el reto no es abandonar la música, sino encontrar el balance.
La noticia de un cuarto hijo para Enrique Iglesias no solo emociona a sus seguidores, su ejemplo muestra que el éxito profesional no tiene por qué estar peleado con la dedicación familiar, y que los padres pueden asumir un rol más activo en la crianza.
